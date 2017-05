Să vezi cum as face io... (III)

La taifas



- Bade Gheorghe, uite că treburile m-au dus prin alte părti, daaa...

nu te-am uitat cu scrisoarea aia. Om vedea mai încolo dacă o lăsăm

deschisă sau îi lipim plicul. Venind spre casa dumitale, cum ti-am promis, m-am gândit că mai ai si altele de asternut pe hârtie.

- D'apoi mult m-ai m-am frământat zilele aistea. Si pot zice că nu

mă simt în apele mele, când văd unde am ajuns, în coada cozilor

Europei.

- Bine că ai adus vorba, cum vezi dumneata istoria asta, că ne-am

dat mână cu mână să facem si noi o Uniune ca americanii?

- D'apăi iată cum. Cine zice că am intrat în Europa e un neisprăvit,

că doar am fost în Europa de când ne stim, ba le-am fost altora pavăză împotriva dusmanilor si păgânilor. Am făcut bine că ne-am adunat, că vorba ceea, unde-s mai multi... Numa' că nu înseamnă că

trebuie să ne pierdem obiceiurile si toată mostenirea de am primit-o de

la strămosi, si gata, să ne maimutărim după altii. Că nu-s mai breji ca noi. Să punem la mijloc toate ce se cer pentru traiul mai bun si mai usor, să ne apărăm de ticălosii care râvnesc la ce nu e al lor, să putem

să ne ducem unde dorim, să muncim unde vrem fără stavile si să ne

însotim cu cine ne place. Da' asta nu înseamnă să ne lăsăm umiliti si

socotiti de râsul lumii, ca servitori ai altora, asa cum se cam întâmplă

de-o bună bucată de vreme. Uite, să stii că românu' e mai inteligent

decât ceilalti si e neîntrecut să găsească vorba potrivită. Povestea asta

cu Europa cu mai multe viteze (nu stiu cine a zis-o mai întâi, da' bine a

spus-o) m-a uns la suflet. Fincă dacă stii de ce e vorba, te feresti de ea

din capul locului, îti arăti coltii oleacă, nu când nu mai ai nimicuta de

făcut. Numa' că trebuie să fim mai dârzi si să ne apărăm. Si dacă vorbim de mai multe viteze, nu-s chiar împăcat. Noi am avut darul ăsta, ducă-se pe pustii, al distrugerii, cum nu l-a mai avut-o nici o altă semintie. N-am lăsat piatră peste piatră din ce am clădit cu sudoarea fruntii si cu eforturile noastre. Nu se mai există alt neam care să fi făcut ca noi. Si nici acum, când ar fi trebuit să iesim din ferbinteala de după revolutie, nu dăm nici un semn că vrem să mai facem, să mai închegăm câte ceva mai de Doamne ajută. Cum începem ceva, cum se dovedeste că e numai spumă desartă. Si asta fiincă toate angaralele sunt pe stat. Nu am nimic cu ce se zice cu privatii si privatizarea, cu investitiile străine, da' lucrurile trebuie mai bine separate. Când se mestecă una cu alta, statu' e întotdeauna păgubit. După mine, sunt lucruri în care privatu' si străinu' nu au ce căuta, în vreme ce altele trebuie lăsate numa' pe seama lor.

- Păi se tot vorbeste de parteneriatul ăsta public-privat, că asa e în

capitalism.

- Domnu' meu, scuteste-mă de vorba asta! La noi nu e capitalism. Nu e chiar nimic, cu formă si rost. Sau dacă vrei să fie capitalism, e o formă bolnavă, stricată de la început si ticăloasă, care nu ne duce decât la pierzanie. Cu racilele venite înainte de avantaje. După viata pe care am trăit-o, stiu cum trebuie să meargă o gospodărie si, mai presus, si tara, fiindcă tot de o gospodărie e vorba. Si dacă ar fi după mine, eu as pune unele stavile la toate câte trebuie făcute. Că sunt domenii pe care numa' statul se cuvine să le mânuiască si să le folosească, si alte în care el trebuie să stea de-o parte.

- Eiiii, asta e chiar treabă grea. Cum adică? Doar ai auzit de

investitii străine, de parteneriat între sectorul de stat si cel privat. Cum

să le separi?

