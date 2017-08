Moartea, o clipă de neatentie asteaptă Moartea a cerut din nou tribut pe soselele din Neamt, după o perioadă relativ calmă, fără tragedii rutiere. Duminică, 13 august, un bărbat si-a pierdut viata în urma unui incident stupid, produs în zona localitătii Mărgineni. Acesta se deplasa, în jurul orei 8.30, cu un tractor care, la un moment dat, la iesirea către satul Hoisesti, s-a răsturnat în afara carosabilului, victima fiind prinsă sub utilaj si dîndu-si ultima suflare. Alături de victimă se mai afla o persoană, care a avut noroc si a scăpat cu viată. Cazul a fost semnalat prin apel la 112, iar la fata locului s-au deplasat mai întîi echipaje de la Ambulantă si Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă, inclusiv pompieri instruiti pentru actiuni de descarcerare. Politistii au întocmit dosar penal pentru ucidere si vătămare corporală din culpă, efectuînd în cursul zilei de ieri cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc accidentul. Minivacanta de Sfînta Maria a început tragic după ce vineri, 11 august, s-au produs două accidente pe DN2-E85. Astfel, în afara localitătii Traian, conducătorul auto al unei masini cu numere de Suceava, care avea directia de mers spre Iasi, a încercat să efecteze o depăsire, dar nu a sesizat că si autoturismul din fata sa semnalizase virajul la stînga, la volan fiind o soferită. Prima dintre masini a iesit în decor si

s-a răsturnat pe cîmp, impactul soldîndu-se cu vătămarea corporală a două persoane, care au ajuns la spitalul din Roman, însă vietile nu le sînt puse în pericol. În acest caz, Politia Rutieră a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. În aceeasi zi, o soferită de 19 ani, din Roman, care conducea, însotită de o prietenă, un autoturism pe E85, spre Bacău, a intrat într-un TIR. Accidentul a avut loc în zona localitătii Beresti - Bistrita, pe fondul „altor preocupări la volan“, cele două fete fiind la un pas să sfîrsească sub autotrenul înmatriculat în Turcia, stationat în afara părtii carosabile. Cele două tinere de 19 ani au fost transportate la Spitalul Judetean Bacău, însă soferita, cu leziuni usoare, a fost ulterior externată. Prietena acesteia a fost rănită mai grav si va necesita cîteva zile de spitalizare. De mentionat că tînăra de la volan nu era sub influenta alcolului, însă s-a ales si ea cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

