Zilele Orasului, se schimbă garda la Cetatea Neamtului

Primăria Tîrgu Neamt dă startul Zilelor Orasului, manifestare ce va fi organizată în intervalul 8-10 septembrie, fiind omagiată în acest fel si Sfînta Maria, protectoarea urbei si a catedralei din zona centrală. De la primarul Daniel Harpa am aflat unele dintre noutătile editiei de anul acesta, cum ar fi cea privind schimbarea de gardă de la Cetatea Neamt, care va debuta de sărbătoarea urbei si va continua si în perioada următoare. Străjerii din cadrul Asociatiei Tinerilor Ortodocsi Români, filiala Tîrgu Neamt, coordonati de părintele Marian Filip, preot misionar în cadrul Protopopiatului Tîrgu Neamt, vor traversa cu alai zona centrală a orasului, iar spectacolul stradal va atrage cu sigurantă atentia localnicilor si a turistilor. „O noutate este faptul că, de Zilele Orasului, pe 9 septembrie, vom avea schimbare de gardă la Cetate. Va fi un întreg ritual organizat de părintele Filip, cu străjerii Cetătii Neamt, cu domnite, tunuri, tobe, trîmbite. Alaiul va porni din fata bisericii Adormirea Maicii Domnului si se va deplasa pînă la poalele Cetătii. De acum înainte vom avea această schimbare de gardă de două ori pe săptămînă, sîmbăta si duminica“, a afirmat Daniel Harpa. Programul Zilelor Orasului va începe pe 8 septembrie, cu o slujbă religioasă oficiată la catedrala urbei, pentru sărbătoarea Nasterii Maicii Domnului. În aceeasi zi, la Casa Culturii, vor fi activităti ce vor aduce în atentie istoria scolilor nemtene. Deschiderea oficială este programată la ora 15, cînd vor avea loc discursurile gazdelor si ale invitatilor, va fi semnat acordul de înfrătire cu localitatea Bubuieci, din Republica Moldova si vor fi înmînate tiluri de cetătean de onoare. „Pentru Zilele Orasului avem alocat acelasi buget comparativ cu anul trecut, chiar dacă am făcut si facem tot posibilul de fiecare dată să venim si cu noutăti. Si în acest an am primit finantare de la Consiliul Judetean, am reusit si noi să găsim surse pentru alte activităti din program. Deschiderea va fi pe data de 8 septembrie, la Casa Culturii. Am preferat această locatie pentru că s-au anuntat invitati de la Consiliul Judetean, institutii deconcentrate, parlamentari si vrem să avem o sală cît mai aerisită. Asteptăm si musafiri din orasele înfrătite. Noi am trimis tuturor invitatii, iar primii care au confirmat participarea sînt primarul si viceprimarul din comuna Bubuieci, cu care vom semna si acordul de înfrătire. Această comună face parte administrativ din municipiul Chisinău. Organizatorul evenimentului pe partea de artisti este liderul trupei Talisman, Alin Oprea, o persoană serioasă. Sper să fie totul bine si să avem cît mai multi oameni la spectacol. Pe lîngă Carla's Dreams, Maria Dragomiroiu si alti cîntăreti consacrati vom avea pe scenă si artistii nostri locali. De Zilele Orasului vom conferi si titluri de cetăteni de onoare, asa cum ne-am obisnuit. Sînt o multime de oameni de valoare în Tîrgu Neamt si vrem ca măcar acest titlu să li-l dăm, în semn de recunoastere“, a mentionat primarul.