- Domnu' doctor, astea de care zici, nu sunt pentru noi, ci pentru

societătile bine asezate, nu care se schimbă de azi pe mâine. Si cu

ministri, si cu legile si cu toate alea. Cum vine un nou ministru, cum îsi

pune în cap să schimbe ceva sau totu', da numai cum îi e lui mai bine.

Vezi, cu bogătiile cu care ne-a blagoslovit Dumnezeu, că sunt pe pământ ori dedesubt, nu ne putem juca. Sunt ale statului si ale oamenilor lui, si ele nu trebuie lăsate din mână. Altfel, câstigă altii din

afară, se îmbogătesc, tot profitu' se duce la ei si noi ne alegem cu te

miri ce si mai nimicuta. De ce să vină unu' de nu stiu unde, să esploateze petrolu' nostru, sarea, pădurile, gazu', apele si muntii si

câte si mai câte? Că avem de toate, da' îi înavutim pe altii, care n-au

ce avem noi, în vreme ce omu' nostru nu are unde să muncească si

trebuie să plece peste hotare, să îngrijească bătrânii altora. Nu cred că

mai trebuie să-ti dau exemple. Aproape toate companiile mari îsi fac

interesele la noi. N-am nimic cu privatul, să vină, dar numai ca partener al statului. El să-si câstige partea lui din ce nu poate acoperi

statul, tehnologie sau chiar oameni, dar nu pe seama statului. La fel e cu justitia, cu educatia, cu sănătatea, ba si cu armata. Că veni vorba de armată, am văzut centru' militar păzit de civili ? Că, cică, paza e, dragă Doamne, asigurată de primărie. Cum naiba să accepti asa ceva? Nu e de râsu' curcilor?

- Ei, bade, nu cred că ai dreptate. Hai, cu justitia mai merge, dar

cu educatia si sănătatea?

- Păi stai să ne întelegem. Si educatia si sănătatea sunt probleme

de stat. Adică el trebuie să aibă ultimu' cuvânt. Cetăteanu' nu are voie

să spună că el nu-si dă copilul la scoală că nu vrea el, ori că nu-si

vaccinează copilul, că a auzit de nu stiu ce nenorociri? Păi cum? Dacă statul a hotărât că orice copil trebuie să facă atâtia ani de scoală, sau că vaccinarea e obligatorie, asa trebuie să fie. Fiindcă dacă copilul nevaccinat se îmbolnăveste, îi pune în pericol si pe ai mei, care m-am

supus. Aici, drum cu întoarcere nu mai există. Să-ti aduc eu aminte

bâlbâielile din ultimii ani cu vaccinarea? Ba cu epidemia de pojar din

care au murit multi copii nevinovati?

- Uite că ai ajuns la sănătate, ce zici 'mneata de ea? Daaa'‚

spune-o pe direct.

- Mi-e că te-oi supăra.

- Nu, nici vorbă.

- Ei atunci, ascultă la mine vorbă de om bătrân: să te ferească

Dumnezeu să fii bolnav, la noi. Că usor si simplu n-o să-ti fie. Mi-aduc

aminte de un presedinte de republică din America Centrală, de-i

ziceam subdezvoltată. S-a îmbolnăvit si doctorii l-au sfătuit să meargă

să să opereze la Paris ori Berlin, nu si la americani, că să certase cu ei

mai acum un an. Seful statului a zis: „Nu! Rămân aici să mă operati voi! Si dacă nu vă pricepeti, vinovatul principal sunt eu, că nu v-am

creat conditii, să ajungeti ca îi de la Paris ori Berlin!“. Cum să nu-ti

scoti pălăria în fata lui? La noi, oamenii cu dare de mână, politicienii

nostri se caută prin străinătăti si pentru o hernie sau eczemă. Ce se

petrece acasă nu-i interesează. Prostii pot să moară. Nu e bine.

- Cum vezi mata că doctorii pleacă pe capete în alte tări, după ce

statul nostru s-a chinuit cu ei si i-a făcut?

