Primarul a vrut si are... gazetă • edilii au scos prima editie a InfoRoman, o publicatie ce prezintă pe bani publici ceea ce mass-media locală a prezentat deja • primarul Lucian Micu vrea 12 aparitii pe an • costurile ar fi de vreo 12.000 de euro • Primăria Roman a decis să cam dea cu flit mass-media locală si, recent, a scos de sub lumina tiparului o publicatie proprie, un soi de oficios care prezintă realizările din ultimul an ale administratiei. Totul, în conditiile în care, asa cum a admis edilul sef, Lucian Micu, presa de la malul Moldovei a prezentat deja toate aceste aspecte, fie gratuit, pe baza conferintelor de presă, fie pe baza unor comenzi publicitare, la evenimentele importante. Primarul a invocat că urbea ar cam fi rămas fără presă scrisă, în conditiile în care apar un cotidian si un hebdomadar. Numele ales - InfoRoman - pentru publicatia care este distribuită gratuit, a fost de asemenea contestat si considerat neinsiprat de către mass-media locală, în conditiile în care a fost „luat“, deja, în mediul virtual si poate duce la confuzii. „Fiecare ziar sau televiziune locală are un anumit segment de vizualizări sau de potentiale persoane care au acces la acel tip de informatie. Noi am considerat că, pornind de la faptul că nu mai există atît de multe ziare în format tipărit, ni s-a părut absolut necesară informarea tuturor categoriilor de cetăteni ai municipiului. Am considerat de cuviintă că acest ziar în format editat poate să ajungă la cît mai multe persoane. Este un ziar cu titlu informativ în ceea ce priveste activitătile desfăsurate de Primăria municipiului Roman, de Consiliul Local, astfel încît cît mai multi dintre romascani să aibă cunostintă despre ceea ce se întîmplă pe raza localitătii“, a explicat primarul Lucian Micu. Acesta a mai mentionat că realizarea publicatiei este făcută benevol de către angajatii administratiei, aici urmînd să îsi publice realizările si consilierii locali. De asemenea, difuzarea ziarului ar fi făcută de către lucrătorii din primărie. „Contracte de publicitate sînt deja, dar spuneam că există categorii diferite de cetăteni ai municipiului. Nu toti au acces la televizor sau internet; sînt mai multi furnizori de televiziune, poate unii prind un post, sau nu. Atunci, am preferat si această variantă de ziar. Este distribuit prin angajatii primăriei, posturile de distributie sînt gratuite, realizate de către colegii nostri“, a mai precizat primarul. Dacă această publicatie pe bani publici va avea viată lungă sau nu, vor decide consilierii locali. Ideea ar fi antamarea a 12 aparitii, anual, în momentele decise de intensitatea evenimentelor. „Am făcut 20.000 de bucăti, în opt pagini, iar acest lucru ne-a costat 0,19 fiecare ziar - pînă într-o mie de euro în total. Este un ziar care face un rezumat asupra a ceea ce s-a întîmplat pe parcursul anului 2017. Deocamdată, asa cum am lansat propunerea si către consilieri, aceasta a fost numai o primă editie, urmînd ca, împreună cu colegii consilieri, să luăm o decizie în ceea ce priveste oportunitatea editării unui astfel de ziar. Cel mai probabil, propunerea care va veni din partea mea va fi de 12 editii anuale, a cîte patru pagini fiecare. Este un material informativ; atît timp cît voi avea feedback pozitiv de la cetăteni, voi merge în continuare cu el“, a conchis Lucian Micu.

