Bună tîrguială a făcut Pinalti • din două dosare cu prejudiciu consistent, fostul primar Gheorghe Stefan s-a ales cu o pedeapsă cumulată de numai 3 ani si jumătate de închisoare • în cîteva luni el poate cere eliberarea conditionată • nu ar fi exclus să facă Crăciunul acasă • din spate vin însă multe alte dosare penale cu greutate • Gheorghe Stefan, fostul primar de Piatra Neamt, implicat într-o droaie de cauze penale pentru fapte de coruptie, cel care în dosarul Microsoft s-a ales cu 6 ani de închisoare, are acum motive de bucurie. După ce la începutul belelelor s-a declarat vertical si a sustinut că el nu toarnă, a făcut întelegeri bune cu procurorii anticoruptie, actiuni care i-au fost de folos ulterior în instantă. La jumătatea lunii mai, i-a fost micsorată sentinta definitivă din dosarul Microsoft de la 6 ani de închisoare cu executare, la 3 ani si 6 luni, printr-o decize a Curtii de Apel Ploiesti la o contestatie la executare depusă de Pinalti. Acum, fostul edil a mai bifat un succes: si-a contopit pedeapsa definitivă din dosarul Microsoft, de 3 ani si 6 luni, cu cea dedinitivă de 3 ani din dosarul „Bani pentru partid“, si s-a els cu o sanctiune de executat de numai 3 ani si 6 luni. Trebuie mentionat că sentinta Tribunalului Prahova nu este definitivă, dar nu prea are cine să o atace, astfel că în curînd se va definitiva. Asa stînd lucrurile, judecătorii i-au scăzut lui Stefan din sanctiunea finală de 3 ani si 6 luni, perioada executată, adică mai bine de 15 luni. „deduce din pedeapsa aplicată retinerea din data de 28.10.2014, arestul preventiv si arestul la domiciliu de la data de 29.10.2014 la 19.06.2015 cît si perioada executata de la data de 03.10.2016 la zi“, conform instantei. S-a emis un nou mandat de executare a pedepsei, pe noua sanctiune. Gheorghe Stefan are peste 60 de ani si, conform legii, poate cere eliberarea conditionată după ce a executat o parte din pedeapsă. Nu este exclus ca Pinalti să se adreseze din nou instantei cu o astfel de cerere si pe la Crăciun să-l vedem acasă. Remintim că în dosarul Microsoft toti ceilalti trei inculpati, afaceristii Dorin Cocos si Dumitru Nicolae, plus fostul ministru Gabriel Sandu, au uzat de recunoasterea faptelor pentru diminuarea pedepsei si au avut de cîstigat. Cocos si Niro au primit cîte 2 ani si 4 luni de detentie, iar Gabriel Sandu are de executat 3 ani. Acuzatii si-ar fi folosit influenta pentru ca la licitatia pentru obtinerea licentelor informatice să fie favorizată o anumită firmă. Dumitru Nicolae s-a ales cu 7,65 milioane de dolari si 2,7 milioane de euro, partea lui Cocos a fost de 9 milioane de euro, ministrul Sandu a primit 2,7 milioane de euro, iar Gheorghe Stefan a încasat 3,99 milioane de euro, bani pentru care instanta a dispus confiscarea. În dosarul solutionat definitiv, „Bani pentru partid“, Stefan a fost condamnat la 3 ani si a pierdut prin confiscare 1,65 milioane de euro, iar pentru recuperarea altei părti de 2,35 milioane de euro a fost păstrat sechestrul asigurator pe bunuri. Pinalti mai are alte trei procese, care nu au trecut încă de prima instantă, două la Tribunalul Bucuresti si unul la Tribunalul Neamt, plus unul la Curtea de Apel Bucuresti.

Articol afisat de 405 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Gabi MUNTEANU)