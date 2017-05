Liceanul cu lumile în 4D, argint mondial • Andrei Petrescu a luat argintul la concursul Infometrix, premiul international fiind primiat pentru tema în care a realizat o animatie despre o lume spectaculoasă în spatiu • adolescentul, elev în clasa a XI-a la Petru Rares, este mîndru de faptul că a reusit, în mare măsură, să studieze animatia si tehnica 3D singur • Andrei Petrescu, elev în clasa a XI-a la Colegiul National Petru Rares Piatra Neamt, a cîstigat diploma si medalia de argint la Concursul International Infomatrix, rezultatul primindu-l pe 1 mai, în timpul festivitătii de premiere. „Nu am stiut absolut nimic despre rezultat. Am mers la festivitate, fiind însotit de familia mea, si acolo m-am auzit nominalizat. Sînt fericit de argintul mondial pe care l-am obtinut si pentru care am muncit foarte mult, ajutat fiind si de domnul profesor Grigorută Oniciuc. Pînă în momentul de fată, acest premiu este cel mai important din ceea ce am obtinut pînă acum, dar reprezintă si un impuls să merg mai departe, să cîstig aurul la Infomatrix si să obtin si alte premii!“, a declarat Andrei Petrescu. Primul telefon pe care l-a dat după aflarea rezultatului fabulos a fost către profesorul îndrumător, Grigorută Oniciuc. „Mi-am pus mari sperante în Andrei, pentru că este un copil muncitor, care stie ce vrea, care e si autodidact si dornic de continuă perfectionare. Rezulattul lui m-a bucurat enorm, pentru că e o încununare a unei munci titanice, făcute cu pasiune, dar si un nou premiu important adunat în panoplia Raresului“, a precizat profesorul Grigorută Oniciuc. Andrei Petrescu a participat la faza internatională a concursului Infomatrix, organizat de Institutul Lumina, cu o lucrare de care este foarte mîndru: o excursie în spatiu. Pasiunea lui Andrei este informatica si dorinta sa este să îsi petreacă viata în România si să lucreze în acest domeniu de care spune că este pasiunea vietii sale. Andrei a fost atras de mic de jocurile pe calculator si după ce le-a descoperit a căutat să afle cum pot fi ele realizate. A urmărit nenumărate tutoriale, inclusiv pentru programul de modelare 3D pe care îl foloseste si în prezent. Despre pasiunea sa au aflat profesorii de specialitate din Rares si asa a ajuns să fie îndemnat să lanseze sateliti, să creeze lumi în spatiu, să lucreze cît mai mult în domeniul modelării 3D. Acum, cînd este elev în clasa a XI-a, se poate mîndri cu sute de proiecte în portofoliul personal, dar si în cel de echipă, pentru că lucrează si cu colegi de scoală. Pentru ultima sa reusită, Andrei a folosit o „anexă“ a unui proiect de echipă - o statie spatială pe care să se poată locui. Începînd din vara anului trecut si pînă pe 1 martie, Andrei a lucrat în fiecare zi, învătînd lucruri noi din diverse tutoriale, pentru a perfectiona modelele 3D si animatiile. A trimis online proiectul si într-o săptămînă a aflat că s-a calificat, iar pe 1 mai a aflat că spatiul său e al doilea cel mai bun din lume, la egalitate cu un proiect realizat în Macedonia si altele două din Mexic. Scoala românească nu s-a dezis la această competitie, pentru că aurul a ajuns la două echipaje din tară si două din Hong Kong. Felicitările premiantilor au fost adresate, pe lîngă oameni de mare calibru intelectual, si de către trei ambasadori, ai Indoneziei, Ucrainei si Africii de Sud.



casetă



INFOMATRIX este o competitie internatională, organizată anual în România, începînd cu anul 2003, de Fundatia Lumina Institutii de Învătămînt, fiind initiată pentru a permite celor mai buni elevi si studenti din domeniul IT să se cunoască si să facă schimb de idei prin prezentarea de proiecte IT&C. Obiectivul concursului este să-i încurajeze pe tineri să-si folosească imaginatia, pasiunea si creativitatea pentru a realiza inovatii tehnologice care ar putea aduce o schimbare pozitivă în societate. Este cunoscut că în fiecare an companiile în domeniu urmăresc evolutia participantilor si chiar se arată interesate de achizitia unor proiecte realizate de elevi si studenti.

