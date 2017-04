„Pe-aici nu se trece!“, deviza Mîtelor negre • echipa de fete U14 a clubului Venus Rifil a lăsat o impresie frumoasă la festivalul de minirugby Mitrea Cristache de la Bucuresti • cu doar cinci antrenamente, la debutul într-o competitie oficială, Alice Munteanu a marcat primul ei eseu • Sezonul competitional la clubul de rugby Venus Rifil Piatra Neamt a început promitător pentru jucătoarele care practică sportul cu balonul oval la diferite categorii de vîrstă. În week-end-ul trecut, profesorul Eusebiu Popa si-a însotit lotul de 16 jucătoare la Festivalul de minirugby „Mitrea Cristache“, o întrecere a echipelor de copii (de la cei mai mici, Under 6, pînă la U14) desfăsurată în Capitală. Pe stadionul Arcul de Triumf (baza Federatiei Române de Rugby), echipa de la Venus Rifil formată din jucătoare sub 14 ani a predat o lectie de determinare în partida cu Soimii Bucuresti, cîstigată de „Mîtele negre“, cum sînt alintate copilele de la U14. „Fetele noastre au obtinut o frumoasă victorie, chiar dacă diferenta de gabarit fată de adversarele lor era vizibilă cu ochiul liber. Explicatia este că «Mîtele negre» au 12-13 ani, iar cele la Soimii aveau 14-15 ani. De remarcat faptul că Alice Munteanu, care are doar cinci antrenamente, a reusit să înscrie primul ei eseu la prima competitie la care participă. Per ansamblu, am lăsat o frumoasă impresie la Bucuresti si am dovedit încă o dată că scoala nemteană de rugby produce tot timpul valori. Ca dovadă, Irina Hîrjete si Loredana Juncanariu, plecate de la noi, de la Piatra Neamt, sînt acum căpitanii echipelor nationale feminine de rugby senioare si junioare“, a precizat Eusebiu Popa. Pe drumul către Capitală, echipa a făcut o oprire la Mausoleul eroilor de la Mărăsesti, loc încărcat de semnificatii istorice, unde fetele au aflat cu adevărat sensul expresiei: „Pe-aici nu se trece!“. „Le-am explicat fetelor ce înseamă această expresie, cînd a fost rostită de soldatii români, iar ele si-au însusit-o prin joc. Acum mai au o deviză, pe lîngă cea consacrată în rugby «Nu contează cine este în fată, contează cine este alături»“. În turneul de la Bucuresti, lotul de la Venus Rifil a fost format din: Loghin Rebeca (căpitan), Aparaschivei Diana (vicecăpitan), Barna Alexandra, Bortă Fabiola, Munteanu Beatrice, Grădinaru Florentina, Sălăvăstru Irina, Petraru Andreea, Iacoboaea Andreea, Stănescu Adriana, Ciocan Georgiana, Munteanu Alice, Tănase Petruta, Stănilă Sabrina, Tocu Beatrice si Afrăsiloae Ioana. Nu au făcut deplasarea, dar completează lotul si jucătoarele Mândrilas Diana, Croitoru Denise, Irian Delia, Lebădă Vasilica, Negoită Adriana si Humă Patricia. „Sînt jucătoare de la Roznov, Zănesti, Podoleni si Tîrgu Neamt cu care în urmă cu 2-3 săptămîni am început antrenamentele si pe terenul de la Podoleni. Tot cu echipa U14 am participat la începutul lunii trecute si la Cupa Mărtisorul, de la Ipotesti, unde am avut două victorii în fata celor de la CSM Suceava si de la Scoala Gimnazială Ipotesti. Si acolo adversarele au fost cu gabarit, dar am luat-o ca pe o experientă deosebită pentru că printre valorile rugby-ului este si modelarea pentru societate“, a mai precizat Eusebiu Popa. În ciuda problemelor de sănătate, acesta are gîndurile spre următoarea actiune, Trofeul Rifil, unul de promovare la minirugby fete pe terenul din Podoleni, pe final de mai - început de iunie. „Vreau să multumesc partenerului oficial Rifil, cît si colaboratorilor Temad Brasov, Dinamic 92, Cibibon, Maxx Computers, lui Kevin Kelly si celorlalti care sînt alături de noi si fără de care nu ne-am putea desfăsura activitatea în conditii normale“, a mai precizat profesorul Popa.

