Ceahlăul, victorie si e gata de start • CSM Ceahlăul a cîstigat cu 2-1 amicalul disputat sîmbătă în deplasare, cu Unirea Mircesti • golul victoriei a fost marcat de Mateiciuc în ultimul minut • duminică, pietrenii vor evolua la Vînători Neamt, în prima etapă a Ligii 4 • CSM Ceahlăul a încheiat cu o victorie seria de nouă partide amicale disputate în această vară fierbinte de pregătiri. Sîmbătă, 12 august, pe o căldură insuportabilă, cu 35 de grade la umbră, elevii lui Toader Stet au disputat un meci în deplasare cu Unirea Mircesti, campioana ultimei editii a Ligii 4 din Iasi. După 90 de minute în care galben-negri au controlat jocul, au înscris de două ori, au avut două bare si si-au creat si alte oportunităti de a marca partida s-a încheiat cu victoria oaspetilor (2-1) obtinută la ultima fază, în urma unui contraatac finalizat de atacantul Mateiciuc. Ceahlăul a condus si după primul mitan, în urma reusitei lui Ungureanu din minutul 30, în timp ce iesenii au reusit egalarea imediat după startul reprizei secunde (min.48). Pentru acest ultim joc de verficare înainte cu o săptămînă de startul sezonului în Liga 4, tehnicienii echipei din Piatra Neamt au folosit întreg lotul de jucători. CSM Ceahlăul a început în formula: Chelaru -Rusu, V. Rotaru, Andries, Sârbie, Robert Vasile, Copot-Barb, Pintilie, Zaharia, Ungureanu, Mateiciuc, iar pe parcurs au mai evoluat Câmpeanu (portar), Butunoi, Simon, Todiresei, Albu si Smău. În schimb, nu au fost disponibili pentru acest joc Cosmin Rotaru, accidentat înainte de joc si Andrei Apostol. Căpitanul echipei din sezonul trecut urmează să reia de astăzi antrenamentele după o perioadă de recuperare medicală necesară în urma unei întinderi la muschii inghinali. „Mai suntem în căutarea unui atacant, dar, pînă pe 4 septembrie sper să reusim să găsim un atacant de meserie. E adevărat, îi aveam pe Zaharia, pe Mateiciuc, dar am dori si un vîrf cu experientă lîngă ei, pentru a crea si concurentă pe posturi. Nu numai la atacanti mă refer, ci în toate compartimentele am vrea să fie această concurentă, lucru pe care nu l-am avut • sezonul trecut, din Liga 5“ a declarat profesorul Toader Stet, antrenorul principal al CSM Ceahlăul. Pînă la primul joc din noul campionat al Ligii 4, care va fi duminică, 20 august, în deplasare cu Zimbrul Vînători Neamt, echipa pietreană va mai avea un joc scoală. Cu partida de sîmbătă, elevii lui Stet au încheiat o serie de 9 meciuri de verificare în care au înregistrat 6 victorii, un rezultat de egalitate si au pierdut de două ori, ambele meciuri în fata unor adversari din esalonul 3 (2-6 cu Aerostar Bacău si 2-3 cu CSM Roman). Galben negri s-au impus în partidele cu Viitorul Curita (4-0), cu juniorii de la LPS Piatra Neamt (4-1), cu CSM Moinesti (7-0), cu AS Siretul Dolhasca (7-0), cu Unirea Mircesti (2-1) si au remizat în deplasare cu SC Gauss Bacău (2-2). În total, elevii lui Toader Stet, Valentin Avădanei, Lidi Chertic si Florin Anton au înscris în cele nouă jocuri 30 de goluri si au încasat 13, din care aproape jumătate au fost primite într-un singur meci, cel cu Aerostar Bacău.

