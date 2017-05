Costache Lupu ne invită să urmărim patru „amazoane“ • duminică, 7 mai, se deschide oficial sezonul competitional la complexul ecvestru de peste Vale • iubitorii călăriei sînt asteptati la evenimentul programat pe terenul de antrenament • spectacolul sportiv si artistic va începe la ora 11.00 •

Pasionatii sportului călare sînt asteptati în această duminică, 7 mai, la Baza Hipică Virgil Bărbuceanu pentru a se bucura de un eveniment de traditie, deschiderea oficială a sezonului competitional. Manifestarea ar fi trebuit să aibă loc pe 30 aprilie, însă revenirea iernii pe finalul lunii trecute, a fortat organizatorii evenimentului, CS Ecvestru Piatra Neamt, să reprogrameze festivitătile. „Asa cum am obisnuit publicul de ceva ani, vom realiza un spectacol ecvestru care se va îmbina cu momente artistice sustinute de Teodora Sava, o tînără si talentată solistă de muzică din orasul nostru si formatia de copii «Trupa de Piatra». Evenimentul va debuta la ora 11.00, după încălzirea cailor si se va desfăsura doar la terenul de antrenament, cel cu nisip, ca să nu plimbăm publicul între cele două baze, fiind inconfortabil pentru toată lumea“, a precizat Costache Lupu, presedintele CS Ecvestru. Pentru o mai bună mediatizare, acesta va conduce sîmbătă, în ajunul evenimentului, o paradă a cailor cu o trăsură, prin centrul urbei de sub Pietricica. Revenind la manifestarea de duminică, unde au fost invitati să participe si reprezentanti ai autoritătilor publice judetene si locale (CJ Neamt, Primăria Piatra Neamt), sponsori etc trebuie precizat că în acest cadru spectatorii vor putea urmări la lucru pe cei patru absolventi ai cursurilor Scolii de Echitatie, care îsi vor sustine proba practică pentru obtinerea atestatului. „Este vorba de patru fete, eleve de gimnaziu, care vor sustine acest examen: Oriana Chelariu, Diana Aprofirei, Ioana Grădinaru si Teona Constantinescu. Sîmbătă, ele vor sustine proba teoretică, iar duminică vor demonstra în fata publicului că stiu să abordeze calul la pas, trap si galop. După cele 36 de ore ale cursului, Oriana a reusit chiar să abordeze calul si în săritură. Proba de duminică reprezintă si pentru aceste fete un stimulent, iar pentru noi este încă un mod de promovare“, a mai mentionat Costache Lupu. După evolutia celor patru „amazoane“, spectatorii vor putea urmări demonstratii în probe de sărituri peste obstacole si dresaj sustinute de sportivi de la cluburile Romsilva Tîrgu Neamt, Fratii Jderi Tîrgu Neamt si Ecvestru Piatra Neamt. „Clubul Romsilva va fi reprezentat de antrenorul Leonte Grădinaru însotit de un coleg si patru cai, clubul Fratii Jderi va veni cu cinci sportivi - Ionut Leonte, Cristea Olaru Rares, Diana Gherasim, Raluca Bran si Luca Andries si cinci cai, iar de la noi, gazdele de la CSE vor evolua antrenorul Lucian Aprofirei, Alexandru Melinte si Oriana Chelariu. La proba de dresaj va fi Anca Roman“, a mai adăugat presedintele CS Ecvestru.