- Ei, da, pleacă si au dreptate. Un doctor nu se formează de azi

pe mâine. Trebuie si efort si cheltuială. Numai că dacă nu sunt plătiti

cum se cuvine, cum să rămână acasă? Să trăiască tot pe buzunaru'

părintilor? Că altă alegere nu au. Dacă e vorba pe asa, uite cât e plătit

un procuror si un judecător, si uite cât primeste un doctor. Ba

magistratul mai are spor de praf, spor de arhivă, de suprasolicitare,

asistentă medicală si medicamente gratuite, concedii plătite pentru

toatâ familia, ca să nu mai zic că ies la pensie cu 85% din leafă. Are

medicu' ceva din toate astea? Nu! Si atunci, dacă primeste ceva ca

recunostintă din partea bolnavului, repede strigăm cu folosele

necuvenite, spaga si altele. Eu, ce să zic, l-as pedepsi foarte tare, pe

doctoru' care să face negustor: „îmi dai atâta, te tratez! Nu, du-te la

altul!“. Da' alfel nu le-as zice nimic, ba as găsi o formă de înregistrare

si impozitare a banilor dăruiti de bolnavi.

- Ei... s-a discutat, slavă Domnului, mai bine ar fi plătiti cum se

cuvine si să nu aibă nevoie să primească suplimente. Dar... cum vezi

dumneata povestea asta cu amestecătura din medicină: ba la stat, ba

la privat. E drept ca acelasi doctor să lucreze si la un sector si la altu'?

- Fără doar si poate. Îti mai spusei, sănătatea trebuie să fie

problemă de stat. Statu' să vegheze ca lucrurile să meargă bine si mai

ales să preîntâmpine îmbolnăvirile. Da' bolile trebuie tratate si într-o

parte si în alta. Fiindcă apare concurenta între ele si din asta bolnavul

are de câstigat. Numai că aici apare năcazu' cel mare si românul tocmai pă ăsta pune pret, ca să-si sporească câstigul. Dacă nu le

separi cum se cuvine, statul iese în întotdeauna în pierdere, privatu'

niciodată. Adică mă duc la doctoru' de la stat si el îmi zice: „păi stai să

vezi că aici nu am nu stiu ce aparat. Vino la mine la cabinet să te văz

cu aparatu' ăla“. Nu te întrebi de ce la stat nu e aparatul respectiv? Că nu a avut spitalu' bani să-l cumpere ori că nu a avut interes doctoru' să-l procure? Si dacă mergem si mai departe, doctoru' vede bolnavu' la privat, îl taxează ca la privat, dar duce bolnavul în spital si îl operează sau îi face tratamentul pe seama statului. Sau face operatia bolnavului în spitalul privat, dar dacă face o complicatie, gata fuge cu el la stat, fără să acopere nimic din cheltuielile statului. Păi nu asa neică! Nu merge. Si mai vorbim de deontologie! Mie mi-ar fi rusine de somitatea aia mare, ba chiar mare de tot, pe bune, nu pe vorbe, care n-a tipat cât îl tin bojocii să ceară reparatia nu stiu cărui aparat abandonat de 8 sau 10 ani, tocmai ca bolnavii să curgă spre cabinetul privat, tinut cu feciorul pe din două, unde aparatul respectiv merge strună. Cam rusinos! Nu, nu, aici trebuie căutate si descoperite micile tertipuri sau, mai pe de-a dreptul, găinăriile, nedemne de niste profesionisti de elită si lucrurile bine puse la punct. Si nu e greu. Trebuie numai vointă de a le rezolva. Medicina privată trebuie să trăiască prin ea însăsi, nu pe seama statului. Măruntisuri din astea cu efecte mari sunt cu duiumul. Si nu că lucrurile n-ar fi cunoscute. Dar ne facem că nu le vedem. Din păcate, cei care suferă sunt bolnavii.

Medicina privată are locul ei si trebuie ăncurajată. Stiu un apropiat care

are un fecior în Canada, unde nu există medicină privată si care

sustinea că până si-a văzut copilul săltat de 6-8 ani, s-a chinuit, nu

glumă. Astepta ore întregi, cu copilul cu 40 de grade temperatură sau

cu convulsii, până cobora medicul. Doamne păzeste să se arată supărat, că o pătea el. Si medicina privată si cea publică înseamnă starea de sănătate a unei tări. Nu se poate accepta o medicină privată de vârf, în vreme ce aia publică e la pământ. Bolnavul este singurul în măsură să aleagă. Nu zic că nu trebuie să existe diferente între ele. Dar ele se regăsesc în conditiile de confort, nu în calitatea actului medical.

- Bade Gheorghe, să-si dea Dumnezeu sănătate, judeci sănătos.

Hai să ne oprim si să mai cumpănim la scrisoarea aia, de-i dăm drumul

ori ba...

