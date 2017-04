Super-ofertă de locuri de muncă • nemtenii au de ales între 864 de slujbe • mai bine de jumătate din cererea de personal este de la angajatori din zona municipiului resedintă de judet • Afaceristii din judet au puhoi de locuri de muncă vacante pînă la începutul lunii mai. AJOFM Neamt anuntă ca fiind disponibile un total de 864 de posturi, în cele mai diverse domenii de activitate. Din acestea, mai bine de jumătate sînt de la patroni din Piatra Neamt si comunele limitrofe care au nevoie de 479 de noi salariati. La Roman somerii au de ales între 208 slujbe si chiar si la Tîrgu Neamt sînt mai multe cereri de personal decît de obicei, 177. La atîtea locuri vacante, sînt destule cereri si pentru personal cu studii superioare. La Piatra Neamt se caută sase consilieri economici, doi ingineri automatisti, un inginer calitate, sase ingineri electroenergetică si 16 ingineri mecanici. Se mai recrutează un specialist IT si un specialist resurse umane, patru ingineri autovehicule rutiere, sapte ingineri constructori, doi ingineri service si un medic veterinar. În total, pentru licentiati sînt libere mai multe locuri ca niciodată, 47. Pentru cei cu studii medii sînt libere 12 posturi de ospătar, 10 pentru operator vînzări prin telefon, sau 22 de posturi sînt pentru lucrători comerciali. Se mai recrutează 12 agenti de securitate, 12 zugravi si 13 zidari, precum si 21 de dulgheri, 25 de sudori, iar alte 19 locuri sînt pentru lăcătus mecanic. Din cele 208 slujbe vacante din zona Roman sînt si cereri pentru personal cu studii superioare. Este vorba de un inginer textilist, un inginer mecanic si un economist. Pentru ceilalti, ca de fiecare dată, cel mai mult este de lucru în industria usoară unde sînt declarate vacante 27 de locuri de muncă pentru confectioneri plus alte 30 de locuri pentru necalificati tot în acest domeniu. În zonă mai este nevoie de 17 dulgheri, 10 mecanici utiliaj si alte 30 de locuri de muncă sînt pentru necalificati în alte domenii de activitate. La Tîrgu Neamt solicitarea de personal de înaltă calificare este mai generoasă decît la Roman si în zonă ar fi nevoie de un inginer industria alimentară, doi ingineri constructori, un inginer industrializarea lemnului, un medic veterinar, plus doi consilieri juridici. Si la Tîrg se dezvoltă industria usoară si se recrutează 25 de confectioneri calificati în domeniu si 10 necalificati. Ar mai fi nevoie de 10 dulgheri, tot atîtea persoane calificate ca fierar betonist, la care se mai adaugă 21 de locuri de muncă vacante pentru lucrător pensiune turistică. Ar mai fi nevoie de 9 barmani, ori cîte 7 lăcătus mecanic si manipulanti mărfuri. În multe alte ocupatii sînt mai putine recrutări.

