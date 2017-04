Cinism! Bani la TT, nu, la tîrguri inutile, da • conducerea Teatrului Tineretului a anuntat că din cauza tăierii bugetului institutiei, va fi anulat Festivalul de Teatru • „Teatrul Tineretului a refuzat si refuză să facă vreun compromis politic“, a sustinut managerul institutiei • motiv pentru care teatrul a fost condamnat să „moară“ în sărăcie • Teatrul Tineretului, institutie emblematică pentru orasul si judetul nostru, a ajuns bătaia de joc a celor care conduc Consiliul Judetean Neamt. În conditiile în care, lunar, se toacă bani multi pentru tot felul de activităti ce nu au nici un rezultat notabil pentru judet, teatrul din Piatra Neamt e tăiat la finantare. Si nu oricum, ci pînă la limita la care e pusă în pericol supravietuirea, financiară, a institutiei. Motivul? E partial devoalat într-un comunicat de presă a managerului TT, care a ales, în al doisprezecelea ceas, să rupă tăcerea: a refuzat să facă vreun compromis politic. Pentru că politicienii care conduc judetul dau din ce în ce mai des argumente celor care sustin că nu fac decît să treacă totul prin logica strîmbă a politicianismului de cea mai joasă spetă. Adică, bani multi pentru ai nostri si nimic pentru ceilalti, pentru că, în mintea lor îngustă, „cine nu e cu noi e împotriva noastră“. Nu vrem să ne gîndim nici o secundă că ar putea să aibă dreptate si cei care sustin că aceiasi politicieni dau bani numai sau în majoritatea cazurilor pentru situatiile în care se produce fenomenul denumit popular „parandărăt“. Adică îti dau, din bani publici evident, doar dacă se întoarce ceva la mine. Revenind la TT, bătaia de joc apropos de bugetare este evidentă si cu atît mai rusinoasă cu cît va avea ca rezultat, spun reprezentantii institutiei, anularea a două evenimente care ar fi adus în mod sigur orasului mai multă faimă decît orice tîrg la care se plimbă angajati ai CJ, revenind doar cu poze. Este vorba de Festivalul de Teatru si celebrarea a 50 de ani de cînd functionează Teatrul Tineretului. Si pentru a nu mai da alte exemple, rămînînd la cheltuielile „modice“, vă amintim că, în urmă cu doar cîteva zile, consilierii judeteni au votat pentru alocarea a 86.000 de lei pentru ca CJ-ul „să rupă gura“ unui tîrg international ce se va desfăsura la Munchen. La fel cum s-au alocat bani pentru a rupe gura unui alt tîrg, de data aceasta de turism, la Chisinău, alti 35.000 de lei. Si tot asa, în vreme ce o institutie emblematică e lăsată să se stingă în mizerie. Si nu e primul atentat la TT al politicienilor aflati vremelnic la putere. Ne amintim cum în urmă cu doar cîtiva ani „modernizarea“ institutiei cu bani europeni a dus la un dezastru din care s-a retinut, pe lîngă schilodirea TT-ului, că unii politicieni au făcut tot ce trebuie ca firfireii să ajungă în buzunarele amicilor politici. Atunci a existat un val de indignare publică si s-a cerut socoteală. Oare acum mai sînt nemteni cărora le pasă de viitorul acestei institutii si care îsi doresc să primească răspunsuri privind subfinantarea criminală, din punct de vedere cultural, la care e supusă? Pînă se va contura răspunsul „societătii civile“, vă prezentăm întegral comunicatul de presă al managerului TT.



„Restrîngerea activitătii artistice la Teatrul Tineretului“



„Ca urmare a constrîngerilor bugetare invocate de Consiliul Judetean Neamt, care se reflectă în bugetul teatrului aprobat pentru 2017, sîntem nevoiti să anuntăm pentru început anularea a două evenimente culturale importante programate în acest an. Este vorba de Festivalul de Teatru si celebrarea a 50 de ani de cînd functionăm sub numele Teatrul Tineretului, marcă înregistrată recent la OSIM în cinstea acestei sărbători. Fără îndoială, publicul, prietenii si finantatorii privati vor întelege că Teatrul Tineretului a refuzat si refuză să facă vreun compromis politic, mai cu seamă în conditiile în care bugetul nostru nu a fost analizat si dezbătut, ci impus. Dintr-un buget total de 3.200 mii lei, 2.700 mii îi reprezintă cheltuielile de personal, ceea ce acoperă doar primele 9 luni ale anului. Suma fundamentată si solicitată de noi, ajustată după cresterile salariale valabile de la 1 februarie a.c., era de aproape 3.500 mii lei. Pentru sectiunea de bunuri si servicii, care include productiile si proiectele artistice, dar si cheltuielile pentru functionarea teatrului, s-au aprobat 500 mii lei, fată de un necesar minim de circa 1.775 mii lei, pe scurt, un deficit de peste 2.000 mii lei.

De la începutul anului au fost realizate patru premiere, iar un al cincilea spectacol este în repetitii. În programul minimal pentru 2017 erau incluse si două spectacole de fortă, regizate de Alexandru Dabija si Radu Afrim, un omagiu pentru cei 50 de ani de evolutie ca institutie culturală unicat in România. În conditiile în care ni s-a transmis, de la nivelul conducerii CJ Neamt, că sansele unei rectificări bugetare real pozitive sînt nule, începem să ne pregătim de ce e mai rău. Încredintăm publicul larg si autoritatea finantatoare că depunem în continuare «toate eforturile pentru majorarea încasărilor din venituri proprii si atragerea de finantări pentru a putea sustine în mai mare măsură cheltuielile sectiunii de functionare», asa cum ne-a solicitat conducerea judetului si cum, de altfel, o facem dintotdeauna.

Din păcate, nu am descoperit încă sustinitori si parteneri care să ne achite salariile si utilitătile.

Liviu TIMUS, director general - manager“.

Articol afisat de 283 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Cezar FILIP)