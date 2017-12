Martori la strania aparitie a unui obiect luminos pe cer • doi pietreni, la fel ca multe persoane din tară, au observat pe cer un obiect luminos care se comporta ciudat • ei plecaseră la pescuit si au fost martorii aparitiei stranii în dimineata zilei de 26 decembrie • „Acum rememorez cele trăite si parcă am avut ceva fiori reci. Chiar i-am zis amicului: «Hai să ne tinem de mînă, că acum ne trag ăstia sus»“, spune Dragos Vintilă • Dragos Vintilă, un pietrean de 38 de ani, îsi făcuse planuri mari pentru ziua de marti, 26 decembrie. Împreună cu un amic, a decis să meargă la o partidă de pescuit la Sascut, cu barca, pe un lac de acumulare din zonă, că de, poate, poate o fi cu noroc. Ulterior am aflat că n-a fost să fie prea spornică iesirea (doar niste bibănasi), dar ce le-a fost dat să vadă în drum spre lac celor doi pietreni i-a marcat si cu sigurantă îsi vor aminti de întîmplare mult timp. Concret, au observat un straniu obiect luminos, foarte bine conturat pe cerul încă întunecat al diminetii, ei alăturîndu-se altor persoane din diverse zone ale tării care au văzut acelasi lucru. De altfel, au si imortalizat aparitia cu telefonul mobil, realizînd cîteva fotografii, dar nu prea au iesit clare. Însă, imaginile care ilustrează acest articol au fost realizate de un romascan, prieten cu unul dintre pietrenii mentionati, martor si el al fenomenului pomenit.

Mai trebuie spus că subiectul a fost extrem de comentat în presă, fie ea scrisă sau vorbită, în ultimele zile si pe retelele de socializare. „Am plecat din Piatra Neamt în jur de 4.30 - 4.40 mergînd destul de încet, pentru că aveam tractat peridocul cu barca. După ce am trecut de Buhusi si Racova, cam pe la 5.30 am observat strania lumină de pe cer. De altfel, am văzut-o de la depărtare si ne tot întrebam ce putea fi. Ne-am dat cu presupusul, gîndindu-ne că poate era lumina vreunui reflector puternic, de la o discotecă sau vreun club. Dar ceva nu era în regulă, nu putea fi o lumină venită de jos, era ceva straniu. Chiar foarte straniu. Plus că lumina dispărea, dar rămînea conturul perfect si se tot mărea. Era ca o ceată lăptoasă pe cer, doar într-un loc. Nu putea fi un fenomen meteo. Era ca o pară întoarsă. Cum ne apropiam tot mai mult de locul unde era localizată pe cer, îsi mărea forma. Am oprit si am făcut fotografii, după care ne-am continuat drumul, trecînd pe sub ea. Acum rememorez cele trăite în dimineata de 26 decembrie si parcă am avut ceva fiori reci. Chiar i-am zis amicului: «Hai să ne tinem de mînă, că acum ne trag ăstia sus». Am mai mers un pic, lăsînd conturul ciudat în stînga noastră si am oprit iar, dar lumina dispăruse la fel de straniu cum si apăruse. Tot ce am văzut noi, cred că a durat între 3 si 5 minute. Oricum, a fost o experientă unică si nu am o explicatie despre ceea ce ar fi putut fi“, ne-a povestit Dragos Vintilă. A continuat spunînd că în nici un caz nu a putut fi vorba despre vreo lumină proiectată de la sol.



Declaratii care adîncesc misterul



Obiectul luminos neidentificat a fost văzut, conform Digi24, în aceeasi dimineată, de localnici din Vrancea, Bihor, Ilfov, de lîngă Bucuresti, dar si de la Roman, ei postînd pe retelele de socializare fotografii si filmulete. Si cam toti au arătat că misteriosul obiect, unii i-au spus minge de lumină, a dispărut la fel de brusc precum apăruse si a lăsat în urmă o formă conică, asemenea unei perdele de ceată. Exact cum a relatat si Dragos Vintilă. Întrebat despre strania aparitie, celebrul Alexandru Mironov, realizator Digipedia, a declarat: „Sînt imagini aproape clasice într-un domeniu care se numeste ufologie, un fel de stiintă a OZN-isticii. Poate că stiintă este mult spus. Este vorba de fenomene care se întamplă adesea. Se întîmplă si pe teritoriul României. S-ar putea ca o explicatie să vină de la ingineri care să spună: e o treaptă a unei rachete, e vorba de un proiectil de mari dimensiuni militar, cu care s-a făcut un exercitiu. În urmă cu cîtiva ani, la Celiabinsk, în nordul Rusiei, un asemenea obiect ceresc a explodat. S-a dovedit că era vorba de un meteorit care venea spre pămînt. S-a frecat cu aerul, a explodat si s-a comportant ca o bombă. A spart toate geamurile din oras. Este vorba deci de fenomene de care nu mai trebuie să ne speriem. Poate o să stim odată si odată mai mult despre ele. Este clar însă că din ce în ce mai des ele sînt observate. Atunci cînd raportările vin din mai multe părti despre un acelasi fenomen întîmplat la un acelasi moment, atunci este într-adevăr un fenomen care trebuie investigat“. Misterul în acest caz este dat si de faptul că obiectul luminos apărut în dimineata zilei de 26 decembrie nu a fost detectat de radare, după cum sustine Marius Ioan Piso, presedinte - director executiv al Agentiei Spatiale Române, într-o interventie la Digi24: Noi avem niste surse de informare foarte clare, cum ar fi Comandamentul Strategic al Fortelor Spatiale SUA. Există un sistem si în Europa, care urmăreste aceste lucruri. Pînă si în România există un sistem numit Allsky, fiind gestionat de astronomi si de amatori care urmăresc cerul. Mărturisesc că nici una din aceste surse nu a detectat nimic la acea oră. Nu a apărut nimic. Cel putin noi nu am fost informati despre asa ceva“. Alte surse au avansat ipoteza că a fost vorba despre o rachetă lansată de agentia spatială chineză, cu cîtiva sateliti artificiali, sau că obiectul observat ar fi o bucată din statia spatială chineză Tiangong-1, care se presupune că ar urma să se prăbusească pe Terra la început de 2018. O altă variantă ar fi că a fost un meteorit care s-a dezintegrat la intrarea în atmosferă. Dincolo de aceste declaratii si ipoteze care nu au lămurit deloc subiectul, strania aparitie văzută si de cei doi pietreni si de alte persoane din tară va rămîne pentru ei tot la stadiul de straniu si nemaivăzut.

