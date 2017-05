Oare ce ascund noii sefi de la Apa Serv? • sefii companiei de apă au nesocotit dreptul la informatie al nemtenilor • ei nu au răspuns, conform legii, unei solicitări de informatii formulate în urmă cu mai bine de o lună • reluăm public întrebările si ne rezervăm dreptul de a utiliza toate mijloacele legale pentru a obtine răspunsuri • Apa Serv, o companie publică ce gestionează si va gestiona sute de milioane de euro, este de ceva timp în mijlocului unui război fătis. Purtat - declară cei implicati - pentru interesul cetăteanului. Ponind de la declaratiile publice ale unor persoane ce au fost în conducerea Apa Serv, Monitorul de Neamt si de Roman are mari îndoieli că aceasta e adevărata miză si are suspiciuni că de fapt e vorba de o bătălie pentru interese mult mai meschine. Miza adevărată ar fi gestionarea după bunul plac sau după placul găstii de partid a milioanele de euro ce trec prin companie. Basca asigurarea unor locuri căldute si bine plătite pentru aceeasi clientelă politică. Pentru a elimina aceste suspiciuni si pentru a clarifica unele zvonuri din spatiul public, cum că la Apa Serv taie si spînzură persoane care, legal, nu ar avea nici o calitate, am adresat conducerii companiei o serie de întrebări. Desi solicitarea, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, a fost formulată în urmă cu mai bine de o lună de zile, răspunsurile nu au ajuns la redactia Monitorul. Aceasta ar constitui nu doar o încălcare a unei legi, dar si o nesocotire condamnabilă a dreptului nemtenilor de a fi informati. Reluăm pe această cale solicitarea formulată către conducerea Apa Serv.



„Către Compania Judeteană APA SERV SA Neamt





Stimate domnule director Victor Movilă,



Vă rugăm, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, să ne răspundeti la următoarele întrebări, pentru a clarifica o serie de aspecte legate de scandalul privind conducerea companiei si persoanele care pot lua decizii în interiorul APA SERV, dar si în relatiile cu terti:



1. Conform Hotărîrii AGA nr. 1 din 20.01.2017 mandatul administratorilor provizorii ai APA SERV a fost prelungit cu două luni. Dat fiind că sîntem în data de 29 martie 2017, vă rugăm să ne comunicati dacă a fost emisă o nouă hotărîre AGA pentru a prelungi din nou mandatul provizoriu al administratorilor sau dacă în acest moment administratorii au mandatul expirat.

2. Dacă ne aflăm în situatia de expirare a mandatului, vă rugăm să ne comunicati dacă domnii Stanciu Gheorghe, Ioan Păcală, Onu Iuliana Năstase, Dascălu Iulian si Elena Simona Pantelimon mai au vreo calitate în compania APA SERV si dacă mai pot reprezenta compania în relatiile cu angajatii sau partenerii? De asemenea, dacă pot lua decizii în ceea ce priveste compania APA SERV si dacă da, în baza cărui mandat sau calităti?

3. Vă rugăm să ne precizati, în conformitate cu prevederile legale, care este perioada maximă pînă la care poate fi prelungit mandatul unor administratori privizorii?

4. Vă rugăm de asemenea să ne comunicati dacă a fost pusă în executare hotărîrea instantei ce prevede înscrierea la Oficiul Registrului Comertului a noilor administratori (cele cinci persoane mentionate anterior) si dacă nu, care sînt motivele?

Mentionăm că informatiile ne sînt necesare pentru redactarea unor articole de presă. Dorim ca informatiile solicitate să ne fie furnizate în format electronic sau/si în scris.

Vă multumim pentru sprijinul acordat!

Vă multumim pentru sprijinul acordat!“



Dacă sefii Apa Serv vor continua să ignore legea si nu vor răspunde, ne rezervăm dreptul să actionăm prin toate mijloacele legale pentru a obtine totusi informatiile. Demersul e legitim, asa cum spuneam, fiind necesar pentru a clarifica informatiile ce circulă în spatiul public cum că această companie atît de importantă ar fi condusă, în mod real, cam pe lîngă lege, de persoane a căror „calitate“ oficială poate fi pusă la îndoială. Iar cum sînt si informatii că organigrama Apa Serv a fost modificată pentru a servi unor răzbunări personale, prin desfiintarea unor posturi si eliminarea unor persoane incomode, aducerea la conducere a altor persoane care n-ar îndeplini conditiile legale si care ar trebui să fie niste executanti ascultători ai unor ordine venite din afara companiei, ba chiar punerea pe chituci a unor compartimente pentru a servi unor interese persoanle, mai formulăm pe această cale o solicitare de informare. Si, fără a mai face hîrtie oficială, că e păcat să stricăm hîrtia, le comunicăm pe această cale sefilor Apa Serv că am dori să ne spună dacă e adevărat că se doreste tragerea pe linie moartă a compartimentului juridic sau minimalizarea prezentei acestuia într-o serie de procese, în paralel cu angajarea serviciilor unei case de avocatură? Iar motivele ar trimite către solutionarea unor litigii dintre companie si unele persoane cu functii de conducere care, cum altfel, au procese în instantă cu Apa Serv, la mijloc fiind vorba si de prejudicii solicitate, sume deloc de neglijat? Pentru o corectă informare, solicităm să ne fie comunicate persoanele care detin functii de conducere în Apa Serv si care au procese pe rol cu compania. Care este stadiul acestor procese, care este motivatia lor si ce sume doreste Apa Serv să recupereze prin aceste procese? Cît despre noi, oamenii simpli, rămîne să ne răspundem singuri la întrebarea cît de normal este ca o companie să fie condusă de persoane care se judecă, din diverse motive, tocmai cu respectiva companie?

De asemenea, am dori să ni se comunice dacă modificările din organigramă s-au întîmplat să se producă după următorul tipar: desfiintarea unor posturi pe care ar fi trebui să revină o serie de persoane incomode si înfiintarea altora care să se potrivească mănusă pentru persoane aflate la conducere? Sperăm să obtinem răspunsurile, desi bătrînii spun că si tăcerea este un răspuns. Însă noi, naivi fiind, nu ne dorim să credem că răspunsul, cel putin la prima solicitare, a fost „uitat“ prin birouri tocmai pentru că ne confirma acele suspiciuni despre care vorbeam.

