Ape otrăvite, pe Bistrita la vale • o situatie de toată jena s-a produs sîmbătă, la Piatra Neamt: apele uzate au fost deversate în rîul Bistrita după ce statia de epurare a rămas fără energie electrică • disconfortul pentru mediu a fost de cîteva ceasuri bune • incidentul a căpătat iz de răzbunare politică între fosti si actuali sefi ai companiei Apa Serv • institutiile responsabile tac mîlc, desi ar fi trebuit să aibă o reactie oficială si să explice situatia n

O situatie revoltătoare s-a petrecut sîmbătă dimineată, 12 august, în aval de Piatra Neamt, cînd rîul Bistrita a transportat pentru cîteva ore, toate dejectiile orasului. Incidentul a apărut ca urmare a cedării retelei electrice ce alimentează statia de epurare cînd - culmea, au picat simultan ambele surse de energie, neexistînd un generator care să preia sarcina. Asa că responsabilii companiei Apa Serv au luat deciziile „la minut“. Adică s-a încercat ca de vineri noaptea, cînd a apărut avaria la reteaua electrică, si pînă sîmbătă la prînz, partea solidă a canalizării să fie retinută, în limitele posibilului, în bazinele statiei, iar lichidul a fost directionat direct în albia rîului. „A fost o cădere de tensiune pe ambele alimentări ale statiei de epurare: cea de la Gară si cea din zona PAL. Am anuntat E-ON pentru a se interveni. Cu toate că aceste cabluri sînt ale noastre, nu putem noi interveni, ci doar specialistii de la compania de electricitate, pentru că este destul de periculos fiind vorba de o alimentare de 20 kilovolti. Remedierea a durat destul de mult. La un moment dat, am retinut în statia de epurare cantitatea de apă reziduală, dar numai cît a fost posibil. După aceea am fost nevoiti să deversăm apa în rîul Bistrita. Am anuntat, asa cum este procedura, atît Apele Române, cît si Garda de Mediu. După ce avaria a fost rezolvată, am pornit pe rînd statia, asta petrecîndu-se sîmbătă, 12 august, la ora 12. În momentul în care noi anuntăm avaria la Gospodărirea Apelor ca să nu avem probleme pe Bistrita, se deversează o cantitate de apă în plus pentru a se mentine aceeasi concentratie a poluării“, a declarat directorul tehnic al Apa Serv, Ioan Păcală. El a precizat că este prima dată cînd are loc o asemenea cădere de tensiune la ambele surse de alimentare ale statiei. „În urmă cu trei ani a mai avut loc o cădere de tensiune, care a avariat doar o singură sursă, nu ca acum cînd s-au defectat concomitent. Cred că una din cauzele defectiunii o constituie si temperaturile extrem de ridicate care au dus la supraîncălzirea instalatiilor. Nici acum nu se stie unde a apărut această avarie. Vom fi însă informati după ce se va stabili“, a mai spus Ioan Păcală. Si cam atît cu declaratiile oficiale. Directorul tehnic a răspuns la telefon pentru că a fost contactat de redactorul Monitorul, nu că ar fi binevoit compania judeteană, îmbuibată cu banii contribuabililor, să posteze vreun comunicat oficial, pentru a sti lumea cum e cu dejectiile de pe Bistrita. Nici alte institutii care de bun simt ar fi trebuit să aibă o reactie oficială nu au făcut-o. În spetă, Consiliul Judetean, care e actionar majoritar al companiei, Prefectura, Garda de Mediu, Apele Române sau Agentia pentru Protectia Mediului...Rusinoasă tăcerea lor într-un caz atît de grav! Nu e exclus să apară E-On cu un comunicat prin care să anunte că a salvat în timp util vietătile din Bistrita de la pieirire, desi măcar unele au murit sufocate, chiar dacă nu se văd pesti plutind pe luciul apei.



Prilej de plătit politie



Mizeriile deversate în rîul ce traversează municipiul capitală de judet

au fost valorificate de Ionut Dughir, fost director ani la rînd la Apa Serv, îndepărtat pe linie politică de la conducerea companiei. Acesta a reactionat pe retelele sociale la un articol apărut în presa locală în care era abordat pe subiectul avariei directorul tehnic Ioan Păcală. Dughir a trimis cîteva săgeti către actuala conducere, agreată de PSD-ul care pe el l-a decapitat. „Am rămas surprins de tupeul unui pseudoprofesionist (inginerul Ion Păcală, n.red). Cînd nu e energie, nimic nu merge si statia într-o oră se inundă. Asta e capacitatea de retentie, cînd statia de pompare internă nu merge. În această situatie se închide batardoul din fata statiei si atunci totul - nu 400 mc pe oră, sînt 1.000 mc pe oră, o ia pe rîu la vale cu tot ce e mai rău. Trebuia să functioneze sursele alternative de energie. Dar nu au stiut să le pornească. Acum un an au mers perfect! Comunicatul e o minciună pe care să o înghită necunoscătorii si e făcut cu complicitatea Apelor Române, Garda de Mediu, presedinte CJ, prefect…Culmea e ca statia are metodă să meargă prin treapta mecanică, să pompeze în treapta biologică cu generatoare (care există) si apoi decantau gravitational făcînd o epurare de aproape 60%. Dar trebuie să stii meserie, să evoluezi, nu să rămîi ca acum 15 ani la Aquacalor“. La postarea lui s-a făcut continuare de un sustinător al actualei conduceri, iar lantul replicilor ar putea continua si în zilele următoare. Cert este că municipiul Piatra Neamt are o retea de apă si canal ciuruită, prin care zilnic mai tîsneste un jet putenic care udă străzile sau subsolurile. Si oricîte proiecte s-ar derula, dacă tevile vechi nu sînt înlocuite, situatia avariilor se va complica odată cu trecerea timpului. Nu mai departe de acum vreun an, locuitorii din Piatra Neamt au stat zile la rînd fără apă, după ce a cedat magistrala de alimentare a orasului. Incidentul a urmat unei alte avarii, înregistarte în aceeasi zonă, dar care a fost rezolvată mai repede. Unii spun că mai repede si mai prost, în sensul că s-a lucrat neprofesionist si de aceea magistrala a mai cedat o dată. Avarii de mai mici dimensiuni se înregistrează însă la tot pasul, din cauza retelei depăsite fizic, moral si subdimensionate.

