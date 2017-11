Nu-i a bună! Sînt posibile ploi ziua si zăpadă noaptea • la începutul săptămînii viitoare sînt asteptate ceva precipitatii sub formă de ploaie în timpul zilei si usoare ninsori după lăsarea întunericului • în general vor fi temperaturi diurne pozitive • în cea mai friguroasă noapte vor fi -3 grade Celsius •

Finele lunii noiembrie si începutul ultimei luni din acest an nu aduc schimbări majore în registrul meteo. În principiu vor fi valori termice diurne pozitive si cel putin pînă la sfîrsitul săptămînii viitoare nu ne putem astepta la maxime negative. Nici noptile nu vor fi prea reci pentru că în cel mai friguros interval abia se va ajunge la o minimă de -3 grade. În schimb, sînt anuntate precipitatii, atît la începutul săptămînii care vine, cît si la sfîrsitul intervalului. Numai că în ultimele zile ale lui noiembrie va ploua, iar noaptea precipitatiile se vor transforma în ninsoare. Cel putin asa reiese din prognoza publicată pe site-ul Administratiei Nationale de Meteorologie. Ziua de astăzi, 25 noiembrie, aduce cer acoperit si plăcut din punct de vedere termic, pentru că la amiază termometrele vor indica 6 grade Celsius. Norii nu se dau dusi de la noi nici după lăsarea întunericului si va fi o minimă negativă de -1 grad. Fix la fel vor fi conditiile meteo si pe parcursul zilei de duminică, 26 noiembrie, cer acoperit, dar fără precipitatii, nu mai mult de 6 grade în miezul zilei si cam -1 grad minima nocturnă. Cu începere de săptămîna viitoare vremea se mai depreciază, temperaturile scad si vin precipitatii. Astfel luni, 27 noiembrie vor fi din nou nori si va ploua mărunt întreaga zi, iar la amiază termometrele vor indica numai vreo 4 grade. Precipitatiile nu contenesc nici peste noapte cînd însă se vor transforma în lapovită pentru că minima se opreste la 2 grade, dar cu plus. Regimul termic se mai depreciază si marti, 28 noiembrie, cînd va fi cea mai rece zi din întreg intervalul de prognoză, si este anuntată lapovită la o maximă de numai 2 grade. Mai trebuie spus că vor fi precipitatii ceva mai consistente după lăsarea întunericului, iar la o minimă de 1 grad va ninge. Specialistii spun că singura zi în care avem sanse să vedem soarele este cea de miercuri, 29 noiembrie. Va fi o zi mai luminoasă, nu neapărat si mai caldă, pentru că la prînz nu vor fi mai mult de 4 grade. Peste noapte norii se regrupează si trecem la o minimă negativă, de -2 grade. Minivacanta de 1 decembrie nu aduce vreme prea bună si în prima zi liberă, adică joi 30 noiembrie, este anuntat cer mai mult acoperit, si cel mult 3 grade. Nu va fi senin nici peste noapte cînd termometrele vor indica -3 grade. Si mai urîtă va fi vremea pe parcursul zilei de vineri, 1 decembrie, iar dacă prognoza se adevereste nu doar că va fi cer acoperit dar si plouă slab. În schimb va fi ceva mai cald decît în intervalele precedente iar în zona noastră mercurul din termometre saltă pînă la 7 grade Celsius. Mai trebuie adăugat că ploaia măruntă si sîcîitoare va continau si peste noapte cînd trecem din nou la o minimă pozitivă, dar modestă, de 1 grad. Ar mai putea fi ceva precipitatii sub formă de ploaie în prima parte a zilei de sîmbătă, 2 decembrie, la o maximă de 5 grade. În ultima zi a intervalului, duminică 3 decembrie, nu mai plouă, dar va fi cer acoperit si nu mai mult de 6 grade.

