Fetite dezbrăcate pe site-ul Fiscului • în crucea noptii, site-ul Fiscului nemtean directiona utilizatorii către un site cu poze deocheate • institutia a comunicat că a fost un „eveniment informatic“ care a fost rezolvat • si altii au mai pătit-o, unul dintre ei fiind un primar pe al cărui cont au fost postate imagini pornografice • Pagina de internet a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Neamt a dat rateuri nedorite în noaptea de 3/4 aprilie 2017. Cei care au accesat site-ul în crucea noptii au avut surpriza de a fi directionati către site-uri cu tinere domnisoare dezbrăcate. De mentionat este faptul că acest lucru nu era posibil dacă pagina de internet era accesată de pe un calculator obisnuit, tablet sau leptop ci numai dacă accesul se făcea de pe telefoane performante. Totul a fost descoperit de jurnalista Catrinel Cojocariu care, pentru a dovedi minunătia de la Fisc, a postat pozele cu paginile fierbinti pe contul său de pe o retea de socializare. La primele ore ale diminetii, informaticienii de la Finante s-au pus pe treabă, iar pînă după amiază au rezolvat problema. Purtătorul de cuvînt al institutiei nu a dat prea multe detalii despre acest incident, dacă a fost vorba de hackeri, de virusi, sau de oricare altă interventie străină, limitîndu-se la un mesaj care să nu deranjeze pe nimeni. „Compartimentul de specialitatedin cadrul institutiei a apreciat că a fost vorba de un eveniment de natură informatică, care a fost rezolvat pînă la acest moment“, a declarat Cristina Ionescu, purtător de cuvînt al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Neamt. Nu am primit informatii referitoare la faptul că ar fi fost sesizati sau nu anchetatorii, politisti sau procurorii DIICOT, dar cel mai probabil aceste demersuri erau deja făcute. Rămîne de văzut dacă autorii acestui incident vor fi depistati. Pînă atunci nu putem decît să sperăm că nu vor mai fi situatii asemnătoare, cu atît mai mult cu cît de curînd Fiscul si-a lărgit sfera serviciilor electronice la care contribuabilii au acces, astfel încît cam tot mediul de afaceri, si nu numai, accesează destul de des atît pagina Fiscului nemtean, dar si cea a Administratiei Nationale a Finantelor Publice.



Pătania primarului



Incidente ca cel de la Fisc au mai fost prin Neamt, fiind vorba de atacuri la conturile de pe retelele de socializare ale unor persoane, sau la site-urile unor institutii. În septembrie 2015, primarul comunei Bozieni, Doinel Grumezescu, afla de la redactorii Monitorul că imaginea sa virtuală, pe una dintre cele mai cunoscute retele de socializare, a fost afectată, fără voie, de un prieten care s-a pricopsit cu un virus. Cine stie pe ce anume si cum ar fi dat un click Cătălin, persoană din lista de prieteni ai alesului local de pe facebook, cert e că el avea pe „perete“ două iconograme ale unui film porno cu continut explicit. Cel mai probabil a fost vorba despre o scăpare a prietenului care a accesat un site de pe care a luat un virus, ce s-a propagat în mediul online. Singura vină a primarului este că a permis să posteze oricui, ce vrea, pe „peretele“ său. „Au apărut porcării? Nu stiam! Sînt plecat momentan si nu am intrat pe facebook. O să văd cum o reparăm, că, na! Ăsta-i internetul, omul nu a avut probabil nici o treabă intentionată, este prietenul meu“, declara amuzat Doinel Grumezescu. De regulă, pagina de Facebook a primarului de Bozieni este destinată urărilor adresate concitadinilor si prezentării realizărilor administratiei.



Dosarul Anonymous



Prin 2012 iesea la iveală un caz oarecum inedit, în centrul atentiei fiind dosarul Anonymous România, din care făceau parte vreo 14 tineri din Piatra Neamt, Bucuresti, Iasi, Alba Iulia, Cluj Napoca, Drobeta Turnu Severin, Arad, Craiova, Resita si Tîrgu Mures. Pe 2 mai 2012, procurorii descindeau la cei care puseseră bazele unei grupări de criminalitate informatică, ce a constat în accesarea ilegală a sistemelor informatice, sustragerea de date confidentiale sau nedestinate publicitătii, precum si publicarea în mediul online a datelor exfiltrate. Bazele de date confidentiale/clasificate vizate erau de predilectie administrate de institutii si persoane juridice publice, atît din România cît si din străinătate. În majoritatea cazurilor, după compromiterea si obtinerea accesului neautorizat la site-urile vizate, membrii grupării aduceau modificări datelor informatice, executînd atacuri de tip „Deface”, constînd în introducerea unei pagini web în locul paginii principale a site-ului, modificare care constă în general în postarea anumitor mesaje, link-uri si imagini prin care se revendica atacul si se promova gruparea de hackeri. Actiunile erau lansate în scopul obtinerii de date informatice care erau copiate ori transferate fără drept si publicate ulterior în mediul virtual pe diverse site-uri. De-a lungul timpului, hackerii au atacat 29 de site-uri, încălcînd măsurile de securitate implementate la nivelul serverelor care găzduiau site-urile web tintă. Paginile si domeniile de internet vizate au fost compromise total sau partial. Printre site-urile atacate a fost si cel al DIICOT, Fondului Monetar International în România, Primăriei Piatra Neamt, Inspectoratului Scolar Judetean Neamt, Politiei Alba, Directiei pentru Strategii Guvernamentale, Institutului National de Optoelectronică, Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare etc. Pe data de 31 ianuarie, site-ul primariapn.ro a fost „vizitat“, hackerii scotînd prima pagină si au postat în loc o telegondolă, scriind si un mesaj în limba engleză „Rîdem de securitatea voastră din 2011“. Pietreanul implicat a fost judecat si a primit o sentintă cu suspendare.

