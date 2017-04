Jandarmeria a făcut spectacol de ziua ei • exercitii demonstrative au avut loc pe platoul Curtii Domnesti din Piatra Neamt • institutia a împlinit 167 de ani de la înfiintare •

Jandarmeria Neamt a intrat în sărbătoare de la începutul acestei săptămîni, marcînd prin diverse actiuni festive si demonstratii practice împlinirea a 167 de ani de la înfiintarea institutiei. Luni, 3 aprilie, a avut loc partea oficială a manifestărilor, iar ieri, 5 aprilie, au avut loc demonstratii practice pe platoul Curtii Domensti din Piatra Neamt. Startul s-a dat la ora 9.30 cînd jandarmi călare au parcurs un traseu generos, iar parada cavaleriei a plecat pe traseul Baza Hipică - Pod Căprioara - Telegondolă - Casa de Cultură - Muzeul de Istorie - Hotel Ceahlău - Teatrul Tineretului - Platoul Curtii Domnesti. Mai apoi, pe platou, membrii Clubului Musashi au efectuat o demonstratie cu procedee si tehnici de autoapărare, iar reprezentantii de la Crucea Rosie le-au arătat celor prezenti reguli si tehnici de acordare a primului ajutor. De departe pentru cei aflati la Curtea Domnească, cel mai interesant a fost exercitiul si demonstratiile luptătorilor din structurile de interventie ale Jandarmeriei care au executat un exercitiu tactic demonstrativ. Copiii au fost numai ochi si urechi si au asistat la lupte cu luări de ostatici ce i-au tinut cu sufletul la gură. La finalul activitătilor a fost prezentată tehnica si dotarea structurilor Jandarmeriei. Liceeni din anii terminali au fost tentati cu o posibilă carieră în Jandarmeria Română si le-a fost prezentată oferta educatională a scolilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru concursul de admitere din acest an, în cadrul unei actiuni gen Ziua Portilor Deschise. Cei care au intentia de a intra în structura militară au pus întrebări si au aflat răspunsurile necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere la un astfel de examen, conditiile care trebuie îndeplinite de un astfel de candidat, dar si probele la care vor fi supusi în timpul concursului care nu este unul deloc usor. De mentionat este faptul că la partea oficială a evenimentului, care s-a consumat pe 3 aprilie, cadrele care s-au remarcat prin modul de executare a misiunilor, cei care au obtinut rezultate deosebite în îndeplinirea atributiilor, pregătire profesională si comportare demnă au fost avansati înaintea împlinirii stagiului minim în grad. Cu activitătile care au avut loc ieri se termină sărbătoarea din acest an a jandarmilor nemteni care a fost una din cele mai spectaculoase din ultima perioadă de timp, pe modelul celor organizate în fiecare an de politisti.

