Primăria Piatra Neamt, proiecte... după buget • pînă la finalul anului, municipalitatea are planuri ambitioase: reparatii capitale pe mai multe străzi, două noi locuri de joacă, deschiderea Pietei Centrale • rămîne de văzut ce bani vor fi • „Actualul guvern a neglijat pînă acum orasul nostru“, a declarat, ieri, primarul Dragos Chitic • fostul viceprimar Vasile Popescu a fost numit consilier personal al primarului • Principalele proiecte si obiective pentru orasul Piatra Neamt ce se doresc a fi realizate si îndeplinite pînă la sfîrsitul anului au fost prezentate de primarul Dragos Chitic într-o conferintă de presă sustinută vineri, 14 iulie. Sigur că punerea în practică a acestora depinde de banii de la buget. Unul greu încercat de datoriile „mostenite“ din administratia trecută. Primarul Chitic a avut un ton optimist în ceea ce priveste banii, afirmînd că la sfîrsitul lunii iulie va fi făcută si o rectificare bugetară, care depinde de cea de la nivel national. Cît priveste datoriile, se lucrează la cristalizarea unor măsuri menite să diminueze efortul bugetar lunar presupus de plata acestora. Cum ar fi refinantarea „creditului mic“ pe care îl are primăria, scopul fiind de a obtine un cost mai redus al acestuia. În functie de rezultatul acestui demers, se va lua o decizie si pentru „creditul mare“, a mai precizat edilul, care a mai mentionat si alte măsuri ce ar trebui să aducă mai multi bani la buget, cum ar fi cele ce tin de stimularea cresterii încasărilor. Dintre obiectivele si proiectele mai importante am retinut: reparatii capitale pe mai multe străzi din oras, încă sase kilometri pînă la sfîrsitul anului; asfaltarea străzilor pietruite - pînă în 2020 toate străzile din oras să fie asfaltate; eficientizarea activitătii societătilor subordonate consiliului local; două noi locuri de joacă; finalizarea Planului Urbanistic General. Un obiectiv major a fost prezentat ca fiind deschiderea Pietei Centrale, în proxima sedintă de CL urmînd să revină proiectul cu preluarea temporară a administrării de către Urban. S-a mai vorbit despre reparatii si lucrări de întretinere la stadionul municipal, dar si cîteva scoateri la licitatie interesante: cum ar fi cea a serviciului de canalizatie, a administrării infrastructurii turistice de pe Cozla, De asemenea, se au în vedere valorificarea centralelor termice dezafectate si deschiderea unui club al pensionarilor în Cartierul Precista. Se mai doreste deschiderea unui al saptelea centru de permanentă în Dărmănesti, refacerea fatadelor a două blocuri, mansardarea unui bloc de pe Bulevardul Decebal, realizarea retelei de gaz si a centralei termice pentru scoala din Văleni si a unei retele definitive de alimentare cu energie electrică în cartierul Pietricica. Primarul Dragos Chitic a mai afirmat că nu renuntă la alte două proiecte pe care el le consideră de interes: reamenajarea punctului Belvedere si realizarea unei noi Case a căsătoriilor. Referitor la acestea două, va fi interesant cum vor vota consilierii PMP, cei care, pe cînd erau în coalitie cu PSD si ALDE, au participat la tăierea lor de la finantare. În prezent, fiind în coalitie cu PNL, ceea ce asigură o majoritate la un vot în CL, probabil vor vota pentru alocarea de bani, ceea ce i-ar putea determina pe unii să se întrebe asupra motivelor reale ce stau în spatele unor voturi: convingeri bazate pe argumente sau doar „interese de coalitie“? Oricum, pentru ca acestea proiecte să se realizeze e clar că e nevoie de bani. Si de la Guvern. Spre care primarul Chitic a aruncat cîteva săgeti: „Actualul Guvern a neglijat pînă acum orasul nostru. A împărtit banii pe criterii politice. Sînt solicitări la Guvern la care pînă acum nu am primit răspuns. Fac un apel către guvernanti să arunce o privire si spre Piatra Neamt“, a declarat Dragos Chitic. Care în conferinta mentionată a oficializat si numirea ca si consilier personal a lui Vasile Popescu, pînă acum consilier local si fost viceprimar în mandatul trecut. Care se va ocupa de problemele edilitare. Iar echipa de consilieri a primarului, pînă mai ieri ciuntită de majoritatea PSD-ALDE-PMP, însă refăcută după „schimbarea la fată“ a pemepistilor, va mai avea în scurt timp un nou component: o persoană care va monitoriza derularea contractelor de concesiune a serviciilor publice. Întrebat cine va fi noul consilier, primarul nu i-a făcut public numele afirmînd doar că este un jurist de profesie, „o persoană competentă“. Dragos Chitic a prezentat apoi rezultatele a două sondaje de opinie, atentia fiindu-ne retinută de faptul că una dintre concluzii ar fi că pietrenii sînt multumiti de activitatea primarului, dar mai putin multumiti de cea a consilierilor. Ceea ce n-ar fi surprinzător, mai ales în ceea ce priveste a doua parte, însă în România sînt multi care spun că în cazul sondajelor acestea au rezultate în functie de cine le efectuează sau cine le comandă.

