Slujbă la troita soldatilor germani ucisi la Brates

Tărcăuanii, ce-i drept putini la număr fată de anii din urmă, speriati cel mai probabil de iarna revenită pe neasteptate, s-au adunat sîmbătă, 22 aprilie, pentru al 12-lea an la rînd, la Brates, pentru comemorarea a opt ostasi nemti, ce si-au aflat sfîrsitul în septembrie 1944, în codrii Tarcăului. Ostasii nemti îsi duc astăzi vesnicia într-un mormînt comun străjuit de patru brazi plantati în urmă cu peste sapte decenii prin generozitatea si credinta localnicilor. Te Deum-ul închinat acestora, dar si tuturor eroilor, a fost oficiat de către preotul Emilian Căruceru, parohul Bratesului, la troita înăltată de localnici în urmă cu zece ani. Înainte de slujbă, sătenii au aprins cîte o lumînare si au plantat panselute pe mormîntul celor ce-si dorm somnul de veci pe Valea Tarcăului. „Am oficiat, conform traditiei, si-n acest an o slujbă de pomenire a tuturor celor care si-au aflat sfîrsitul pe cîmpul de luptă în această zonă. Am fost mai putini la număr comparativ cu anii din urmă, dar pe cît de mare a fost supărarea, pe atît de plină a fost bucuria faptului că ne-a învrednicit bunul Dumnezeu si Sfîntul Mucenic Gheorghe de a participa si de această dată la slujba de pomenire a tuturor celor trecuti în vesnicie în luptele de pe Valea Tarcăului. Gestul credinciosilor din Brates este un act crestinesc închinat memoriei tuturor eroilor de orice natie sau confesiune. Această troită si crucea amplasată la căpătîiul celor ce-si dorm somnul de veci aici, ostasii germani căzuti în luptele din septembrie 1944, este semn al biruintei. Chiar dacă slujba oficiată a avut loc la această troită, a unor oameni de altă confesiune, aceasta nu a avut altă menire decît de a împărtăsi credinta în Dumnezeu, care e Unul singur. Iar semnul crucii, simbolul ecumenismului universal. Facem acest lucru de ceva ani si atît cît voi păstori aceste locuri, vom cinsti împreună memoria eroilor trecutului nostru istoric“, a spus printre altele preotul Căruceru la încheierea slujbei. Drept ofrandă pentru sufletele celor adormiti, tărcăuanii au adus întru vesnica lor pomenire, ouă rosii, cozonac, pască si vin, iar preotul o oală cu sarmale calde si gustări din care să se înfrupte toti cei ce s-au învrednicit a fi părtasi la prăznuirea ostasilor germani. De reamintit că printre participanti au fost si initiatorii evenimentului, ce a devenit de-acum traditie, Nicolae Benedek, Constantin Baltă si Ion Socea, gospodari ai locului. Cît priveste rememorarea unui trecut devenit demult istorie, tărcăuanii vîrsnici îsi amintesc si acum despre luptele ce au avut loc pe Valea Tarcăului si chiar de momentul îngropării cadavrelor celor opt nemti. „Tatăl meu a fost unul dintre cei care au participat la îngroparea celor opt nemti. Eu eram mic atunci, dar, după ce am mai crescut, veneam cu tata aici si, într-una din zile, mi-a povestit cum s-a întîmplat. Nemtii erau în retragere. Pe Valea Tarcăului circula atunci o mocănită. Ei au luat trenul si au plecat spre Ardeluta, dar rusii au organizat o ambuscadă, si cînd au apărut nemtii, i-au mitraliat. Au murit majoritatea. În acest loc au fost găsite opt cadavre si tata, împreună cu alti oameni, care nu se aflau pe front, s-a gîndit că trebuie îngropate. Au săpat o groapă mai mare si i-au băgat pe toti la un loc. Au pus si o cruce de lemn, iar apoi au plantat patru brazi, care vedeti că au crescut foarte frumos, ajungînd la peste 30 de metri înăltime. Ei, asta-i povestea acestui mormînt, iar eu, din respect fată de tatăl meu si pentru comemorarea celor căzuti aici am făcut o cruce din stejar si am luat această initiativă de a face în fiecare an cîte o slujbă de pomenire“, a spus Nicolae Benedek. Reamintim faptul că zona Tarcău a fost teatru de luptă în ambele războaie mondiale, pentru că ceva mai în amonte, la Ardeluta, a fost linia de frontieră. Revenind la locul comemorării, pe crucea troitei unde s-a oficiat slujba sînt înscrustate cuvintele, „În memoria soldatilor germani căzuti în luptele din septembrie 1944“.



