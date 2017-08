Sef nou la CJAS Neamt Casa de Asigurări de Sănătate Neamt are, de la începutul acestei

săptămîni, o conducere nouă. Prin ordin al presedintelui Casei

Nationale, în functia de presedinte-director general a fost numită

jurista Elena Nadia Harpa. Sotia primarului orasului Tîrgu Neamt a

preluat sefia CJAS Neamt, cu titlu de interimar, de luni, 7 august,

ea înlocuind-o pe economista Marieana Atomulesei, cea care

ocupa functia cu delegatie încă din 30 septembrie 2015. De

mentionat că Marieana Atomulesei nu si-a dorit să participe la

concursurile organizate pînă acum pentru titularizarea pe post,

preferînd să revină în functia de director economic. Noua sefă a

Casei de Sănătate Neamt a confirmat că va ocupa functia în regim

de interimat, si a solicitat un răgaz de cîteva zile pentru a putea să

prezinte proiectele pe care le are pe agenda de lucru. De mentionat

că în primăvara acestui an, Elena Nadia Harpa a avut un esec în

tentativa de a candida pentru postul de presedinte-director general.

În luna mai, Casa Natională a admis două dosare de candidatură,

cele ale lui Neculai Mihai si Florin Neculăes, iar dosarul Elenei

Nadia Harpa a fost respins deoarece nu era îndeplinită conditia

minimă de 5 ani activitate de conducere, prevăzută de

Regulamentul concursului. În ultimii cinci ani la conducerea

institutiei s-au perindat nu mai putin de patru persoane: Valerică

Frătilă care a detinut functia timp de sapte luni (1 ianuarie 2012 - 2

iulie 2012), doctorita Magda Spînoiu, în prezent director executiv

adjunct al CAS Neamt, care a condus institutia în perioada 2 iulie

2012 - 2 decembrie 2013. Aproape doi ani (3 decembrie 2013 - 30

septembrie 2015) conducerea a asigurat-o juristul Radu Firăstrău

fiul cunoscutului cardiolog romascan Victor Firăstrău.

