Statul român - Kafkiada

Comentarii la acest articol: Adăugat de van kiparos la data 11.08.2017 13:32 Metoda verificata

Si despre marile escrocherii cu acelasi subiect produs in cardasie in zonele limitrofe cu judetele vecine nimic? S-a furat pe ruptele .Chiar presa locala semnala unele cazuri de la granita Harghita- Neamt , dar cine sa auda!Jud. Neamt se mai invecineaza in regiunile forestiere si cu judetele Suceava si Bacau. Tot asa e si pe acolo.