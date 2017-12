Enache nu-si uită fostii elevi • Vlad Achim este cel mai nou membru al formatiei de Liga 1 pregătite de Costel Enache • Gigi Becali a fost de acord ca Achim să plece la FC Botosani • pe lîngă antrenorul cu care a mai lucrat la FC Ceahlăul, Achim se va reîntîlni si cu un alt fost coleg, Sebastian Chitoscă • Microbistii din Neamt au motive să urmărească ceva mai interesat partidele din partea a doua a campionatului Ligii 1, după cum a început perioada de transferuri din minivacanta de sărbători. În lipsa unei formatii din judet pe prima scenă fotbalistică, cunoscătorii de fotbal din judet ar putea să „adopte“ o grupare care are deja în lot trei fosti componenti ai echipei din Piatra Neamt. Este vorba de FC Botosani, pregătită de antrenorul Costel Enache (ex-jucător si antrenor al FC Ceahlăul), formatie aflată foarte aproape de performanta de a pătrunde, în premieră, în turneul play-off, fază ce va da campioana editiei 2017-2018 a Ligii I. Pentru a pune umărul la acest obiectiv, în rîndurile echipei botosănene a intrat si Vlad Achim, jucător de bază al FC Ceahlăul în perioada 2007-2015. Ieri, jucătorul în vîrstă de 28 de ani a fost cedat de FCSB la FC Botosani, patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, precizînd că s-a luptat pentru Achim cu alte două cluburi din Liga 1. „Cu Gigi Becali nu a fost nici o problemă. Dînsul ne-a spus de la început că vrea să ni-l dea pe Vlad Achim, dar nouă ne era teamă că nu doreste jucătorul să vină la noi. El mai avea si alte două oferte din Liga 1, însă am discutat cu el si ne-am înteles. Achim a semnat cu noi pe un an si jumătate, atît cît mai avea contract si cu Steaua“, a declarat Iftime pentru Fanatik. Presa sportivă a aflat că 100.000 de euro este clauza de reziliere pentru Vlad Achim, însă dacă cineva va plăti această sumă, banii vor intra în conturile FCSB pentru că jucătorul a fost lăsat să plece gratis la Botosani. De mentionat că echipa din Botosani este a patra în ultimii doi ani pentru care Achim evoluează, de la momentul plecării sale de la Ceahlăul. După opt sezoane în care a apărat culorile echipei pietrene (6 în Liga 1 si două în liga secundă), pentru care a jucat 155 de partide si a înscris 18 goluri, în primăvara anului 2015 mijlocasul s-a transferat la Viitorul Constanta. Pentru echipa lui Hagi, Vlad a evoluat doar un tur de campionat. Desi părea se se fi integrat bine în angrenajul echipei, a fost cedat la FC Voluntari unde a jucat în returul sezonului 2015-2016. În campionatul 2016-2017 a ajuns la Steaua, unde a evoluat inconstant, fiind victima relatiei dificile dintre antrenorul Reghecampf si finantatorul Becali. În acest sezon, Nicolae Dică a vrut să mizeze mai mult pe Achim, dar soarta nu i-a surîs nici de această dată jucătorului. La FC Botosani, Achim ar putea avea sanse mai mari să evolueze în linia mediană, dacă antrenorul Enache va găsi oportunităti să-l folosească în cele patru meciuri rămase de disputat din retur si, ulterior, în faza a doua a campionatului (play-off sau play-out). În lotul moldovenilor, Achim se va reîntîlni cu alte două cunostinte de la Piatra Neamt: cu atacantul Sebastian Chitoscă, si el un implant nereusit la Steaua, respectiv portarul Alberto Cobrea, jucător originar din Piatra Neamt, format la Liceul cu Program Sportiv din urbea de sub Pietricica, dar care nu a evoluat sub culorile clubului FC Ceahlăul. Sebastian Chitoscă a ajuns la Botosani după ce a avut un parcurs asemenător cu al lui Achim. A plecat din curtea formatiei pietrene la un an după Achim, în toamna anului 2016, odată cu alti doi tineri jucători cedati la Steaua (Stefănescu si Popadiuc). Nu a avut prea multe sanse de a arăta de ce este capabil la echipa lui Becali, si a fost repede împrumutat la Voluntari si FC Brasov (Liga 2), echipe pentru care a evoluat în ultimul an în 11 partide si a marcat doar două goluri. Si Chitoscă speră să-si relanseze cariera la Botosani, primele semne fiind încurajatoare. Enache a mizat pe atacant în 7 partide oficiale (Liga I si Cupa României), iar evolutia sa a fost deja apreciată în mediul sportiv.

