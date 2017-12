Un ministru a semnat în Cartea de Onoare a Colegiului Hogas Colegiul National Calistrat Hogas a fost singura unitate de învătămînt din judet care l-a avut ca oaspete, la finalul săptămînii trecute, pe ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop. Acesta a fost timp de două zile în Neamt, pe 7 si 8 decembrie, în programul oficial figurînd si o vizită la o unitate scolară prestigioasă din judet reprezentativă si la nivel national. A fost preferat Colegiul Hogas, care are în „CV“ titlul de Scoală europeană si este membru în Alianta Colegiilor Centenare. Revenind la vizita de la liceul pietrean, ea nu a fost una de simplă curtuazie, ci s-a întins pe pe durata unei ore si jumătate, fiind foarte densă în ceea ce priveste subiectelele abordate. Ministrul Liviu Pop a fost însotit de un consilier personal, profesor dr. Răducu Popescu, de profesor dr. Viorel Stan, inspector general al ISJ Neamt, de profesor Ioan Milea, inspector general adjunct si de către Vasile Panaite, prefectul judetului. În prima parte a întîlnirii, oficialul Guvernului a făcut cunostintă cu echipa managerială a Colegiului Hogas, profesor Florin Irimia, director si profesor Brîndusa Andrei, director adjunct. A mai avut loc o discutie cu liderii liceenilor, presedintele Consiliului Scolar al Elevilor - Mihai Grădinariu, reprezentantul elevilor în Consiliul de Administratie - Diana Liciu si vicepresedintele Consiliului Judetean al Elevilor - Ariana Suduc. Oaspetii au participat la o întîlnire interactivă cu corpul profesoral si s-a făcut un tur al institutiei în cadrul căruia a fost remarcat ambientul plăcut dar si standardul înalt de calitate a bazei materiale. Un alt punct al vizitei l-a constituit întrevederea cu o parte din elevii implicati în două ultime proiecte europene: Euroscola (în cadrul căruia 28 de elevi au fost europarlamentari pentru o zi în PE) si NASA (în cadrul căruia echipa colegiului a intrat în legătură cu un astronaut de pe Statia Spatială Internatională). În ceea ce priveste Euroscola, la el au participat 28 de elevi de la clasa a XI-a E, profil Filologie - Bilingv engleză intensiv, însotiti de profesorii coordonatori Petruta Lostun si Brîndusa Andrei, director adjunct. Vizita în Parlamentul European de la Strasbourg a avut loc pe 17 noiembrie si este rezultatul participării la competitia mentionată cu proiectul „FACT - REFLECT - ACT“. Elevii au conceput o piesă de teatru pe tema crizei refugiatilor, care a presupus documentări pe problematica migratiei, discutii cu specialisti în probleme de teorie politică si integrare europeană, elaborarea si optimizarea scenariului, repetitii etc. Pentru a participa la dezbaterile din PE si la competitia în echipe multinationale Eurogame, liceenii au mai aprofundat teme ce privesc politicile europene în domenii precum Mediul si energia din surse regenerabile, Securitatea si drepturile omului, Asistenta pentru dezvoltare, Viitorul Europei, Migratia si integrarea etc. Celălalt proiect care i-a fost prezentat ministrului Pop, unul coordonat de profesorii Nadia Cîrcu si Mariana Frenti, a presupus, pe 26 octombrie, intrarea în legătură directă cu astronautii de pe Statia Spatială Internatională în timp ce acestia orbitau în jurul Pămîntului. Liceenii din proiect au trăit un moment unic, ei luînd legătura cu astronautul italian Paulo Nespoli. Conectarea Colegiului Hogas la ISS s-a făcut prin intermediul Glanmire Community College Cork, Irlanda. Pentru a realiza acel contact radio în timp real, liceul pietrean a înfiintat o statie radio care includea o antenă, două sisteme radio si o linie de back-up deturnată prin Belgia sau Italia, incluzînd interferente la nivel local. „La finalul vizitei, domnul ministru Liviu Pop a asternut cîteva gînduri în Cartea de Onoare a colegiului, adresînd felicitări elevilor si profesorilor pentru tot ceea ce au făcut si fac pentru cresterea prestigiului învătămîntului românesc, urîndu-le succes si pe viitor“, se arată într-un comunicat al conducerii Colegiului National Calistrat Hogas. Un alt oaspete de seamă al institutiei pietrene a fost Adrian Năstase, în 2004, care în calitate de prim-ministru a participat la inaugurarea sălii de sport.

