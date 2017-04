Hogasul, Danubiana si CNI în finala pe tară la Made for Europe • competitia va avea loc la Craiova, în a doua parte a lunii aprilie • proiectele sînt finantate prin programul Erasmus+ • Concursul national de produse finale ale proiectelor finantate prin programe comunitare Made for Europe - 2017 si-a derulat etapa judeteană în ultima decadă a lunii trecute, la Liceul Tehnologic Economic Administrativ din Piatra Neamt. Au avut posibilitatea să participe scolile care au finalizat produsele propuse în cadrul proiectelor finantate prin programul Erasmus+ si programe comunitare. În această competitie au participat Colegiul National Calistrat Hogas Piatra Neamt, cu două proiecte diferite: Move your body and mind-healthy lifestyle for adolescents si SELFY - Save Earth's Life for Youth prin care s-au evidentiat produsele: Biblioteca SELFY si Platforma Educatională MY&BAM; Colegiul National de Informatică Piatra Neamt, cu proiectul Creative path of learning si cu produsul proiectului Platforma e-Learning Creative path of learning; Colegiul Tehnic Danubiana Roman, cu proiectul „Last Chance - preserving biodiversity for future generation si produsul Website-ul Last Chance; Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu Piatra Neamt, cu trei proiecte diferite: Handmade Jewellery for job oportunity, cu produsul Bijuterii de tip brătara prieteniei si medalion simbolic; ERA+, cu produsul Ghidul pas cu pas pentru tinerii antreprenori care vor să îsi deschidă o afacere în mediul rural; Scoala Europeană incluzivă si integrată, cu produsul Ghid de bune practici pentru o scoală europeană incluzivă si integrată; Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Săbăoani, cu proiectul Competente de grafică IT - o sansă pentru viitor si produsul proiectului Revista scolii - Cu si despre noi, Alecsandristii; Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamt, cu proiectul Entrepreneurship for Rural Areas and Social Entrepreneurship si produsul proiectului Platforma e-Learning; Liceul Tehnologic Petricani, cu proiectul EuRoPe Skills si cu produsul Plan de Dezvoltare Europeană - Procedură de implementare a proiectului Europe Skills, cu mentiunea că a diseminat în spatiul public mobilitătile la care au participat cadrele didactice în spatiul european. Scolile au fost reprezentate de două unităti - Scoala Gimnazială nr. 5 Piatra-Neamt, cu proiectul CAPE si cu produsul acestui proiect platformă e-Learning; a diseminat în spatiul public mobilitătile la care au participat cadrele didactice si Scoala Gimnazială Gîdinti, cu proiectul Today, you imagine the European city of tomorrow - Ideas to build the future si produsul Macheta orasului viitorului. În urma evaluării celor 12 produse finale participante la competitie, comisia de evaluare a stabilit premiile, iar cele patru unităti scolare care s-au clasat pe locul I, vor participa la etapa natională a concursului. Astfel, vor merge în competitia finală Colegiul National Calistrat Hogas cu proiectele Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents si SELFY- Save Earth's Life for Youth; Colegiul Tehnic Danubiana, cu proiectul Last Chance - preserving biodiversity for future generation si Colegiul National de Informatică, cu proiectul Creative path of learning, toate cele patru proiecte fiind finantate prin Programul Erasmus+. Nationala va avea loc la Craiova, în perioada 25-29 aprilie 2017.

