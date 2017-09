Creditele în valută mai mici, dar greu de plătit • din totalul împrumuturilor contractate de nemteni, numai o treime sînt în valută • chiar si asa, restantele sînt mai mari la acestea decît la datoriile în moneda natională •

Statistica realizată lunar de BNR relevă faptul că nemtenii au ajuns la concluzia expusă de mult de bancheri, si anume că este mai bine să te îndatorezi în moneda în care primesti salariul. Asa se face că la acest moment, din totalul împrumuturilor contractate de nemteni, persoane fizice si juridice, numai o treime sînt în valută, în timp ce două treimi sînt împrumuturi în moneda natională. Nu toată lumea poate tine pasul cu graficul de rambursare încheiat de comun acord cu bancherii, însă, desi pare putin paradoxal, restantele la împrumuturile în lei sînt mai mici decît cele în alte monede. Asa se face că la 1 august 2017 la nivelul judetului Neamt creditele în valută plus cele în moneda natională se cifrau la un total de 2.131,3 milioane de lei, în crestere comparativ cu luna anterioară. Aici intră atît împrumuturile contractate de mediul de afaceri, cît si datoriile bancare ale persoanelor fizice. Din atîta amar de bănet, nivelul datoriilor în moneda natională era de 1.439,3 milioane de lei (în crestere de la 1.396,6 milioane de lei), iar cele în valută abia atingeau valoarea de 692 milioane lei (în scădere de la 712,6 milioane de lei). Unii, mai potenti financiar, reusesc să achite ratele, altii însă nu mai tin pasul cu graficul de rambursare. În ultimii ani s-a mai redus decalajul si de la restante de cîteva sute de milioane de lei, acum s-a ajuns ca datoria să fie cam la jumătate, dar tot dă frisoane celor care nu reusesc de la lună la lună să-si acopere debitele. La 1 august 2017 nemtenii, persoane fizice si juridice, aveau restante la plată pentru credite ce însumau 117,5 lei, în scădere de la 127,2 milioane de lei) din care 58,2 milioane erau de la credite în lei, iar alte 59,3 milioane erau de la credite în valută. Vestea bună este că plătile erau în grafic pentru credite în lei de 1.381,1 milioane si credite în valută de aproximativ 632,7 milioane. Cea mai mare parte a creditelor în lei fusese contractată de persoanele fizice care s-au împrumutat cu circa 805 milioane de lei, din care numai 252,5 milioane au fost credite imobiliare. Împrumuturile în valută sînt mult sub cele în moneda natională, si din totalul de 692 milioane de lei pentru 632,7 milioane lei plătile sînt în grafic. Si aici populatia are cea mai mare parte din împrumuturile totale, cam 435,7 milioane de lei, din care 234,6 milioane lei sînt credite pentru locuinte. Cei care nu au fost apăsati de datorii au reusit chiar să facă ceva economii si au strîns în conturile în moneda natională vreo 787,2 milioane lei, iar în cele în valută sînt economii ce totalizează echivalentul a 450 milioane lei.

