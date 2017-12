Memoria arhivei. Regele Mihai I la Piatra si Agapia • în noiembrie 2006, fostul suveran era oaspetele Mănăstirii Agapia, sărbătorindu-si acolo onomastica • înainte de a ajunge la lăcasul de cult, familia regală a poposit la Piatra Neamt • aici, regele a fost întîmpinat de un fin de botez si de un camarad de război n



Odată cu decesul ultimului rege al României, Mihai I, presa a fost invadată de articole care-l au în centrul atentiei pe cel ce era, pînă pe 5 decembrie 2017, ultimul dintre fostii sefi de stat din Europa în viată din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Comentariile, mai mult sau mai putin avizate, pe marginea subiectului au „curs“ si vor mai „curge“ în următoarea perioadă, în unele vorbindu-se despre personalitatea regelui (unul interzis în propria tară de comunisti si apoi, pentru o perioadă, de cei ajunsi la putere după 1989), despre familia sa, despre rolul lui în istoria României, deciziile luate, etc. În editiile viitoare, cotidianul Monitorul va reda textele publicate cu ani în urmă, atunci cînd Regele Mihai a ajuns si prin judetul Neamt după 1990. De asemenea, vom publica si articolele în care relatam despre nemteni care au avut ocazia să-l întîlnească pe fostul suveran român. Facem o cuvenită precizare, spunînd că regele ajungea pentru prima dată în Neamt după plecarea din tară (30 decembrie 1947) pe 7 si 8 noiembrie 2006 si nu pe 2 si 3 mai 2007, asa cum a apărut în editia din 8 decembrie 20017 a Monitorului.



Regele Mihai, asteptat în Neamt cu crini imperiali



Asadar, pe 7 noiembrie 2007, Regele Mihai, însotit de Regina Ana si Principesa Margareta, ajungeau la 17. 45, la Piatra Neamt. S-au oprit mai întîi la Prefectură, acolo unde au fost întîmpinati de prefectul Toader Mocanu, functionari din institutie, sefi de servicii si, spre surprinderea celor prezenti, de un fin al suveranului, pe care l-a botezat pe 9 aprilie 1939 si de un camarad de război, în vîrstă de 79 de ani. Fără ca în fata Prefecturii să se desfăsoare o masă de forte politienesti, cu putin înainte de ora 18, autoturismul BMW a parcat în fata institutiei. De la volanul limuzinei a coborît însusi regele, care a avut-o în dreapta pe Regina Ana. A coborît usor din masină si a primit patru buchete de flori. Flori a primit si regina, după care, însotiti de Principesa Margareta, au intrat în Prefectură, iar apoi în Cabinetul prefectului, unde au stat cîteva minute. Mediatizată de ceva vreme, cînd regele a acceptat invitatia, vizita monarhului a făcut vîlvă printre oameni si a adunat cîtiva nemteni care sînt legati sufleteste de el. Încă de la ora 15, cu ceasuri bune înainte de a ajunge regele la Prefectură, în fata institutiei a apărut inginerul Vasile Melinte, de loc din satul Soci, comuna Girov. Bătrînul, în vîrstă de 79 de ani, a venit să-l întîmpine pe Majestatea Sa Mihai I al României cu un buchet de crini imperiali. Era atît de emotionat, încît îi dădeau lacrimile la gîndul că-l va vedea, după zeci de ani, pe camaradul său de război: „Am venit aici să-l primesc pe Majestatea Sa, Regele Mihai I al României. Nici nu vă pot spune cît sînt de emotionat. Nu-mi vine să cred că apuc ziua aceasta. Am citit în ziare că e pentru prima dată cînd îsi serbează ziua numelui în afara Palatului Elisabeta. E lucru mare pentru noi. E o mare cinste pentru Piatra Neamt, pentru Moldova, că regele a acceptat să vină întîi aici. L-am cunoscut prima dată în spatele frontului, la Războieni. Apoi am fost camarazi de război si la Bicaz“. Gîtuit de emotie, inginerului pensionar i se umezeau ochii. În asteptarea comaradului de arme, Vasile Melinte s-a gătit de sărbătoare, fiind îmbrăcat „la patru ace“. Desi voia să pară stăpîn pe situatie, tremurul crinilor albi, care împrăstiau mirosuri îmbătătoare în aerul rece al serii de noiembrie, trăda zbuciumul interior. Cînd a văzut că se apropie coloana oficială, s-a asezat în fata celor care îl asteptau pe rege. A sta cîteva clipe pentru ca Majestatea Sa să ocolească masina, după care i-a dat florile. Nu i-a spus că s-au cunoscut în urmă cu zeci de ani. A vorbit răspicat, spunîndu-i că e un veteran. Apoi a strigat: „Trăiască Regele! Trăiască monarhia! Pentru mine există un Dumnezeu în cer si un rege pe pămînt!“



