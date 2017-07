Sef nou (si) la Publiserv • noul director al societătii Consiliului Local este consilierul judetean Gheorghe Triboi • modificarea vine la foarte scurt timp după înlocuirea produsă la vîrful unei alte firme a municipalitătii, Locativserv • multi citesc aceste schimbări în cheie politică • „Îmi pare rău după colectiv“, a declarat fostul director al SC Publiserv, Adrian Nită n

Schimbare de director si la Publiserv, locul lui Adrian Nită fiind luat de consilierul judetean PNL, Gheorghe Triboi(foto). Decizia a urmat unei sedinte a noului consiliu de administratie, de vineri, 14 iulie. Mai multe informatii pe marginea schimbării, una anticipată de presă si nu numai, nu au fost făcute publice. Sigur că sînt multi care citesc această schimbare de director în cheie politică: Locativserv si Publiserv erau conduse de persoane apropiate PSD. Odată cu schimbarea majoritătii din CL, s-a trecut la modificarea adunărilor generale a actionarilor, apoi la cea a consiliilor de administratie si, în final, a directorilor. Dacă în cazul Locativserv s-a optat pentru interimatul unei persoane din interiorul societătii, iată că la Publiserv liberalii au ales pe cineva din partid. Cele două societăti subordonate consiliului local sînt importante atît din perspectiva bugetelor, „campioană“ fiind Publiserv, dar si din perspectiva obiectelor de activitate: reparatii si asfaltări pe de o parte, administrarea unor spatii comerciale si locative pe de alta. Declaratia fostului director, Adrian Nită, s-a remarcat prin elegantă, lucru mai rar întîlnit în astfel de situatii: „Astept decizia să văd motivele revocării. Îmi pare rău după colectiv, pentru că ne-am înteles foarte bine. Voi face publice zilele acestea o serie de date statistice privind activitatea Publiserv, lucrările efectuate, etc. Eu sînt obisnuit cu astfel de situatii, nu e prima dată cînd mi se întîmplă asa ceva, asa e cu functiile acestea în care politicul are influentă. N-am nicio problemă cu noul CA sau cu noul director, ba chiar vreau să spun că mi se pare cea mai în regulă persoană dintre cele vehiculate că ar fi urmat să preia conducerea firmei“. Cît priveste informatia ce circula în spatiul public că ar putea să primească despăgubiri de miliarde, conform contractului, Adrian Nită a precizat: „E vorba de posibilitatea de a mi se plăti salariile si primele pînă la finalul contractului, dacă se va dovedi că am fost demis pe nedrept. Iar asta poate stabili doar o instantă de judecată. Pînă nu voi vedea motivele pentru care am fost schimbat din functie, nu pot să spun dacă voi promova, sau nu, actiune în instantă. Vreau însă să vă mai spun că diseară voi iesi în oras împreună cu toti colegii din conducere. Am făcut o echipă foarte bună si merită să sărbătorim acest lucru“. Noul director nu a răspuns ieri la telefon pînă la închiderea editiei, poate fiind foarte emotionat de încrederea arătată de colegii penelisti. Într-o altă ordine de idei, sînt oarece informatii că săptămîna viitoare vom avea parte de niste dezvăluiri legate de modificările de conducere la cele două societăti. Unii vorbesc despre bani publici multi ce ar fi fost cheltuiti în conditii cel putin suspecte. Rămîne de văzut cît din aceste informatii pe surse se vor confirma sau nu. Dacă nu cumva vom asista la un nou episod atît de cunoscut cu „batista pusă pe tambal“. Adică unii si-au văzut sacii în cărută si vor lăsa lucrurile asa, iar altii, desi văduviti de niste functii, vor păstra tăcerea pentru ca să nu se sape prea adînc prin contracte, facturi si alte cele. Pentru că, în general, în România, cam asa au stat lucrurile: cînd a fost descoperit un robinet bun de sifonat bani publici, cei care nu aveau acces la el făceau scandal si amenintau cu dezvăluiri pînă ajungeau la butoane. Apoi se asezau cu spor sub robinetul cu pricina continuînd să sifoneze banii ca si cei de dinainte. Practic preluau reteta. Zilele următoare ne vor arăta dacă si în cazul celor două societăti se poate vorbi de o situatie similară.

