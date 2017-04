Nota de plată la atentatul din Vitan • 56 de ani si 2 luni de închisoare, 740.000 de euro si 159.000 lei • acesta este pretul plătit de fratii Mararu si cei doi basarabeni acuzati • ei au vrut să-l împuste pe Dumitru „Puiu“ Mironescu, dar tinta a fost confundată • pe bunurile fratilor Mararu este mentinut sechestrul asigurator, dar de la basarabeni sînt slabe sanse să se recupereze daunele •

Condamnarea fratilor Mararu prin sentintă definitivă a fost ultimul act din procesul atentatului din cartierul bucurestean Vitan, din toamna anului 2012, cînd un tînăr a fost ciuruit de un necunoscut. Ulterior s-a stabilit că în locul victimei ar fi trebuit să fie pietreanul Dumitru „Puiu“ Mironescu, cel care era „vînat“ de un ucigas plătit de fratii Mararu, Bogdan si Răzvan. Recent, Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat definitiv în cazul fratilor Mararu pe 7 martie 2017. Sentinta de 11 ani si 3 luni de detentie l-a găsit pe Bogdan Mararu în penitenciar, unde executa o pedeapsă privativă de libertate pentru ultraj la politist. În schimb, fratele lui, Răzvan Mararu era liber, fiind judecat sub control judiciar. Intuind probabil că va primi o sanctiune cu executare, Răzvan Mararu era la Bucuresti în ziua pronuntării. La scurt timp după ce hotărîrea a fost dată, acesta s-a predat la Penitenciarul Rahova unde are de ispăsit pedeapsa de 8 ani si 3 luni. În total, în dosarul atentatului din Vitan s-au strîns nu mai putin de 56 de ani si 2 luni închisoare. Asta deoarece pe lîngă pedepsele fratilor Mararu au mai fost condamnati cel care a executat efectiv atacul armat, basarabeanul Vitalie Proca, care are pedeapsa cea mai mare, de 21 ani si 8 luni de închisoare. Un alt basarabean, Ion Drută, cel pe care fratii Mararu l-au pus să le facă rost de ucigasul plătit, a fost condamnat în lipsă la 15 ani de detentie, pedeapsă care a devenit definitivă după ce nu a fost contestată. Victima agresiunii, bucuresteanu Răzvan Isăilă, are de primit mari sume de bani de la acuzati. Adică 300.000 euro de la fratii Mararu si Proca, plus 53.000 de lei pentru firma sa (avînd în vedere faptul că în timpul atacului armat era în masina firmei). La acesti bani se mai adaugă 220.000 de euro daune de la basarabeanul Proca, plus 53.000 de lei, iar cu aceleasi sume este „dator“ la Isăilă si Drută. Dacă Răzvan Isăilă va vedea vreodată toti acesti bani rămîne de văzut, fiind vorba de 740.000 de euro si 159.000 de lei noi. Dacă de la pietrenii inculpati ar fi ceva sanse să recupeze ceva din daunele acordate de instantă, de la cei doi basarabeni sînt slabe sanse. De mentionat este faptul că judecătorii au mentinut sechestrul asigurator pe bunurile fratilor Mararu. Drută s-a întîlnit cu nemtenii, la Roznov, în octombrie 2012. El este cel care ar fi făcut rost asasinului de armele cu care a executat „misiunea“ si a facilitat intrarea în România a lui Proca pe 14 noiembrie 2012. Drută l-a adus pe Proca la Bucuresti, au mers în cartierul Vitan unde i-a arătat blocul în care stătea Mironescu, iar pe 16 noiembrie primul dintre basarabeni s-a întors în Republica Moldova si a asigurat comunicarea între pietreni si Proca. Asasinul l-a urmărit timp de 10 zile pe Mironescu, pînă pe 26 noiembrie 2012 cînd a executat mai multe focuri de armă asupra „tintei“. Numai că victima nu era cea vizată, ci Răzvan Isăilă, un nevinovat care semăna cu Mironescu. Confuzia a fost generată de faptul că Mironescu si Isăilă aveau cam aceeasi statură, locuiau în acelasi bloc din Vitan, aveau acelasi tip de masină cu aceeasi combinatie de litere la numerele de înmatriculare. Proca a folosit un pistol mitralieră AK74 si, cînd a văzut că victima nu a decedat, cu un pistol Makarov a executat mai multe focuri asupra lui Isăilă prin geamul portierei.