Regele, „domnie“ la Agapia

8 noiembrie 2006, ziua Sfintilor Mihail si Gavril, a fost una specială pentru mii de oameni din Neamt si nu numai, pentru autorităti si comunitatea din Agapia. Vestea că la mănăstire va ajunge familia regală a adunat multe sute de oameni. Familia regală a ajuns cu putin înainte de ora zece. Autoritătile locale s-au pregătit din timp, astfel că toate aleile din incinta mănăstirii erau împodobite cu crengute de brad, peste care fuseseră presărate flori de toamnă. Înaltii oaspeti au fost primiti de copiii de la scolile Agapia si Filioara, care i-au întîmpinat cu pîine si sare. Dat fiind faptul că regele este un mare iubitor al traditiilor, pîinea si sarea au fost asezate pe stergare făcute la războaie de tesut, fiindu-le oferite de elevii Răzvan Mosneagu, Brîndusa Cucos, Elena Ionită, Ana Maria Aanei si Stefan Mosneagu. Nici ceilalti elevi din cele două scoli, circa 280 la număr, nu au fost indiferenti fată de vizita regelui. Ei au venit îmbrăcati în costume nationale si s-au asezat de o parte si de alta a aleii care era acoperită cu rămurele de brad si crizanteme rosii, cafenii si galbene. Copiii au fost coordonati de profesoarele Elvira Airinei, Draga Ardeleanu si directoarea Elena Ilea. După ce a trecut pe lîngă copii, Majestatea Sa a intrat în mănăstire, unde pînă la ora 11. 30 a participat la slujba religioasă. Dată fiind prezenta distinsilor oaspeti, slujba a fost oficiată de IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei. La sfîrsitul ceremonialului religios, corul de fete de la Seminarul Teologic, împreună cu preotii care au slujit si oamenii participanti la slujbă i-au cîntat regelul „Multi ani trăiască!“, cu ocazia zilei onomastice. Urmăriti îndeaproape de sepepisti, simpatizantii regelui s-au încolonat si în balconul Muzelui Nicolae Grigorescu i-au strîns mîna si i-au adresat traditionala urare „La multi ani!“. Suveranul a smuls de două ori ropote de aplauze, cînd a salutat poporul din curtea mănăstirii. Conform programului, de la ora 12. 30, membrii Casei Regale, însotiti de apropiati, prefecti din sase judete, mitropolitul Daniel, primarul de Agapia, prefectul Toader Mocanu si stareta Mănăstirii Agapia au luat prînzul. Întrucît totul s-a petrecut într-o zi de miercuri, mîncărurile servite au fost de post si pe bază de peste.



