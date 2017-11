Catering în scoli, un fel de caterincă • de obicei, contractele se încheie între asociatiile de părinti si furnizori privati • reprezentantii scolilor, „sfătuiti“ să nu se amestece • uneori, lucrurile se desfăsoară la „mica întelegere“ • iar cînd se întîmplă ceva, toti fug de răspundere • Mai multe scoli din judet oferă posibilitatea elevilor lor să servească o masă în timpul orelor de curs, mîncarea fiind furnizată de firme private în sistem catering. Cum nu de putine ori apar probleme din cauza calitătii alimentelor - copii cu probleme de sănătate, focare de infectii alimentare etc - am încercat să aflăm care e cadrul legal în care se desfăsoară această activitate. Si am descoperit cu maximă surpriză, sau poate nu, că e unul extrem de lacunar. Si care lasă larg deschisă poarta unor astfel de „accidente“, moment în care toată lumea fuge de răspundere. Din discutiile purtate cu reprezentanti ai mediului educational s-a conturat următoarea stare de fapt: nu prea există un cadru legal extrem de riguros, care să stabilească imperativ cine poate să încheie aceste contracte si în ce conditii. La nivelul judetului Neamt, informal, se merge pe următoarea practică: directorii unitătilor de învătămînt au fost „sfătuiti“ să nu se implice în încheierea unor astfel de contracte (ca să nu apară acuzatii de „mituire“) si să lase totul pe seama asociatiilor de părinti. Care au posibilitatea de a aduna fonduri si de a încheia contracte precum cel de furnizare de mîncare. Iar din acest moment, considerăm noi, s-a deschis larg poarta unui subiectivism si arbitrariu de neconceput. Oricît de mult respect am avea fată de asociatia de părinti, considerăm că are prea putină „greutate“ pentru a hotărî singură un element atît de important cum este alimentatia copiilor. Chiar dacă pe „traseu“ apar reprezentanti ai Directiei de Sănătate Publică, Directiei Sanitar-Veterinare sau medicul scolii. Acestia, ne-o dovedeste practica, intervin de obicei post-factum. Adică după ce mai multi copii ajung la spital, cînd răul a fost deja făcut. Revenind la modul în care se derulează în mod real lucrurile, neoficial - e usor de înteles de ce - sursele noastre din domeniul educatiei ne-au spus că se întîmplă de foarte multe ori ca mîncarea să ajungă pe mesele copiilor la „mica întelegere“. Adică reprezentantii asociatiei de părinti identifică un furnizor si bat palma cu el. Uneori si fără să existe vreun contract ferm în spate acesta aduce mîncare, iar meniul e stabilit de comun acord. Parafa medicului de unitate scolară e de cele mai multe ori o simplă formalitate. Mai mult, ar trebui ca spatiile în care se serveste mîncarea să respecte niste norme. Si să fie avizate de DSP si DSV. Numai că, spun aceleasi surse, si sînt si informatii publice în acest sens, s-au înregistrat si cazuri în care mîncarea era servită direct... în sălile de clasă. Sau poate încă mai sînt. În loc de concluzie: e absolut necesar să fie formulat un cadru legal extrem de riguros. Pînă atunci însă, n-ar strica să fie făcută o inventariere a scolilor în care functionează acest sistem si făcute publice conditiile în care functionează plus contractele ce stau la baza lor (dacă există). Prefectura ar putea să preia acest demers. Interesul este al părintilor, care, în marea lor majoritate, cred că siguranta alimentară a copiilor lor pică în sarcina... conducerilor unitătilor de învătămînt. Iar cînd se întîmplă ceva, tardiv adică, află că lucrurile nu stau deloc asa.

