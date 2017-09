Hotii au vrut! Nu le-a reusit • hotii au vrut să fure două autoturisme • norocul proprietarilor a fost că scoseseră de cu seară bornele acumulatorilor • anchetatorii au reusit să probeze două jafuri ale unui nemtean care era deja arestat preventiv în alt caz •

Locatarii blocului nr. 72, din Pietonalul Stefan cel Mare, au avut parte de o vizită din partea răufăcătorilor, în noaptea de miercuri spre joi, 6 spre 7 septembrie, vizată fiind parcarea din spatele imobilului, care dă spre clădirea Postei Mari. Interesant este că nu au fost vizate masinile scumpe ale proprietarilor, ci două autoturisme Dacia 1310. La primele ore ale diminetii de ieri, una dintre masini, de culoare galbenă, avea geamul spart pe partea soferului iar în interior nu erau urme de răvăsire. Cealaltă fusese deschisă prin fortarea portierelor sau cu o cheie potrivită. Cel mai probabil, infractorii au dorit să le fure cu totul. „De dimineată am văzut că au venit multi politisti la fata locului iar apoi am aflat că au fost spargeri de masini. Toată lumea s-a mirat de faptul că au fost vizate două Dacii destul de vechi însă. Se pare că scopul hotilor a fost să le fure cu totul. Aveau firele de sub bord smulse sau tăiate, cred că au încercat să le pornească «pe direct». Din cîte spuneau proprietarii, persoane în vîrstă, norocul lor a fost că, din obisnuintă, peste noapte scoteau bornele acumulatorilor si de asta nu au putut să le sustragă. Dacă se întîmplă asa ceva în buricul tîrgului, ce să mai spunem de zonele mărginase“, a spus Bogdan D., un romascan domiciliat în zonă. De precizat că, tot dintr-o parcare din preajma Postei Mari, în urmă cu cîteva săptămîni, a fost sustras un alt autoturism marca Dacia 1310, visiniu, care a fost găsit abandonat în comuna Horia. Totul se întîmplă în conditiile în care Politia Roman „tipă“ după personal, numărul de agenti fiind total insuficient pentru a asigura întreg municipiul pe timp de noapte. Se pare că si infractorii stiu acest lucru. Pentru spargerile din spatele Pietonalului a fost mobilizată o echipă complexă de cercetare, însotită de criminalisti, care au ridicat de la fata locului mai multe probe. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru furt si tentativă de furt, deoarece, din cîte se pare, din cele două autoturisme lipseau o serie de lucruri. Lucrătorii Sectiei de Politie Rurală nr. 10 Dulcesti au reusit probarea activitătii ilegale a unui romascan de 20 de ani, care a comis două infractiuni de tîlhărie la Horia, pe 29 iunie si 24 iulie 2017. Acesta a smuls gentile de la două femei în care acestea aveau documente personale, bunuri, acte si telefoane mobile. Suspectul se află deja în stare de arest preventiv pentru comiterea unor alte fapte de tîlhărie săvîrsite la Roman. Într-un alt caz, oamenii legii din Săvinesti au fost sesizati, pe 6 septembrie 2017, că persoane necunoscute i-au sustras unui localnic din Zănesti o bovină. În urma cercetărilor, politistii au identificat si depistat doi suspecti de 45 si 46 ani, ambii din Mărgineni, acestia fiind retinuti pentru 24 ore sub acuzatia de furt. Pe parcursul anchetei oamenii legii au recuperat bovina si au restituit-o părtii vătămate. Suspectii urmează a fi prezentati în fata unui procuror de la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Piatra Neamtcu propunere de arestare preventivă.

Articol afisat de 442 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (G. MUNTEANU, T. CIOBOTARU)