Oameni de toate vîrstele au venit să-l vadă pe rege

Aglomeratia din curtea Mănăstirii Agapia a fost una de zile mari. În biserică, după intrarea regelui, nu era loc să arunci un ac. „E prea mult ce ni-i dat nouă să vedem astăzi aici. De ani de zile mi-am dorit să-l văd pe rege. Stiu din experienta mea proprie, din ce mi-au povestit părintii, din ce-am mai auzit de la cunoscuti despre cum a fost pe vremea regelui. Noi, acum, nu mai însemnăm mare lucru pentru el. Sîntem niste oameni care am venit să-l vedem. Poate îi tresare inima cînd vede cîte un bătrîn, veteran, despre care gîndeste că l-ar mai fi putut vedea în tineretea lui. Din păcate, acesti bătrîni, pe care tinerii din ziua de azi nu dau doi bani, au luptat pentru pămîntul românesc, si-au riscat viata. Ar merita mai mult respect, dar, din păcate, desi au mai rămas veterani cît să-i numeri pe degete, ei nu se bucură de nici o apreciere din partea celor din jur“, a spus un sătean din Agapia. Lîngă el, o femeie venită să-l vadă pe rege, a completat: „N-au nici un sprijin veteranii în ziua de azi. Primesc cîtiva bănuti, nici de pîine nu le ajung, si atîta tot. Se plîng cei tineri că-i tin în cîrcă, dar nimeni nu analizează cît au făcut ei pentru tărisoara asta“. În ciuda înghesuielii la care se astepta toată lumea, la Mănăstirea Agapia, în curte, erau oameni de toate vîrstele. Erau si copilasi de un an, purtati de părinti pe umeri, dar si bătrîni care abia îsi puteau tîrî picioarele. Spre bucuria tuturor, vremea a fost superbă. A fost soare, a fost cald, iar cei prezenti, după 12. 30 s-au retras care pe unde au putut: unii au stat la masă cu regele, altii la masa asigurată de Prefectura Neamt, oamenii din sat au fost invitati la praznic la mănăstire, dar cei mai multi au mers pe la casele lor, acolo unde i-au asteptat bucate alese, gătite de Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril. Seara de ieri a fost una specială, prefectul Toader Mocanu oferind o receptie oficială în onoarea Regele Mihai I, la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamt. Cu această ocazie, regele, sotia sa si principesa Margareta au primit cadouri constînd într-o cuvertură românescă, o fată de masă cu tot cu servetele, ornamente de pus pe pereti realizate de copii cu dizabilităti si o distinctie, pe care erau trecute felicitările adresate Majestătii Sale cu ocazia zilei numelui si, dedesubt, era scris numele prefectului Toader Mocanu. Principesa Margareta nu a fost însotită de principele Radu întrucît acesta, în calitate de reprezenatnt special al Guvernului, era plecat într-o vizită oficială în China.



Peste 100 de personalităti din Europa vin la funeralii



Reamintim că Regele Mihai I a încetat din viată la vîrsta de 96 de ani, . pe 5 decembrie, la ora 13, la resedinta din Elvetia. Aducerea în tară, cu o aeronavă a Armatei, a trupul neînsufletit va avea loc pe 13 decembrie si va fi depus în holul de onoare al Castelului Peles, iar apoi pentru două zile în Sala Tronului, la Palatul Regal din Calea Victoriei. Slujba de înmormîntare va avea loc la Catedrala Patriarhală, iar înmormîntarea la Curtea de Arges, pe 16 decembrie, în Noua Catedrală Arhiepiscopală si Regală. Aducerea în tară a regelui după 8 zile de la deces a fost explicată de avocatul Casei Regale prin aceea că sînt foarte multe formalităti care trebuie îndeplinite, cerute de statul elvetian. Între timp, familia regală face pregătiri pentru funeraliile din România, iar peste 100 de personalităti din Europa si-au anuntat prezenta. În tară s-a decis intituirea a trei zile de doliu national, pe 14, 15 si 16 decembrie. Grav bolnav, Mihai I a decis să se retragă din viata publică pe 2 martie 2016, în favoarea fiicei sale, Principesa Margareta, Custodele Coroanei. Sotia regelui, Regina Ana, a decedat pe 1 august 2016, la 92 de ani. Mihai I, născut la 25 octombrie 1921, la Sinaia, print de Hohenzollern, este fiul Regelui Carol al II-lea si a printesei Elena. A fost suveran al României între 20 iulie 1927 - 8 iunie 1930 si între 6 septembrie 1940 - 30 decembrie 1947. Stră-strănepot al Reginei Victoria a Marii Britanii si văr de gradul trei al Reginei Elisabeta a II-a, Mihai a devenit pentru prima dată Rege după moartea bunicului Ferdinand, în urma renuntării la tron a lui Carol al II-lea. Detronat de tatăl său, după doar trei ani de domnie sub Regentă, a reprimit coroana după abdicarea lui Carol al II-lea, domnind peste regimul pro-german al maresalului Ion Antonescu. O regentă a functionat datorită vîrstei de 6 ani a regelui Mihai, dar în 1930 Carol al II-lea brusc s-a întors în tară la invitatia unor politicieni, fiind proclamat Rege de Parlament si desemnîndu-l pe Mihai drept urmas la tron cu titlul de „Mare Voievod de Alba-Iulia“. În septembrie 1940, guvernul lui Ion Antonescu a organizat o lovitură de stat, îndepărtîndu-l pe Carol si proclamîndu-l pe Mihai, Rege. În august 1944, Mihai s-a alăturat politicienilor favorabili Aliatilor si la 23 august 1944 a organizat o lovitură de stat contra lui Antonescu, ordonînd arestarea acestuia.

