Iată ce-a fost în iarna de săptămîna trecută • 41.138 de consumatori au stat pe întuneric, nefiind alimentati cu energie electrică • sute de copaci au fost partial sau total rupti de vînt, ori de greutatea omătului • 27 de autovehicule au fost înzăpezite •

Capriciile vremii de săptămîna trecută, cînd ne-am culcat într-un anotimp si ne-am trezit în altul, de parcă timpul ar fi mers înapoi, au lăsat ceva urme în judetul Neamt. Unele zone au fost afectate mai mult de zăpada căzută ca în miez de iarnă, fiind expuse si vîntului care a dat peste cap sute de copaci din judet. După trecerea nebuniei, la numărătoarea autoritătilor a reiesit că 49 de unităti administrativ-teritoriale au fost afectate, iar 64 au stat mai mult sau mai putin fără curent electric - de la cîteva ore pînă la două zile. Concret, a fost vorba despre 547 de puncte de transformare nealimentate si 41.138 de consumatori nealimentati. De asemenea, 27 de autovehicule au fost prinse în trafic si blocate de zăpadă, iar în cazul a trei nemteni a fost nevoie de interventia cadrelor medicale pentru a li se asigura conditiile pentru a depăsi problemele cu care se confruntau - două persoane necesitau dializă si o femeie era în travaliu. Pentru destul timp, vreo 7 ore, DN 15D Piatra Neamt - Roman a fost închis, vineri, 21 aprilie, iar DN 15C Piatra Neamt - Tîrgu Neamt a fost blocat în aceeasi zi, de la 8 la 11.30. Drumarii au iesit pe trasee si au împrăstiat material antiderapant pe zeci de sectoare din judet. Detasamentul de Pompieri Piatra Neamt a intervenit cu 73 subofiteri si 21 autospeciale la 16 misiuni de degajare a arborilor căzuti sub greutatea zăpezii si au mai fost două misiuni pentru degajare - deblocare autovehicule. Detasamentul Tîrgu Neamt a intervenit cu 35 subofiteri si 12 autospeciale la sase misiuni de degajare a arborilor si la trei misiuni pentru deblocare autovehicule, iar Detasamentul Roman a intervenit cu 60 subofiteri si 20 autospeciale la sase misiuni de degajare a arborilor rupti si au mai fost 13 misiuni pentru deblocarea masinilor din zăpadă. La Roman, efectele recentului episod de iarnă vor fi înlăturate complet pe la jumătate acestei săptămîni, după cum au anuntat reprezentantii administratiei locale. „Din păcate, săptămîna trecută a însemnat întoarcerea iernii si, încă de vineri dimineată, am iesit în teren, pentru evaluarea pagubelor si coordonarea echipelor de interventie. Am pornit pe 21 aprilie, la ora 5.45, eforturile noastre durînd pînă pe 22 aprilie, în jurul orei 18. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentă a iesit în teren mai ales în vederea degajării arborilor căzuti peste autoturisme, avînd 10 asemenea situatii. Au fost, în total, 118 interventii de această natură si, în total, 120 de arbori care au fost toaletati, cîtiva dintre ei trebuind să fie doborîti“, a declarat primarul Lucian Micu. Acesta a mai precizat că activitatea va continua si în această săptămînă, pentru degajarea arborilor căzuti. „Au mai existat cazuri de rupere a cablurilor electrice sau de internet, doar în situatii extreme trebuind să tăiem copacii cu totul, cum s-a întîmplat la cei scosi din rădăcină. Apreciem că, pînă miercuri, 26 aprilie, vom îndepărta toate resturile, inclusiv în parcul municipal unde, zilele trecute, s-a intervenit numai pentru degajarea aleilor. Ne bucurăm în sfîrsit de vreme mai bună, se anuntă o săptămînă în care temperaturile vor fi bune pentru activitătile pe care ne-am propus să le facem“, a mai sustinut primarul.

