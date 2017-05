Demolare la Umaro, dar nu se va închide fabrica • o firmă de specialitate procedează numai la demolarea corpului de clădire în care a functionat pavilionul de proiectare • directorul Umaro a explicat că se demolează doar un activ care fusese vîndut unei firme acum cîtiva ani • Romascanii care asistă în aceste zile la demolarea unuia dintre copurile principale ale ceea ce era odată Întreprinderea Mecanică Roman (IMR), ulterior Umaro SA, dar si locuitori ai zonei plecati la muncă în străinătate, se tem că acest demers înseamnă o pagubă imensă fată de industria de profil locală si natională. Sotii Constantin si Florentina Nită, în prezent ingineri în Brescia, Italia, au lucrat mai bine de un deceniu în fosta întreprindere de prelucare a masinilor unelte si spun că, fiind în permanentă cu ochii pe ceea ce se întîmplă în tară, nu pot decît să fie afectati de această decizie, care face parte din lungul sir al hotărîrilor de demolare a industriei românesti. „Am văzut în urmă cu două zile pe un site operatiile de demolare a unuia din corpurile de clădire a societătii Umaro. Se vedea o macara care începuse să smulgă bucăti din constructia care adăpostea oficiul de calcul. Eu am lucrat ca inginer la Umaro în perioada 1983-1996, timp de 13 ani, iar sotia mea, Florentina, a lucrat tot ca inginer pînă în 1992, timp de zece ani. Părintii nostri au lucrat si ei o viată de om, pînă la iesirea la pensie, în aceeasi societate. Tot acolo au lucrat si fratele meu si cumnata mea. Este o traditie de familie. Am peste 20 de ani de cînd muncesc în Italia la o firmă care vinde masini unelte în 40 de tări ale lumii. În toate aceste tări am văzut întreprinderi care ar putea fi comparate cu Umaro. Ele au fost utilate în timp foarte greu. Pentru a avea dotarea pe care o avea Umaro, la plecarea mea în 1996 si pe care o au fabricile pe care le-am văzut eu, e nevoie de cîteva decenii. Din punct de vedere electronic sau electric poate puteau fi modernizate, dar din punct de vedere mecanic, masinile produse la Roman erau performante. Am povestit conducerii întreprinderii la care am lucrat si le-am arătat utilările fabricii, din fotografii si au rămas impresionati. Patronul meu a remarcat faptul că în Occident este nevoie de trei generatii pentru a se ajunge la constructia unei fabrici atît de mari. Personal, am suferit atunci cînd am văzut că se demolează. Mi-as fi dorit să se meargă înainte cu productia de utilaje mecanice, dar să se facă un supermarket, asa cum se zvoneste în presă, mi se pare o mare pierdere pentru industria noastră“, a declarat Constantin Nită.



„Fabrica nu se închide“



Umaro a fost înfiintată în 1991 prin divizarea IMR, construită în anul 1916, pe fostul Arsenal al Armatei. Fiind un obiectiv strategic, întreprinderea a fost bombardată în iunie 1944, cînd a si fost evacuată. După război, si-a reluat activitatea, specializîndu-se după 1960 în constructia de masini unelte pentru prelucarea lemnului, strunguri, piese de schimb pentru tractoare si mecanică grea. În anii următori s-a mers pe diversificarea productiei în directia utilajelor specializate de mare randament si precizie, masini de găurit, freze, poduri rulante, automacarale, stivuitoare si utilaje actionate prin comandă numerică. IMR s-a divizat în două fabrici: Umaro si Fontax, la fiecare lucrînd cîte 3.500 de angajati. Treptat, cele două societăti au început să aibă dificultăti financiare din cauza scăderii comenzilor si a creditelor făcite pentru salarii sI productie. Fontax a fost vîndută la fier vechi si terenul închiriat actualei fabrici TRW. Între timp, si Umaro a intrat în insolventă, trebuind să procedeze la activităti de redimensionare a productiei si la vînzarea unor active. Directorul societătii Umaro, inginerul Mihai Lipan, a făcut o serie de precizări referitoare la clădirea care se demolează. Aceasta nu apartine societătii pe care o conduce, ci celei căreia i-au fost vîndute o parte din active, respectiv Meandros Shipping Trading Constanta. Firma a intrat si ea în faliment, iar clădirile au ajuns ruină. În prezent, compania în cauză încearcă să-si recupereze o parte din bani din vînzarea fierului vechi si ulterior din vînzarea terenului către un mare lant de magazine care va construi pe acel teren un supermarket. Cît despre societatea Umaro, directorul Lipan a explicat că a iesit din insolventă în urmă cu doi ani, si-a achitat toate datoriile si are contracte pentru gama de masini unelte pe care o produce, pentru cel putin următorii cinci ani. „Nici nu se poate pune problema ca o societate cu o traditie de 100 de ani ca Umaro să fie închisă. Avem, acum, 130 de salariati. Avem contracte externe care să ne asigure viitorul fabricii. Este, însă, adevărat că s-ar putea să mai vindem din active, pentru că este greu să plătim taxe si impozite locale pe o suprafată de 12 hectare. Dar, repet, fabrica nu se închide si nici nu se va închide“, a declarat directorul SC Umaro Roman.