Poiana Sugăului, La morminte...



Si alte zone din Muntii Neamtului au fost scena unor evenimente tragice petrecute în cele două conflagratii mondiale, periodic istoria acelor vremuri revenind în actualitate în decursul ultimilor ani. În iulie 2011, la Dămuc, erau îngropate, fără prejudecăti, după datina crestină, osemintele unor ostasi ai armatei austro-ungare găsite cu săptămîni în urmă în sase morminte situate în Poiana Sugăului, din satul Huisurez. Slujba de înmormîntare a fost oficiată de către un sobor de preoti, în prezenta unor oficialităti si a multot localnici. „Atîta istorie ascund pămînturile acestea si-asa de grea si complicată că, dacă pomenim ceva din ea, s-ar putea să aducem pe aceste locuri mai multă neîmpăcare, decît împăcare. Aici a curs sînge românesc, dar si al altor neamuri, precum a celor de sufletul cărora ne ocupăm crestineste acum, asa că nu ne rămîne decît să înăltăm în cor rugă lui Dumnezeu. Dă-ne Doamne pace!“, avea să afirme unul din preotii prezenti la ceremonie. Mormintele celor sase militari ce si-au aflat sfîrsitul la Dămuc, datează din prima conflagratie mondială, cînd în zonă s-au dat lupte dure între armata austro-ungară si cea română. Cercetarea arheologică avea să concluzioneze că moartea si respectiv înhumarea ar fi avut loc la sfîrsitul anului 1916, deoarece a fost găsit un cartus netras, ce avea înscris pe el anul respectiv. plus că s-a mai descoperit o frîntură dintr-o tunică din postav, ceea ce presupune că soldatii erau îmbrăcati de toamnă-iarnă, iar pe un nasture erau trecute initialele împăratului Franz Joseph I. Despre existenta acelor morminte sătenii mai în vîrstă stiu că au apartinut unor militari străini, cu care bunicii lor purtaseră bătălii, dar asta nu i-a împiedicat să aprindă cîte o lumînare, din cînd în cînd, la căpătîiul lor. Un alt gest crestinesc în memoria celor căzuti în luptă îl avea ca protagonist pe Dumitru Luca, fost învătător si primar al comunei Ceahlău. În punctul „La morminte“ din masiv, el a înăltat o cruce din fier pentru cei peste 100 de soldati care si-au dat viata chiar în acel loc în al doilea Război Mondial. Faptul că victimele nu erau ostasi români, ci rusi si germani, nu a avut nici un fel de importantă pentru el. Crucea, înaltă ce circa 2 metri si 1,4 metri lătime a fost instalată pe 1 august 2009, zi la care în calendarul crestin ortodox se sărbătoreste Scoaterea Sfintei Cruci. Lupta din zona La morminte s-a dat în toamna anului 1944, soldatii nemti ocupînd diverse puncte din Muntii Ceahlău. Cu elemente de artilerie ei aveau misiunea de a distruge trupele ce se deplasau spre Transilvania, în urmărirea germanilor care se retrăgeau. După o perioadă, rusii au reusit să se infiltreze în spatele pozitiei si i-au luat pe nemti pe nepregătite, în confruntare căzînd militare din ambele tabere.

