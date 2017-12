DNA acuză: finantări penale la FC Ceahlăul • fostul primar Gheorghe Stefan a fost inculpat din nou, acum fiind vorba despre modul cum a fost finantat FC Ceahlăul • prin traficarea influentei ar fi obtinut de la o firmă aproape 10 miliarde de lei vechi • un alt dosar îi are în vizor pe un fost director ANL si pe fostul director de marketing al clubului, Iulian Boghian •

Fostul primar de Piatra Neamt pare să nu mai iasă din vizorul procurorilor anticoruptie, fiind inculpat din nou zilele trecute pentru trafic de influentă. De această dată pentru modul în care a fost finantat clubul de fotbal Ceahlăul. „La începutul anului 2010, inculpatul Stefan Gheorghe a pretins de la directorul unei societăti comerciale cu activitate în constructii ca aceasta să sponsorizeze echipa de fotbal FC Ceahlăul Piatra Neamt cu un procentaj de 3% din sumele pe care societatea urma să le încaseze în baza unui contract încheiat cu SC Hidroelectrica SA - Sucursala Hidrocentrale Bistrita privind un obiectiv de investitii avînd ca obiect lucrări hidroenergetice pe rîul Siret“, conform unui comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie. În schimbul banilor, Pinalti a promis că va interveni pe lîngă functionarii din conducerea SC Hidroelectrica SA, societate cu capital majoritar de stat si care aloca fondurile necesare investitiei, pentru a se continua finantarea obiectivului amintit. „În temeiul solicitarii lui Stefan Gheorghe, în perioada 2010 - 2011, între SC FC Ceahlăul SA Piatra Neamt în calitate de prestator si societatea cu activitate în constructii, în calitate de beneficiar, au fost încheiate sapte contracte de reclamă si publicitate în temeiul cărora au fost emise nouă facturi fiscale si a fost achitată prin ordine de plată suma totală de 998.000 lei, în conditiile în care nu exista nici un document privind executarea obligatiilor asumate de prestator“, conform DNA. Procurorii antocoruptie au început să caute prin actele de la FC Ceahlăul, si după cauza recentă în care a fost trimis în judecată Pinalti, în aceeasi zi, pe 22 decembrie 2017, un alt dosar a ajuns pe rolul Tribunalului Neamt. Acesta îi are în vizor pe Marian Iftimie - Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte, acuzat de trafic de influentă si Iulian Boghian, director în cadrul SC FC Ceahlăul SA Piatra Neamt, tot pentru trafic de influentă. „În cursul anului 2010, inculpatul Iftimie-Nicorici Marian, în calitate de director al Agentiei Nationale pentru Locuinte si inculpatul Boghean Iulian, director în cadrul SC FC Ceahlăil SA Piatra Neamt, i-au pretins administratorului unei societăti comerciale să remită către SC FC Ceahlăul SA Piatra Neamt un procentaj de 5% din valoarea sumelor pe care societatea urma să le încaseze de la Agentia Natională pentru Locuinte, în baza contractelor privind construirea unor imobile/locuinte aflate în derulare. Inculpatul Iftimie-Nicorici Marian a promis, în schimb, că va interveni pe lîngă functionarii din subordine pentru ca plătile catre respectiva societate comercială să nu fie întîrziate“, spun anchetatorii. Ca urmare a acestei solicitări, la data 6 septembrie 2010, între Ceahlăul (în care Boghean Iulian îndeplinea functia de director de marketing) în calitate de prestator si o firmă administrată de aceeasi persoană căreia i se ceruse sponsorizarea, în calitate de beneficiar, a fost încheiat un contractul avînd ca obiect servicii de reclamă si publicitate în valoare de 112.900 euro. În temeiul acestui contract, în perioada 1 octombrie 2010 – 27 decembrie 2010, beneficiarul a plătit suma totală de 61.709,96 (617 milioane de lei vechi) lei în temeiul a două facturi fiscale ce atestau servicii care în realitate nu au fost prestate.



Mari datorii



În afară de problemele penale care l-ar putea duce iar la închisoare, Gheorghe Stefan a fost obligat de diferite instante să plătească mari sume de bani reprezentînd prejudicii. De exemplu, în dosarul Posta Română el trebuie să achite 422.138 lei si 35.306 euro, iar în dosarul Microsoft s-a dispus confiscarea a 3,99 milioane de euro. În cazul solutionat definitiv, „Bani pentru partid“, unde a fost condamnat la 3 ani de detentie, judecătorii au dispus confiscarea sumei de 1,65 milioane de euro, iar pentru recuperarea altei părti de 2,35 milioane de euro, a fost păstrat sechestrul asigurator pe bunurile detinute de Pinalti. În cauza spălării de bani prin firma Strong Montaj, fostul primar de Piatra Neamt a pierdut o altă avere: „Dispune confiscarea de la inculpatul Stefan Gheorghe, în folosul statului, a sumei 3.031.365 lei, reprezentînd sumele dobîndite prin săvîrsirea infractiunii de efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia“, conform Tribunalului Neamt. Cauza este acum la Curtea de Apel Bacău, acolo unde a fost contestată hotărîrea Tribunalului Neamt. În total, toate aceste sume adunate înseamnă 8,025 milioane de euro si 3,45 milioane de lei noi. La un curs mediu de 4,5 lei pentru un euro, la acest moment Pinalti a fost obligat la plata unor sume care totalizează circa 40 milioane de lei noi, sau altfel spus 400 miliarde de lei vechi. Si asta nu este tot pentru că mai are alte procese, care nu au trecut încă de prima instantă.

