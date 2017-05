Monitorul de Neamt » Stiri Locale 3 Mai 2017 Pumnul conjugal, 85 de ordine de protectie cele mai multe cereri de acest fel au fost aprobate în zona Piatra Neamt • oricine se simte amenintat de un membru al familie poate cere emiterea unui astfel de ordin • în cazurile de urgentă, documentul poate fi obtinut în aceeasi zi •

Nemtenii care s-au simtit amenintati de unul din membrii familiei au cerut anul trecut emiterea de ordine de protectie prin care să se ferească de abuz. Anul trecut au fost înregistrate 85 de astfel de documente, dar politistii au avut în lucru mai multe, diferenta fiind din cele emise în anul anterior, cu valabilitate si în 2016. „În cursul anului 2016, la nivelul IPJ Neamt politistii au avut în lucru 126 de ordine de protectie. 85 dintre acestea au fost înregistrate anul trecut. Cele mai multe ordine de protectie au fost în supravegherea Politiei municipiului Piatra Neamt si ai posturilor de politie arondate, după care Politia orasului Tîrgu Neamt si Politia Roman, cu posturile arondate au gestionat, prin efectivele angrenate, supravegherea respectării acestor ordine emise pentru protectia victimelor violentei domestice“, a declarat Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al Politiei Neamt. Conform normelor în vigoare, persoana a cărei viată, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violentă din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protectie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre măsurile, obligatiile sau interdictiile indicate expres de lege. Judecătorii pot dispune evacuarea temporară a agresorului din locuinta familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate, precum si reintegrarea victimei si, după caz, a copiilor, în locuinta familiei, în cazul în care cei agresati au ales sau au fost obligati să părăsească domiciliul, pentru a evita continuarea sau repetarea comportamentului agresiv. Se mai poate dispune limitarea dreptului de folosintă al agresorului numai asupra unei părti a locuintei comune atunci cînd aceasta poate fi astfel partajată încît agresorul să nu vină în contact cu victima, ori obligarea agresorului la păstrarea unei distante minime determinate fată de victimă, fată de copiii acesteia sau fată de alte rude ale acesteia ori fată de resedinta, locul de muncă sau unitatea de învătămînt a persoanei protejate. Deoarece legea nu stabileste o anumită distantă, aceasta urmează să fie indicată expres de către instantă în ordinul de protectie. Agresorului îi poate fi interzis să se deplaseze în anumite localităti sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează periodic, dar poate fi obtinută si interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondentă sau în orice alt mod, cu victima. Se mai poate dispune obligatia celui violent de a preda politiei armele detinute si încredintarea copiilor minori, sau stabilirea resedintei acestora. Instanta poate decide ca agresorul să suporte contravaloarea chiriei si/sau a întretinerii pentru locuinta temporară unde victima, copiii minori sau alti membri de familie locuiesc, sau urmează să locuiască, din cauza imposibilitătii de a rămîne în locuinta familială; obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie; poate recomanda luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării. Durata măsurilor de protectie dispuse de instantă este determinată în mod explicit de judecător, dar nu poate depăsi sase luni de la data intrării în vigoare a ordinului de protectie. Chiar dacă decizia nu indică în mod expres durata măsurilor luate, ele vor intra în vigoare pentru o perioadă de sase luni de la data emiterii. Competenta de emitere a ordinului de protectie apartine judecătoriei în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta victima. Cererea poate fi introdusă personal, sau prin reprezentant legal, si este scutită de taxa de timbru judiciar. O astfel de cerere se judecă de urgentă, în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie. Citarea părtilor se face potrivit regulilor privind citarea în cauze urgente. În caz de urgentă deosebită, care ar putea exista cînd riscurile pentru integritatea sau poate chiar pentru viata victimei agresiunii sînt iminente, instanta poate emite ordinul de protectie chiar în aceeasi zi, pronuntîndu-se pe baza cererii si a actelor depuse, fără concluziile părtilor.

