Patriarhia, ajutor pentru nou-născuti Spitalul orăsenesc Sfîntul Dimitrie, din Tîrgu Neamt va fi dotat în zilele ce urmează cu un dispozitiv medical ce va usura munca medicilor neonatologi si va da o sansă în plus copiilor veniti pe lume în această unitate. Este vorba de un dispozitiv Drager Jaundice Meter JM-105 de uz pediatric, ce va ajunge la spitalul urbei de sub Cetate, în urma unei donatii făcute de Patriarhia Română. „Vom primi săptămîna aceasta un bilirubinometru, adică un dozator de bilirubină, dispozitiv care ne va ajuta să detectăm si să tratăm icterul la nou-născuti. Asistenta sefă va merge la Bucuresti pentru a prelua aparatul de la Patriarhie si pentru a urma cursul de instructaj“, a declarat medicul Florin-Ionut Apostoae, managerul interimar al unitătii spitalicesti din Tîrgu Neamt. Aparatele Drager Jaundice Meter JM-105 sunt de ultimă generatie, iar costul este de 12.800 lei (fără TVA)/aparat. Cel mai importante avantaje sunt: procedura total neinvazivă, aparatul nu necesită consumabile si permite memorarea rezultatelor a 100 de pacienti/aparat. De mentionat că aparatură de acest tip vor primi, cu titlu de donatie, 20 de unităti medicale din tară. „Selectia celor 20 de spitale beneficiare ale donatiei a fost realizată pe baza datelor statistice oferite de Ministerul Sănătătii, aplicîndu-se ca si criterii: număr de paturi din sectiile de neonatologie, dotările deja existente, acceptul conducerii unitătilor spitalicesti în cauză“, se arată într-un comunicat de presă emis de Patriarhia Română si publicat de site-ul basilica.ro. În aceeasi informare se mentionează că fondurile necesare achizitionării acestor aparate au fost strînse de voluntarii Paraclisului Catedralei Mîntuirii Neamului, sub îndrumarea părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru. Monahul a venit în Bucuresti de la mănăstirea Sihăstria în 2011, odată cu demararea lucrărilor la Catedrala Mîntuirii Neamului unde slujeste trei săptămîni pe lună la Paraclisul catedralei, iar în a patra săptămînă se întoarce la mănăstirea din Neamt, locul său de „metanie“, unde îl asteaptă credinciosii. „Părintele Ciprian este cel care a initiat campania «Donează sînge. Salvează o viată!», si se ocupă de mai multe actiuni filantropice ale Patriarhiei. Cu ajutorul lui, spitalul nostru a mai beneficiat si de alte donatii din partea Patriarhiei: cărucioare si o targă pentru transportul pacientilor, orteze, cutii cu medicamente - seruri de care avem nevoie. Luna trecută am primit echipament de lucru, adică halate si pantaloni pentru personalul din sectia Obsetrică-Ginecologie. Urmează să ne ajungă si două defibrilatoare si sîntem în discutii pentru achizitionarea unui ecograf pentru Cardiologie si a unuia pentru Obsetrică-Ginecologie“, a mai precizat directorul Florin Apostoae.

