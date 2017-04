Primăvara la... Calderon • interviu cu medicul si scriitorul pietrean Virgil Răzesu

Reporter: Stimate Virgil Răzesu, primăvara 2017 vă găseste, dacă pot să mă exprim asa, cu motoarele turate. Ati fost implicat într-o multime de evenimente si se pare că asa va fi si mai departe...

Virgil Răzesu: Nu stiu dacă motoarele de care vorbiti mai pot fi turate cum mi-as dori, dar asta nu înseamnă că nu încerc să nu irosesc timpul. Mai important este să reusesc în actiunile în care sunt implicat. Mărturisesc că agenda foarte încărcată m-a obligat la o anume selectie. La mijlocul lunii martie, am fost invitat la Universitatea din Alba Iulia, la o Sesiune dedicată gulagului românesc, la care am prezentat poemul „Aiud, icoană vie“, sub forma unei diaporame. Cum se stie, o imagine înseamnă cât o mie de cuvinte, asa că montajul a fost foarte bine primit si apreciat de către participanti. De altfel, Monitorul a prezentat cititorilor săi o relatare a evenimentului.

Pe 23-24 si 30 martie ar fi trebuit să fiu prezent la Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Stiintă de la Bucuresti si, repectiv, la Sesiunea de primăvară a Filialei Neamt de la Secuieni, dar am preferat să iau parte la aniversarea a 20 de ani de existentă a Colegiului Medicilor din România, unde am fost invitat ca membru fondator si component al primului Consiliul National. Si aici, în locul unui discurs oarecare, am oferit participantilor o diaporamă, „Mostenirea lui Hipocrate“, mult gustată de public si despre care am făcut parte si cititorilor dumneavoastră. În 6-7 aprilie am lipsit de la „Zilele Medicale Nemtene“, dar si de la întâlnirea omagială a postului TV Tele M de la Iasi, care mi-a oferit un premiu, fiindcă am fost prezent la Bucuresti, cu un „Portret de scriitor“.

Rep.: Vă rog să ne spuneti mai multe despre această ultimă activitate de la Clubul Calderon.

V.R.: Înainte de toate, se cuvine să evoc amintirea ziaristului francez Jean Louis Calderon care, aflat la Bucuresti, în timpul revolutiei, ca trimis al publicatiei „Le cinq“, si-a găsit sfârsitul în conditii tragice, strivit de senila unui vehicul blindat. În timp ce se adăpostea de gloante îndărătul acetuia, conducătorul a făcut o manevră de dat înapoi, suficientă ca să-l omoare. Avea 31 de ani, sotia îl conjurase să nu plece în România, si lăsa în urmă două fetite. În cinstea lui, una dintre străzile Sectorului II din Bucuresti îi poartă numele, ca si Centrul Socio-Cultural, finantat de primăria de sector. În cadrul întâlnirii din 6 aprilie, Centrul „Calderon“ si Editura „Betta“ au lansat volumul de versuri „Călăuză si cântec“, al profesorului Ion Văduva, iar mie mi-au dedicat un „Portret de scriitor“.

Rep.: Cum ati ajuns în atentia Centrului?

V.R.: Prezenta mea s-a datorat profesorului Corneliu Zeana, reputat cardiolog bucurestean care, cucerit de cartea „Trandafirul albastru“, a socotit că se cuvine să se bucure de o circulatie mai amplă. Ca atare, a adus-o în atentia unor nume sonore de scriitori, critici si redactori ai unor prestigioase reviste literare, invitându-i să-si spună cuvântul, în fata unei asistente numeroase.

Rep.: Am văzut afisul si, întradevăr, sunt nume de notorietate.

V.R.: Atunci i-am cunoscut, am avut expuse cele 30 de cărti ale mele (7 traduceri), moderator a fost dl. Rosu Nicolae, directorul Editurii „Betta", care mi-a acordat prioritate, elogiind înainte de toate "Biblia de la Piatra Neamt“, cartea mea de chirurgie (cu 3 editii si 16.000 de exemplare vândute), s-a oprit asupra CV-ului meu profesional si de mânuitor de condei, după care a continuat cu prezentarea cărtii de poezie a lui Ion Văduva, editată de D-sa. A fost rândul unor scriitori si medici să se refere la cărtile mele, ale noastre, o actrită bucuresteană a recitat poezii din volumul lansat si a dat citire unor pasaje reprezentative ale cărtii mele, totul însemnând o suită de referinte critice si consemnări interesante la adresa autorilor.

Rep.: Cum calificati întâlnirea, din punctul dumneavoastră de vedere? Bucurestenii sunt mai retinuti fată de provincie.

V.R.: Poate aveti dreptate, dar vorbitorii mi-au apreciat activitatea de mânuitor de condei, destul de prolifică si variată, s-au referit mai ales la „Trandafir...“, căruia i-au atribuit merite în constructie si scriitura de calitate, mai putin obisnuite pentru un neprofesionist în ale scrisului. Sigur că mi-am exprimat si eu frustrările (cine nu are!), legate de o critică mută, dar sper într-un acces mai facil la revistele literare, impenetrabile. Trebuie să recunosc că cea mai vehiculată întrebare a fost: „când ati avut timp să faceti atâtea?“

Rep.: Cum ati răspuns?

V.R.: Sincer, nu am un răspuns credibil, cu atât mai mult cu cât am constiinta că am irosit timpul, slavă Domnului, cu nemiluita.

Rep.: Ce urmează ?

V.R.: În luna mai vor fi Congresul de Chirurgie de Urgentă de la Bucuresti, Zilele Medicale ale Sucevei, editia a X-a, de la care n-am lipsit niciodată, apoi Constanta, care consacră o mare reuniune la 2000 de ani de la moartea poetului Ovidiu, apoi Moinestiul cu Zilele Spitalului de Urgentă, în tandem cu a XXXVIII-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova, a noastră. În pregătire am participarea la Congresul UMEM (Uniunea Mondială a Scriitorilor Medici) de la Plovdiv, ca reprezentant al Societătii nationale, am în tipografie „Hipocrate si Arta Scrisului“, a II-a editie a antologiei Societătii si vom mai vedea. Pentru fiecare dintre întâlniri am diverse comunicări, asa că nu am vreme să mă plictisesc.

Rep.: Nu mă îndoiesc că în atelierul dumneavoastră literar se găsesc în lucru si alte scrieri.

V.R.: Nu gresiti, pregătesc cel de al treilea volum de „Mărturii“, publicistica ultimilor doi ani si... evident, un nou roman.

Rep.: Stimate domn, vă doresc sănătate si putere să duceti la capăt tot ce vă propuneti. Realizările dumneavoastră se răsfrâng si asupra vietii culturale a zonei noastre.

