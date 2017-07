Începe procesul unui politist turnător agentul Constantin Neamtu a făcut un denunt si si-a pîrît un coleg cu care a luat mită • asta după ce el si alti 12 politisti au fost arestati pentru multiple fapte de luare de mită • ulterior nu a mai recunoscut faptele, ceea ce nu l-a scăpat de procesul penal • Magistratii din cadrul Tribunalului Neamt au pus punct procedurii de Cameră preliminară în procesul unui politist care le-a spus procurorilor anticoruptie tot ce stia. Este vorba de Constantin Neamtu agent în cadrul Politiei Piatra Neamt, Biroul Rutier, care l-a denuntat pe colegul Gabriel Negoită. Cauza a ajuns pe rolul Tribunalului Neamt care a acum a dispus începerea procesului. Trebuie spus că în altă cauză Neamtu a fost retinut, arestat si anchetat si cu două zile înainte de trimiterea în judecată, s-a „spovedit“ la procurorii DNA si a denuntat alte două fapte de luare de mită, pentru care nu fusese cercetat, din zilele de 2 si 15 mai 2016, cînd a fost de serviciu pe autospeciala monitorizată de anchetatori cu colegul Negoită. A sesizat faptul că ar fi primit sume de bani de la soferii în culpă pentru a nu le aplica măsurile legale. De mentionat este faptul că procurorii DNA monitorizaseră o singură autospecială de serviciu a politistilor, iar în perioada 20 aprilie - 19 mai 2016 au fost realizate înregistrări audio - video, fapt pentru care 13 politisti, printre care si Neamtu, au fost inculpati. Au fost verificate înregistrările si s-a descoperit că într-adevăr Neamtu si Negoită ar fi luat 100 de lei de la un sofer imprudent, în data de 15 mai 2016. Omul nu a acordat prioritate la trecerea de pietoni, iar echipajul format din cei doi politisti l-a tras pe dreapta. Acesta le-a dat de înteles că-si poate cumpăra greseala cu bani. Locul plătii a fost stabilit după pod la Căprioara, desi politistii si-au exprimat îngrijorarea că nu pot sta într-un loc anume, deoarece în zonă locuieste seful IPJ Neamt, Paul Tablan, si nu ar da bine să-i vadă.

C.N.: Vezi, uite aicea îl pui să o tragă...

G.N.: Da, da, da... da' nu prea îi bine acolo, că uite că-i masina inspectorului sef si dacă... îl mai vede... lasă s-o tragă si-n spatele nostru, dă-l în (foloseste cuvinte obscene) ... da' o venit?

C.N.: N-o venit... pînă se duce si întoarce la piată, pînă pleacă de pe loc, pînă ... eu stiu unde se duce? ce mai face...

G.N.: Nu face nimica...

C.N.: Nu face că ăsta-i... (În scurt timp vine si contravenientul)

„G.N.: Dă-te aproape mai de geam, să nu stea lumea să se uite, să vadă ce faci matale pe aicisa...“

La momentul 9.42.57 se observă cum agentul N.G. primeste de la conducătorul auto o sumă de bani fiind vizibilă o bancnotă de 50 de lei, pe care acesta o introduce în torpedoul autospecialei de politie. (...) Pînă la momentul 9.58.17 în autospeciala de politie nu se mai află nici o persoană. La acest moment revine pe locul de la volan agentul N.C., iar agentul N.G. ocupă locul din dreapta fată. Acesta din urmă deschide torpedoul si scoate din paginile unei cărti o sumă de bani, fiind vizibile două bancnote în cupiură de 50 de lei. Agentul N.G. îi remite lui N.C o bancnotă în cupiură de 50 de lei, ambii lucrători pun apoi sumele de bani în buzunarul de la piept al uniformei. În acest timp, între cei doi are loc următorul dialog:

C.N.: Dă încoace... Nu mai tine acolo că nu are rost.

G.N.: Stai să nu se uite ăstia...

C.N.: Ei, da bravo...“, conform actului de inculpare.

La finele anchetei, Negoită si-a reconsiderat pozitia si s-a prevalat de dreptul de a nu da declaratii. Cu toate acestea, cei doi subofiteri au fost inculpati pentru luare de mită.

