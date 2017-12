O afacere cu peste împutit Unii comercianti fac orice pentru profit, inclusiv să pună în pericol sănătatea publică în această perioadă a postului, cînd există numeroase dezlegări pentru crestinii care tin rînduiala bisericii. În Roman, în urma unei actiuni organizate de Serviciul de Ordine Publică Neamt, a fost descoperit un asemenea patron iresponsabil. „Politistii de ordine publică au fost angrenati într-o actiune desfăsurată la nivelul judetului, pe linia prevenirii si combaterii ilegalitătilor în domeniul producerii si comercializării produselor agroalimentare, verificării legalitătii transportului, vînzării, înstrăinării de animale vii si a produselor de origine animală. În cadrul actiunii, politistii au constatat în flagrant trei infractiuni si au aplicat 11 sanctiuni contraventionale, majoritatea pentru abaterile de la normele sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, în valoare de 2.200 de lei. Ca măsuri complementare, politistii au confiscat bunuri în valoare de 6.720 de lei“, a precizat inspector Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al Inspectoratului de Politie al Judetului Neamt. Astfel, în cursul zilei de sîmbătă, 9 decembrie, în urma activitătilor desfăsurate, la un agent economic din Roman a fost găsită cantitatea de 200 de kilograme de peste viu, specia păstrăv, pentru care la respectivul punct de lucru nu existau documente de provenientă. De asemenea, în unitatea comercială a fost descoperită si cantitatea de 105 kilograme de hering, decongelat si acoperit cu sare, care urma să fie comercializat ca scrumbie sărată. Ca urmare a celor constatate, oamenii legii au solicitat sprijin de specialitate din partea Directiei Sanitar Veterinare Neamt. În urma verificărilor efectuate, inspectorii au constatat că respectivul sortiment de peste este impropriu consumului uman, fapt pentru care întreaga cantitate a fost confiscată, sigilată si predată în vederea distrugerii. Politistii continuă cercetările sub aspectul săvîrsirii infractiunilor de înselăciune, procesarea fără drept de produse obtinute din pescuit si acvacultură si detinerea, comercializarea de peste fără documente legale de provenientă. Totodată, cantitatea de 305 kilograme de peste a fost confiscată, parte din aceasta (105 kilograme de hering) urmînd să fie distrusă.



Carne retrasă din galantare de Protectia Consumatorului



Comisarii din cadrul Protectiei Consumatorului Neamt au verificat zilele trecute si firmele care comercializează produse din carne. Au intrat în filtrul controalelor 27 de firme, la toate fiind depistate abateri. „Pentru nerespectarea prevederilor legale, prin documentele întocmite, au fost aplicate 13 amenzi contraventionale în valoare de 28.000 lei si 8 avertismente. Totodată s-a dispus măsura de oprire temporară de la comercializare a cantitătii de 167 kg produse din carne în valoare de 2.482 lei, precum si măsura de oprire definitivă de la comercializare a cantitătii de 10 kg produse din carne în valoare de 161 lei“, conform Protectiei Consumatorului Neamt. Prin magazine inspectorii au găsit produse expuse la comercializare în stare congelată, desi producătorul recomanda „a se păstra la temperatura de 2-8 grade Celsius“ fiind vorba de coadă afumată de porc si scărită afumată de porc, dar s-au găsit si diverse sortimente de preparate din carne expuse la vînzare la temperatura de 12 grade desi producătorul recomanda „a se păstra la temperatura de 2-8 grade Celsius“. Cele mai multe abateri erau însă de informare. Este vorba de carne preparată în amestec, congelată, preambalată, la care etichetele nu contineau informatii privind raportul colagen/proteină si echivalentele nutritionale; expunere la comercializare a unor produse din carne, diverse sortimente, la care s-a constatat lipsa etichetei de produs;

produse din carne de provenientă Italia sau Olanda, expuse la comercializare fără traducerea în limba română a informatiilor utile consumatorilor (denumire produs, ingrediente, componente alergene, echivalentele nutritionale); mai multe sortimente de produse din carne expuse la comercializare (pastramă de porc, bacon afumat, kaiser afumat, pulpe de pui afumate, cîrnati de casă semiafumati) fabricate în unitatea proprie, fără a fi etichetate conform prevederilor legale în vigoare (lipsă etichete de prezentare ale produsului, lipsă elemente de identificare-caracterizare-păstrare a produsului, lipsă informatii cu privire la echivalentele nutritionale si nici însemnele grafice privind componentele alergene); se comercializa produsul „cabanos afumat“ pentru care ingredientul alergen „soia“ nu era evidentiat grafic; se comercializa produsul „parizer traditional“ fără a avea atestat de produs traditional; se comercializau trei sortimente de salamuri sub formă de pachet denumit „ofertă specială“ fără a specifica în mod clar în ce constă acest tip de ofertă (perioada si procentul de reducere); la produsele preambalate nu întotdeauna se indica pretul pe unitatea de măsură si pretul de vînzare corespunzator cantitătii preambalate - problemă constatată la 13 operatori economici. Oficialii recomandă ca la cumpărarea produselor din carne să acordati atentie deosebită aspectului produsului si să nu achizitionati carne cu suprafată lipicioasă, deshidratată, cu pete de mucegai, produse cu miros si culoare modificate, sau consistentă nespecifică. Urmăriti modul de etichetare, nu cumpărati produse preambalate neetichetate si refuzati produsele din carne pentru care aveti îndoieli privind calitatea si modul de informare prin etichetare. Refuzati produsele din carne preambalată pe care nu este înscrisă data durabilitătii minimale sau dacă aceasta este modificată sau depăsită. La cumpărarea produselor din carne solicitati si păstrati bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriti să reclamati calitatea/siguranta unui produs. Nu cumpărati produse din carne din locuri neautorizate; comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure conditiile optime de transport, depozitare si comercializare si nu va poate elibara bon de casă cu care să probati tranzactia comercială si riscati să achizitionati un produs neconform sau chiar nesigur care poate să vă afecteze sănătatea.

