Minodora Ursachi a sfîrsit departe de tară • s-a stins din viată departe de tară Minodora Ursachi, cea care a pus bazele Muzeului de Artă Roman • la institutia pe care a coordonat-o a fost deschisă o carte de condoleante • „A fost sufletul si spiritul viu al acestui muzeu“, a declarat Mihaela Ciobanu, directorul Muzeului de Artă • Romascanii au primit zilele acestea o veste tristă, legată de trecerea în nefiintă a celei care a pus bazele Muzeului de Artă, Minodora Ursachi. Departe de tară, în Statele Unite ale Americii, unde se afla de un an, la tratament, Minodora si-a găsit sfîrsitul, îngrijită de fiica sa, Viorica si de nepotii ei, medici. Îndrăgita muzeografă a murit în bratele sotului ei, Vasile Ursachi, alături de care a trăit o viată. Mihaela Ciobanu, directorul Muzeului de Artă Roman, cea care a fost ucenica Minodorei Ursachi, îsi stăpîneste cu greu lacrimile, atunci cînd vorbeste despre personalitatea fostei muzeografe. „Zilele acestea, Muzeul de Artă din Roman se află în doliu. Ca si toti cei care au cunoscut-o, si noi am primit o veste cumplită, moartea muzeografei Minodora Ursachi. Doamna artei romascane a plecat la cele vesnice, după un an de grea suferintă, murind în spital. Născută la 22 decembrie 1934, în judetul Galati, comuna Lascăr Catargiu, Minodora Ursachi a absolvit Facultatea de Istorie si Filologie, în anul 1956, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi. A fost numită, în acelasi an, în decembrie, ca muzegraf la Roman, unde functiona si Sectia de artă. A avut un început greu. A fost persoana care s-a zbătut să pună bazele acestui muzeu. A functionat ca muzeograf la Roman, timp de 50 de ani. În 1967, Sectia de artă a primit de la autoritătile locale o clădire nouă, în care functionează în prezent muzeul nostru. Este vorba de o clădire de patrimoniu, Casa Roiu. Prin eforturile sale si ale sotului, Vasile Ursachi, au fost puse bazele institutiei noastre, care s-a dezvoltat de la an la an, prin strădaniile sale. A fost sufletul si spiritul viu al acestui muzeu. Ceea ce stiu toti cei care au cunoscut-o este faptul că muzeul a fost prima ei casă si viata ei. Anul acesta Muzeul de Artă din Roman împlineste 60 de ani de existentă, lucru pe care-l vom marca la Anuala de pictură, din decembrie, cînd se vor împlini si cei 60 de ani care s-au scurs de la moartea Mariei Ciurdea, o altă doamnă a artei romascane“, a declarat muzeograf Mihaela Ciobanu. Minodora Ursachi a murit sîmbătă, 18 noiembrie, într-un spital din America. Dorinta ei a fost de a fi înmormîntă la Roman, motiv pentru care familia face demersuri pentru transportul în tară, formalităti destul de complicate. „Credem că sicriul continînd corpul neînsufletit al muzeografei va ajunge în tară sîmbătă, 25 noiembrie. Pentru că, asa cum spuneam, Muzeul de Artă a fost prima ei casă, am decis să deschidem o carte de condoleante. Toti cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu, sînt rugati să treacă pe la muzeul nostru, pentru a nota cîteva cuvinte în această carte“, a mai precizat Mihaela Ciobanu. După iesirea la pensie, Minodora Ursachi a scris si trei cărti: Muzeul de Artă Roman la 50 de ani, monografie publicată în 2007, Identităti artistice la Roman, carte care a văzut lumnina tiparului în 2013 si ultima carte, publicată în 2016 Fenomenul artistic romascan.

