Falimentul este la usa multor afaceri • cele mai mari probleme ale firmelor nu sînt cele legate de dizolvare, radiere sau suspendarea activitătii, ci falimentul • acesta este singurul indicator în crestere în primul trimestru din 2017 • aproape 700 de firme au tras pe dreapta în primele trei luni • în acest an, pînă la 1 aprilie, au fost înmatriculate 520 de noi firme •

Mediul de afaceri nu pare să se redreseze la ani buni de cînd criza economico-financiară s-a întins ca o molimă. Nici 2017 nu este prosper, însă spre deosebire de alte perioade, cele mai mari probleme nu sînt de la dizolvare, radiere sau suspendarea de activitate, ci din cauza falimentului. Conform statisticii realizate lunar de Oficiul National al Registrului Comertului, la toate acestea s-au înregistrat scăderi remarcabile în primul trimestru din acest an. Singura crestere, si destul de consistentă, este în ceea ce priveste falimentul. Firmele subrezite de-a lungul timpului nu au mai rezistat si au solicitat oficialilor deschiderea procedurii de insolventă, pasul anterior intrării în faliment, din care nu multi au mai reusit să scape cu fata curată. Ca si număr de proceduri deschise nu sînt foarte multe, dar, comparativ cu aceeasi perioadă a anului trecut, s-a înregistrat o crestere alarmantă. Datele oficiale relevă faptul că în primele trei luni din acest an un număr de 30 de societăti comerciale au intrat în procedură de insolventă, fiind sub supravegherea judecătorului sindic, în timp ce în perioada de comparatie numai 22 de agenti economici au fost nevoiti să facă acest pas. Procentual se înregistrează o crestere de 36,36%, ceea ce ar trebui să dea de gîndit în primul rînd guvernantilor care anuntă cresteri salariale spectaculoase la bugetari, ignorînd total mediul de afacri care abia mai face fată de la o zi la alta. În ce priveste dizolvarea, radierea sau suspendarea de activitate, datele oficiale relevă faptul că pînă la 1 aprilie 2017 au fost închise în Neamt si au dispărul din peisajul economic 682 de societăti din cele mai diverse domenii de activitate. În aceeasi perioadă a anului trecut trăseseră oblonul mult mai multe firme, 1.305. Defalcat, din totalul celor care s-au închis în primul trimestru, cei mai multi, 426 de agenti economici au ales radierea voluntară, iar anul trecut au procedat la fel 858 de firme, rezulînd o scădere de peste 50%. Cam la fel au stat lucrurile si la suspendările de activitate, fiind 146 de firme în primele trei luni, fată de 219 de cereri aprobate în perioada de comparatie, înregistrîndu-se o scădere de peste 33 de procente. Suspendarea de activitate este o măsură mai blîndă ce se poate lua pentru o perioadă de cel mult trei luni, în care firma încetează activitatea, iar patronatul are răgaz să căute solutii de redresare. În cazul dizolvărilor voluntare, pînă la 1 aprilie au fost 110 de cazuri, iar anul trecut au fost 228, cu o scădere consistentă de peste 51%. Au fost si temerari care s-au încumetat să pornească o afacere, iar în perioada analizată au fost înmatriculate 520 de noi firme, fată de 532 în urmă cu un an, în scădere cu mai putin de un procent. La început de aprilie, în judet erau 20.427 de profesionisti activi din punct de vedere juridic, cei mai multi fiind persoane juridice, iar în perioada de comparatie erau 20.155, mai multi cu 1,57%.

