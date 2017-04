Ex-premierul Năstase despre Ioan Chelaru • fostul premier va fi unul din comentatorii celor două volume lansate de Ioan Chelaru sub titlul „Ar fi fost prea frumos... Revizuirea Constitutiei“ • este vorba de a zecea lucrare a avocatului romascan, fost presedinte al Comisiei de Revizuire a Constitutiei • Ex-senatorul PSD Ioan Chelaru, retras din activitatea politică, va lansa sîmbătă, 8 aprilie, de la ora 10.30 la Hotelul Roman două volume intitulate „Ar fi fost prea frumos... Revizuirea Constitutiei“. Despre actul de nastere al acestei cărti, de fapt două cum sustine Ioan Chelaru, care reflectă munca de patru ani la revizuirea Constitutiei vor vorbi autorul, dar si invitatii: fostul premier Adrian Năstase, profesor universitar doctor, presedinte al Fundatiei Nicolae Titulescu si profesorul universitar doctor Stefan Deaconu, precum si profesorul Georgică Severin, fost coleg de Parlament cu autorul. Lucrările Comisiei de revizuire a Constitutiei au fost coordonate de senatorul Ioan Chelaru, care în ultimul timp a fost si presedintele acestei comisii. Pentru revizuirea cărtii fundamentale a oricărei natiuni au fost studiate 28 de Constitutii ale celor mai democratice tări europene. Moartea USL, în 2013, a însemnat si abandonarea unuia din documentele fundamentale care ar fi pus capăt multor abuzuri. „Este vorba, de fapt despre două cărti cu titlul «Ar fi fost prea frumos... Revizuirea Constitutiei» si reprezintă rodul muncii a patru ani a Comisiei de revizuire, condusă la un moment dat si de Crin Antonescu, copresedintele USL si în ultima parte de către mine. Am lucrat cu multă abnegatie si profesionalism. Este vorba de 28 de Constitutii europene studiate. Dacă USL nu se destrăma, am fi avut Constitutia revizuită. Eu am condus efectiv sedintele. Pentru a modifica un act normativ de anvergura Constitutiei, majoritătile prevăzute trebuie să fie de 2/3. Proiectul a fost dus la un pas de final. Ar fi trebuit dezbătut si amendat în cele două Camere ale Parlamentului si apoi ar fi trebuit organizat referendumul de verificare a Constitutiei. După alegerea presedintelui Iohannis m-am văzut de trei ori cu acesta pentru a-i determina pe colegii liberali să promovăm actul normativ. Niciodată presedintele nu a spus nu. Neoficial, liberalii au declarat că se vrea un alt proiect. Constitutia României nu este rea, însă practica a dovedit că există zone neacoperite, începînd cu realitătile dintre institutiile statului, continuînd cu drepturile si libertătile cetătenesti . Am propus 128 de amendamente, din care recunosc că 24 au fost considerate neconstitutionale, dar ar fi putut fi puse în acord. S-a încercat si s-a reusit corectarea textelor constitutionale care să dea o stabilitate institutilor, să reglementeze raporturile Presedinte - Parlament, Presedinte - Guvern, Guvern - Parlament. Textele ar fi trebuit să întărească independendeta Justitiei si să asigure garantiile constitutionale despre drepturile si libertătile cetătenesti, de tipul ascultat telefoane, perchezitii domiciliare etc.“ a declarat Ioan Chelaru. Cele două cărti au apărut în februarie 2017 la Editura Universul Juridic.

