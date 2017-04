Cu jalba în CL pentru un teren • un romascan dorea să cumpere un teren la pretul din grila notarială, în vreme ce expertul ANEVAR a stabilit un pret dublu... si ceva • petentul a sustinut că un consilier local ar avea oarece interes pentru suprafata respectivă • Un om de afaceri s-a prezentat la ultima sedintă ordinară a Consiliului Local Roman, pentru a-si sustine cauza referitoare la dorinta sa de a achizitiona un teren în suprafată de 868 de metri pătrati la pretul din grila notarială si nu la cel stabilit de un evaluator autorizat ANEVAR. Costică Rusu detine, în baza unui contract anterior, respectiva parcelă si ar fi vrut să o cumpere cu 35 de euro/metrul pătrat, în vreme ce expertul solicitat de către municipalitate să se pronunte a stabilit 78 de euro/metrul pătrat. Petentul, care s-a ridicat în sedinta CL de joi, 30 martie, si a vorbit cu acordul tacit al celor de fată, l-a acuzat pe consilierul Lucian Pascariu că ar vrea să pună mîna pe suprafata de teren în discutie. „Este vorba despre terenul pentru care am depus solicitare ca să îl cumpăr. Am documente de peste 10 ani. Terenul a fost scos la vînzare prin negociere directă, în aprilie 2010. Cineva a întors hotărîrea si nu s-a mai vîndut direct. S-au băgat tot felul de aprobări, de solicitări etc. Nu pot trage concluzia decît că cineva este interesat de acest spatiu, pe care eu l-am amenajat, cu toate utilitătile si l-am dotat cu ce am putut conform normelor legale. Cineva vrea să îl ia sau să se răzbune dintr-un anumit motiv. Sînt torturat de atîtia ani, am si eu o vîrstă, o familie, o situatie. Nu stiu cine vrea să îsi bată joc în halul acesta de mine... Eu îl suspectez pe domnul consilier local Pascariu că este interesat de această chestiune. L-am lăsat să tragă apa de la mine, i-am făcut conditii si i-am dat curent. Dacă dumnealui are influentă si poate să sustină chestiunea...“, s-a adresat plenului Costică Rusu. Acestuia i-a răspuns social-democratul Constantin Holban, care a încercat să-i explice că una este un document emis după o grilă notarială si altul este pretul real de piată, stabilit prin expertiză. Lucian Pascariu a mentionat initial că nu va participa la vot însă, în cele din urmă s-a abtinut, în conditiile în care demersul legislativului local, care avea toate avizele în regulă si-a urmat calea normală, a sufragiului. Si, în final, proiectul a fost adoptat în forma propusă. „Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publică locală, imobilele (terenuri si/sau constructii) proprietate privată a unitătilor administrativ-teritoriale, se pot vinde prin licitatie publică sau prin negociere directă, după caz, la un pret de vînzare stabilit pe baza unui raport de evaluare aprobat de Consiliul Local. Conform dispozitiilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, rapoartele au fost elaborate de un evaluator atestat ANEVAR, ca urmare a ofertei celei mai avantajoase ca pret si durată de executie, în spetă domnul inginer Stejar Romică – membru titular ANEVAR. Pentru terenul situat în Roman, Bulevardul Roman Musat nr.88, cu nr.cadastral 52273, evaluarea acestuia a propus o valoare unitară de 78 euro/metrul pătrat, rezultînd – pentru cei 868 metri pătrati, suma de 67.700 euro. Proprietarul constructiei situate pe terenul respectiv, domnul Rusu Costică a depus cererea înregistrată cu nr. 4447/13.03.2017, prin care solicita Consiliului Local să aprobe raportul de evaluare nr. 474/04.03.2017, elaborat de domnul Casapu Ioan, care a propus valoarea de 35 euro/metrul pătrat, asa cum este înscris si în grila notarială. Consiliul Local stabileste pretul de vînzare, cu conditia de a nu fi mai mic decît cel rezultat din raportul de evaluare; prin urmare, las la latitudinea dumneavoastră optiunea privind aprobarea unuia din cele două rapoarte“, a precizat primarul Lucian Micu în expunerea de motive a proiectului adoptat.

Articol afisat de 397 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Tudor CIOBOTARU)