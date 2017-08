Cimentul a fost „beton“ în Cupă Cimentul Bicaz continuă visul frumos în Cupa României, si se

bucură de această competitie ignorată de unii, sau subestimată de

alte grupări fotbalistice. Miercuri seară, de la ora 17.30, cîteva sute

de spectatori din Bicaz au tinut să-si încurajeze echipa favorită în

partida din faza I a Cupei, unde adversar i-a fost Viitorul Curita, o

echipă tot de esalon judetean. Oaspetii păreau favoriti înaintea

meciului, măcar prin prisma faptului că sînt campioana Ligii 4 în

întrecerea din judetul Bacău si au fost aproape de promovare în

esalonul 3, după un baraj în dublă mansă cu Sănătatea Darabani

(Botosani). Cu avantajul terenului propriu, Cimentul Bicaz a reusit

însă o evolutie bună, încununată cu două goluri marcate din actiune

de atacantul Dan Nedelcu pe finalurile de repriză (minutele 40 si

82). Antrenorul gazdelor, Cristian Luca, a trimis în teren următorul

11: Spiridon - Pascu, Zait, Mortun (cpt.), Avram, Bordeianu, Bălăjel,

Pîntea, Apreutresei (Patrichi), Constantinescu (Bîrsanu), Nedelcu.

„A fost un meci destul de greu, jucat pe o căldură insuportabilă, si în

fata unui adversar care a alergat pînă în ultimul minut. Per

ansamblu, eu zic că am meritat victoria, pentru că repriza a doua

am dominat-o totusi. Pentru noi, indiferent de rezultat, era o

experientă foarte bună. A fost si un test pentru Supercupa Adrian

Popa care va fi peste patru zile, duminică, tot aici, la Bicaz, cu Teiul

Poiana Teiului. Atunci va fi un alfel de adversar, e vorba de

campioana judetului Neamt, o echipă foarte bună, si dacă nu vom

elimina greselile din jocul de miercuri, ne va fi foarte greu“, a

declarat antrenorul echipei Cimentul, Cristian Luca. De parte

celaltă, tehnicianul oaspetilor a recunoscut justetea rezultatului

după cursul jocului. „Puteam obtine mai multe din acest meci, dar

am ratat exasperant. E drept, si cei de la Bicaz au mai avut cîteva

sanse foarte bune de a înscrie”, declarat după meci antrenorul

echipei Viiotrul Curita, Costică Ene. Echipa de sub baraj asteaptă

acum numele adversarului pe care îl va întîlni în faza a doua

natională a întrecerii care va avea loc peste două săptămîni, pe 23

august. Este foarte probabil ca Cimentul să întîlnească o echipă de

Liga 3, si, dacă se respectă criteriul geografic, atunci adversarii ar fi

CSM Roman, singura formatie din Neamt care evoluează în

esalonul superior. Ce e aproape certitudine, este că partida din 23

august se va disputa în acest caz (dacă adversarul va veni din Liga

3), tot pe stadionul din Bicaz. În partidele disputate miercuri, 9

august au mai obtinut calificarea în turul II al Cupei României

următoarele echipe:

Transdor Tudora (Botosani), Unirea Mircesti (Iasi), AS FC U Cluj,

Progresul Somcuta Mare (Maramures), Diosig-Bihardiószeg (Bihor),

FC Păpăuti (Covasna), AS Vointa Biled (Timis), CS Soimii Lipova

(Arad), FC Vointa Lupac (Caras Severin), Stiinta Turceni (Gorj),

AS Milcov (Olt), ACS Urban Titu (Dîmbovita), AS Gloria Gaz Metan

Cornesti (Dîmbovita), ACS Astra Plosca (Teleorman), FC Agricola

Borcea (Călărasi), Petrolul Ploiesti (Prahova), Înainte Modelu

(Călărasi), CSM Focsani 2007 (Vrancea), Viitorul Fântânele

(Constanta) si AS Zimbrul Slobozia Conachi (Galati).

