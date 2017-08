Campion cu blană, în bătătura unui pietrean Un pietrean are o pasiune mai putin întîlnită, cresterea iepurilor de

rasă, dar care îi aduce satisfactii nebănuite. Nu neapărat materiale,

ci o recunoastere care a ajuns la nivel european. În gospodăria lui

Valentin Filip creste în prezent un campion european, rasa Marele

Berbec Thuringen cu desen, dar pietreanul are si alte rase unicat în

România. Acesta a vorbit despre pasiunea sa si cum a ajuns să

detină nenumărate titluri nationale. „Pasiunea pentru cresterea

iepurilor de rasă nu a apărut spontan. Încă din copilărie m-am atasat

de aceste animale crescute atunci de părintii mei, chiar dacă nu

erau iepuri de rasă pură. M-am documentat despre cresterea

iepurilor si rasele existente mult timp, atît de pe internet cît si citind

mai toată literatura de specialitate. Am crescut de-a lungul anilor

mai multe rase, din care amintesc neozeelandez alb, californian,

albastru vienez, marele berbec. În prezent cresc rasele marele

berbec thuringen, neozeelandez alb si, ca noutate absolută în tară,

satin thuringen si satin rosu“, povesteste cu mîndrie îndreptătită

Valentin Filip. După ce a prins experientă a făcut pasul următor:

participarea la competitii nationale. Si titlurile si medaliile au început

să se adune. „După ani de experientă si «specializare» am vrut mai

mult. Si anume să particip la competitii de profil. Drept urmare, m-

am înscris în două asociatii ale crescătorilor, mai întîi la Galati apoi

la Suceava, asociatii din care fac parte si acum. Marele meu regret

este că în Neamt nu este încă o asociatie de profil. Rezultatele nu

au întîrziat. Am luat de-a lungul anilor mai multe titluri: Campion

National Californian - Galati 2011; Campion National Colectie

Neozeelandez - Galati 2011; Campion National Marele Berbec -

Suceava 2014; Campion National Neozeelandez - Bucuresti 2016;

Campion de Rasă Marele Berbec - Bucuresti 2013; Campion de

Rasă Marele Berbec - Lugoj 2015; Campion de Rasă Marele

Berbec - Caransebes 2016; Campion Club Neozeelandez 2016;

Campion Club Neozeelandez 2017; Campion Club Marele Berbec

2017“, a mai spus Valentin Filip. Pietreanul a mai povestit că în

fiecare an creste în jur de 100 de exemplare, unele dintre ele fiind

extrem de valoroase, chiar dacă tot el sustine că nu e o afacere

cresterea iepurilor. „An de an cresc în jur de 100 de exemplare,

cîteva ajungînd în expozitii, altele la alti crescători din toată tara,

unele… în ceaun. Pentru mentinerea si cresterea calitătii

exemplarelor, achizitionez la rîndul meu animale de calitate foarte

bună, atît din expozitiile interne cît si externe, în principal din

Germania. În prezent am în crescătorie un exemplar foarte valoros,

Campionul European de la Metz 2015 - rasa Marele Berbec

Thuringen cu desen. Cresterea iepurilor de rasă nu este o afacere,

cum ar crede unii. Cu putinii bani scosi din vînzarea unor exemplare

acoperi de obicei cheltuielile cu furaje, medicamente, vaccinuri,

poate si achizitia unui animal. Restul, deplasările si munca

sînt….hobby. Dacă nu-ti place ceea ce faci, nu vei avea rezultate.

În ceea ce mă priveste, dorinta de perfectionare m-a făcut să urmez

un curs de arbitri, curs absolvit în 2013. M-am implicat în activitatea

de arbitraj la expozitii locale si nationale, arbitrînd la expozitii în

Miercurea Ciuc, Sfîntul Gheorghe, Suceava, Lugoj ,Tîrgul

Secuiesc, Caransebes, Bucuresti. Din anul 2016 sînt vicepresedinte

al Corpului National de Arbitri de pe lîngă Federatia Natională a

Crescătorilor de Porumbei, Păsări si Animale Mici din România“, si-

a încheiat prezentarea Valentin Filip.

