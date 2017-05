Averile din primărie • cele mai mari salarii le au secretarul primăriei, administratorul public si primarul romascanilor • există si cîtiva angajati care au salarii frumusele • acestea au fost de curînd majorate • în ansamblu, veniturile unora din sefii diverselor structuri ale administratiei nu sar calul si sînt completate de cele ale sotilor sau sotiilor • Primăria Roman a publicat averile unui număr de 181 salariati, functionari care au obligativitatea de a prezenta aceste date. Astfel, al treilea ca responsabilitate în institutie, administratorul public Ovidiu Bojescu, are barată declaratia de avere la rubricile terenuri, imobile sau bunuri mobile. Are declarat un cont curent deschis în 2016, în valoare de 110.000 lei provenit din vînzarea unui apartament, în aprilie 2016. Nu are datorii si a mai mentionat următoarele venituri obtinute din salarii: 39.733 de lei el în vreme ce sotia, administrator la firma Teremxpert, 13.391 lei, iar din expertize contabile 22.100 lei. La declaratia de interese administratorul public a consemnat calitatea de presedinte al CA de la Spitalul Roman, de unde a primit o retributie de 762 lei. Acesta este si membru al Asociatiei Administratorilor Publici din România, calitate neretribuită. Secretarul primăriei, Gheorghe Carnariu, are un apartament de 54 metri pătrati achizitionat împreună cu sotia în 1994. Nu are active financiare, nu are datorii si a obtinut venituri din salariu de 46.847 lei net, la care se adugă cele ale sotiei, educatoare, în valoare de 20.400 lei net. Directorul econonic al administratiei, Ciprian Dorin Alexandru, are un teren intravilan de 1.378 metri pătrati, mostenit în 2006 si altul cumpărat în 2011, în suprafată de 392 metri pătrati. Mai posedă o casă la Cordun, mostenită tot în 2006, cu suprafata de 81 metri pătrati si una în Roman, de 106 metri pătrati, cumpărată în 2011. Detine o Dacia Logan cumpărată în 2008 si un VW Polo achizitionat în lesing, în 2010. A înstrăinat, în 2016, un teren intravilan pentru care a obtinut 5.000 euro si are un cont curent la Banca Transilvania, din 2015, de 10.000 de lei. A mai precizat venituri din salariu de 18.666 lei, la care se adugă cele ale sotiei, salariată la AJOFM Neamt, în valoare de 35.604 lei, alături de alocatia copiilor de 2.400 de lei. La venituri din alte surse a consemnat o indemnizatie crestere copii de 2.038 lei si 4.810 lei, plus stimulente de reinsertie pe numele sotiei, în valoare de 4.710 lei. Arhitectul sef al municipiului, Ana Maria Alexe, detine un teren agricol de 4.000 metri pătrati primit prin donatie, împreună cu fiii săi si un apartament de 42 metri pătrati, din 2004, în cotă de 5/6. A contractat în 2014 un credit bancar în valoare de 31.600 lei, scadent în 2019. Aceasta a obtinut venituri din salariu în valoare de 32.189 lei. Mioara Cocea, sef serviciu, a declarat o jumătate dintr-un teren intravilan de numai 22,70 metri pătrati mostenit în Roman si tot o jumătate de teren intravilan de 3.321 metri pătrati în comuna Moldoveni, unde a mai mostenit si 13.000 metri pătrati de teren agricol. Detine o jumătate dintr-un apartament de 79,71 metri pătrati în Roman si un autoturism Ford din 2004 si mai are active finaciare la ING în valoare de 24.823,89 lei, din 2000. Aceasta figurează cu datorii la BancPost, un credit contractat în 2015 si scadent în 2020, în valoare de 37.100 lei si o descoperire de cont la aceeasi bancă, în valoare de 5.000 lei. A obtinut venituri din salariu de 26.806 lei si din arendă, de 910 lei.



Masini, redite, dividende, depozite bancare...



Directorul executiv al Politiei Locale, Daniel Cazacu, posedă un teren intravilan de 9.000 metri pătrati, mostenire de la părinti, o casă de locuit de 180 metri pătrati, construită în Roman, în 2005. Este posesorul a două masini: Opel Corsa fabricat în 2002 si un VW Passat, an de fabricatie 2012. A contractat un credit la BancPost în martie 2016 în valoare de 26.000 lei, de care a scăpat în luna aprilie 2017. Fostul ofiter a realizat venituri din salarii de 35.452 lei si pensie de la MAI de 35.900 lei. La acestea, în casă vine si salariul sotiei, de 11.494 lei si al fiului, Silviu Daniel, inspector în primărie, de 21.974 lei. Gabriela Pisică, director la Directia de Taxe si Impozite Locale, a declarat jumătate dintr-un apartament dobîndit în 1993, de 83,59 metri pătrati, în coproprietate cu sotul, în suprafată de 83,59 metri pătrati. În plus, are venituri din salariu de 30.786 lei, la care se adaugă cele ale sotului, medic de familie, în valoare de 54.971 lei. Aceasta a mai cîstigat anul trecut si venituri suplimentare obtinute într-o comisie de licitatie, de 2.221 lei. Sefa serviciului RUONS, Otilia Gălăteanu, figurează cu un teren intravilan de 1.000 metri pătrati în Roman, dobîndit în 1999, o casă de locuit de 190 metri pătrati, dobîndită prin cumpărare si un apartament de 59,6 metri pătrati în Roman, mostenit. A obtinut venituri din salarii de 26.659 lei, la care se adaugă salariul sotului administator la Romcentral, în valoare de 13.652 lei si dividende în valoare de 55.000 lei. Mihai Havrici Tomsa, inspector în cadrul Primăriei Roman, a trecut în acte un teren intravilan de 543 de metri pătrati, în coproprietate cu sotia, Iulia Havrici, un alt teren intravilan de 577 metri pătrati cumpărat în 2008 si un teren intravilan de 1.500 metri pătrati. În 2013, familia Havrici a mostenit un teren intravilan, la Horia, de 1.959 metri pătrati si mai declară o casă de locuit de 155 metri pătrati în Roman, construită în 2001 si o casă de locuit de 113 metri pătrati cumpărată în 2008. Familia a mai mostenit o casă la Horia, de 128 metri pătrati. Are active financiare la BRD în cont curent de 55.899 lei, din 2007, un depozit la aceeasi bancă în valoare de 100.000 lei, din 2009, un altul din 2011 în valoare de 11.362 lei si un cont în euro din 2012 în valoare de 10.102. Mihai Havrici are venituri din salariu de 20.946 lei, la care se adugă cele ale sotiei, care sînt si cele mai consistente. Consiliera Iulia Havrici obtine 67.849 lei venituri din salariu la Rossal, la care se adaugă indemnizatia de consilier local de 61.90 lei si de 880 de lei în calitate de membru al CA de la Spitalul Municipal.

Articol afisat de 639 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Flora ORDEAN)