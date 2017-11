Piroman! Fost elev la seminar, condamnat • tînărul de 19 ani care a provocat patru incendii a primit o condamnare de 3 ani si 6 luni de închisoare • numai două victime au cerut si au primit daune • inculpatul era pompier voluntar în comuna natală • supărat că nu era chemat la interventii, a vrut să demonstreze că este „activ“ •

Magistratii din cadrul Judecătorei Piatra Neamt s-au pronuntat în cazul seminaristului care a incendiat patru gospodării în localitatea Borlesti. Constantin Florin Samson, în vîrstă de 19, elev la un liceu teologic la data faptei, a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de închisoare, pentru săvîrsirea infractiunii de distrugere. Numai două din cele patru victime au cerut bani de la inculpat, iar acesta are de achitat 11.000 de lei. De mentionat este faptul că pedeapsa pentru distrugere a fost contopită cu o alta, măsura educativă a supraveghereii pe o durată de 3 luni, pentru infractiunile de punere în circulatie a unui vehicul neînmatriculat si conducerea unui vehicul fără permis de conducere, sanctiune din luna martie a acestui an. Cele două sanctiuni au fost contopite, urmînd ca „inculpatul să execute numai pedeapsa de 3 ani si 6 luni închisoare“, conform Judecătoriei Piatra Neamt. Tînărul a fost acuzat că ar fi provocat patru incendii la anexe sau depozite de furaje si a produs pagube ce depăsesc 35.000 de lei noi. Băiatul era în echipa de pompieri voluntari a comunei, dar, pentru că nu era solicitat pe cît ar fi vrut la stingerea de incendii, a dorit să demonstreze că este „voluntar activ“, prin producerea de incendii si participarea la stingerea acestora, conform actului de inculpare. Faptele au avut loc într-o perioadă scurtă, între 13 ianuarie si 13 februarie 2017 si i-au revoltat pe sătenii din Borlesti, care nu stiau cine le tot dă foc la agoniseală. După ce a fost identificat, inculpatul a ajuns după gratii fiind acuzat de săvîrsirea infractiunii de distrugere prin incendiere. De mentionat că toate incendiile de care este bănuit au avut loc la adăpostul întunericului, iar focul a fost pus nu la imobile de locuit, ci la anexe gospodăresti sau la stoguri cu furaje, ori fînării. Ultima ispravă a avut loc în noaptea de 12/13 februarie, alarma fiind dată în jurul orei 23, prin 112. Atunci s-a anuntat că s-a aprins un grajd din Borlesti, iar la fata locului au plecat opt subofiteri cu două autospeciale de lucru cu apă si spumă de capacitate mărită, din cadrul Detasamentului Piatra Neamt. Pînă la finele interventiei flăcările au făcut scrum 66 mp de acoperis din asterială lemn, 44 mp planseu din sipcă de lemn cu lut si circa 2,5 tone de lucernă. După stingerea focului, specialistii au ajuns la concluzia că totul a plecat de la folosirea intentionată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul. Nu a durat mult si pe parcursul aceleiasi nopti s-a dat de urma autorului. Numai în acest caz paguba a fost evaluată de proprietar la 10.000 de lei. Prima faptă a avut loc pe 13 ianuarie, în jurul orei 19.30, cînd cu ajutorul unei brichete a incendiat o anexă a unei vecine octogenare. Pînă la final, două anexe au fost distruse de foc în proportie de 90%, iar paguba a fost estimată la 20.000 de lei. Pe 3 februarie a dat foc la o altă anexă si chiar el a anuntat incendiul la 112, de această dată provocînd daune de 5.000 de lei. O altă infractiune a avut loc în noaptea de 4/5 februarie, în jurul orei 3.30, cînd a incendiat un stog de fîn. A pus autoritătile pe o pistă falsă anuntînd că a văzut o altă persoană cînd a pus focul. Nu a durat mult si a fost prins în noaptea de 12/13 februarie, iar de atunci sătenii pot dormi linistiti. La audieri, Samson a avut o atitudine oscilantă, întîi nu a recunoscut faptele, apoi le-a admis. La finele urmăririi penale si la prezentarea actului de inculpare si-a retractat toate declaratiile, ceea ce nu l-a scutit de trimiterea în judecată.



Soi rău



În această cauză, Samson a fost arestat, apoi plasat în arest la domiciliu, după care Politia a cerut din nou privarea de libertate, dar Curtea de Apel Bacău l-a făcut arestat casnic. Numai că tînărul, aflat în ultimul an de studiu la un liceu teologic nu a putut să se abtină, si

s-a înteles cu alti doi amici, de 17 si 20 de ani, iar în luna mai, în două rînduri, au dat foc bunurilor unei consătence de 64 de ani. Faptele s-au petrecut pe 12 si 16 mai, initial nestiindu-se cine ar putea fi autorii. Politistii nemteni au dat însă de urma lor pe 8 iunie 2016. În urma investigatiilor, oamenii legii din cadrul Sectiei de Politie Rurală Borlesti i-au identificat pe făptasi, un minor de 17 ani si doi majori necopti la minte, unul de 19 si unul de 20 de ani. Toti trei au fost săltati de anchetatori pentru continuarea cercetărilor. „Politistii au stabilit faptul că în urma unei întelegeri prealabile cu unul dintre tineri, respectiv cel de 19 ani, ceilalti doi au fost determinati să incendieze anexa părtii vătămate în zilele de 12.05.2017 si 16.05.2017“, a declarat Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al Politiei Neamt. Practic, aflat în arest la domiciliu Samson i-a instigat pe ceilalti doi să pună foc la bunurile unei vecine. După ce s-au lămurit cum a stat treaba, politistii i-au retinut pe cei trei făptasi, iar Samson a fost arestat preventiv. La pronuntarea sentintei în cazul primelor patru incendii de la Borlesti judecătorii au mentinut privarea de libertate pentru inculpat.

