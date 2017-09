Trei vor piata. Se deschide? • Urban ar fi oferit cea mai mare redeventă • o ofertă a fost descalificată • aceasta a fost depusă după termenul limită • în spatiul public au început să apară discutii, cum că redeventa „promisă“ de Urban ar fi „nerealistă“ • urmează 25 de zile în care ofertele vor fi analizate • Trei firme au rămas în cursă pentru a administra Piata Centrală din Piatra Neamt, după ce ieri a fost termenul limită pentru depunerea ofertelor. Cele trei firme sînt CMI Urban, societate a Consiliului Local Piatra Neamt, Ralco Team, o firmă din Bucuresti, si SC Kristal SA, o societate cu activităti în domeniul alimentatiei publice în Neamt. Un incident interesant s-a produs ieri, în conditiile în care a mai existat o asociere de două firme din Piatra Neamt, Xdatasoft si Palina Com, care au dorit să participe la licitatie, dar, în mod surprinzător, nu si-au calculat bine „pasii“. În sensul că ar fi depus, sustin reprezentantii Primăriei Piatra Neamt, oferta după expirarea termenului, ceea ce a dus la descalificare. Tot de la reprezentantii primăriei am aflat că oferta cea mai avantajoasă ar apartine Urban, care s-a declarat dispusă să plătească o redeventă de 68,82%, urmată de Ralco Team si Kristal, cu 40, respectiv 30%. Urmează o perioadă de 25 de zile pentru analizarea ofertelor, după care mai sînt 10 zile pentru eventuale contestatii după anuntarea cîstigătorului. Cele mai mari sanse pare a le avea Urban, în conditiile în care si-au făcut bine temele cei din conducerea societătii si au răspuns corect cerintelor din caietul de sarcini. Ceea ce ar fi la un nivel minim al priceperii manageriale. Rămîne de văzut, nu putini fiind cei care sustin că se va lăsa cu contestatii. Deja în spatiul public au început să apară discutii, cum că redeventa „promisă“ de Urban ar fi „nerealistă“. Si că s-ar putea repeta episodul mall-ul de la piată. Dacă societatea consiliului local va fi cîstigătoare, pot fi făcute cel putin trei comentarii. Primul că s-ar rezolva „dilema“ inelului de utilităti. Care apartine Urban, este absolut necesar pentru ca piata să fie functională si nu prea a explicat nimeni cum si în ce conditii sau pret ar fi putut fi folosit de o altă firmă ce ar fi cîstigat administrarea obiectivului. Apoi, cum vor răspunde cei de la PSD si ALDE care s-au opus luni la rînd deschiderii rapide a pietei, în conditiile în care aceasta ar fi fost dată în administrare temporară tocmai Urban-ului. Dacă în urma licitatiei această firmă va cîstiga, pe un caiet de sarcini pe care social-democratii l-au „chinuit“ pînă nu au mai putut, stîrnind de multe ori rîsete si ironii, atunci se pune întrebarea de ce a fost nevoie să tină obiectivul închis atîta timp si să-i pedepsească pe pietreni să tîrguiască în conditii de ev mediu. În al treilea, dar nu în ultimul rînd, au fost numeroase discutii legate de cine va administra piata dacă va cîstiga Urban. Atît primarul, cît si cei din conducerea societătii au dat asigurări că nu va fi tot vechiul administrator, unul extrem de contestat în spatiul public. Rămîne de văzut dacă aceste promisiuni nu vor fi uitate, fiind de interes public ca persoana ce va administra noua piată să fie deasupra oricărei bănuieli sau speculatii. Pînă la desemnarea administratorului mai e cale lungă si pot să apară surprize. Mari. Asa cum sîntem convinsi că sînt si interesele unora în ceea ce priveste piata si administrarea ei.

