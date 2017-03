IPS Teofan, prima slujbă la biserica din Dodeni - Bicaz • înaltul prelat s-a aflat în mijlocul credinciosilor la Biserica Sfîntul Serafim de Sarov • „Credinta constituie fundamentul, constituie prima treaptă, fără de care nu poti urca spre Dumnezeu. Pentru că, dacă nu crezi în El, totul se dărîmă“, a predicat mitropolitul Moldovei • Enoriasii Bicazului s-au bucurat duminică, 26 martie, în cea de-a IV-a Duminică din Postul Pastelui, cea a Sfîntului Cuvios Ioan Scărarul, de prezenta Înaltpreasfintitului Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, sub a cărei binecuvîntare a fost oficiată Sfînta Liturghie. Evenimentul a avut loc la Biserica Sfîntul Serafim de Sarov din cartierul Dodeni în prezenta a peste 300 de credinciosi, descinsi în lăcasul de cult din întreg orasul si împrejurimi. Liturghia arhierească a fost oficiată de către IPS Teofan în mijlocul unui sobor de preoti si diaconi, înalta vizită arhierească fiind datorată invitatiei făcute de către preotul paroh Mihail Popa. „Aceasta a fost prima Liturghie oficiată cu participarea si binecuvîntarea IPS Teofan si prima vizită arhierească în cei sapte ani de existentă a parohiei noastre. Am fost deosebit de fericiti“, a declarat părintele paroh Mihail Popa. De remarcat că de la slujbă nu au lipsit o parte din autoritătile locale, prezenta primarului de Bicaz, Nicolae Sălăgean, fiind una agreată de către cei prezenti în biserică si interpretată ca un gest al comuniunii spirituale dintre „popor“ si liderul său administrativ. De o smerenie aparte s-a bucurat predica sustinută de mitropolit, care s-a referit la faptele si simbolistica privind prăznuirea Sfîbtului Cuvios Ioan Scărarul. „Dacă ai credintă, toate sînt sînt cu putintă celui care crede. Nu poti urca pe treaptă, dacă nu ai credintă. Credinta constituie fundamentul, constituie prima treaptă, fără de care nu poti urca spre Dumnezeu. Pentru că, dacă nu crezi în El, totul se dărîmă. Fără credintă, stai doar pe pămînt. Văzduhul Împărătiei Cerurilor pentru cel necredincios nu există. Sfîntul Apostol Pavel ne spune că este necesar să avem nădejde, ca o cîrmă, ca o ancoră tare si neclintită în mersul nostru către Dumnezeu. Nimic nu este mai de plîns pentru un om decît să cadă în deznădejde. Avînd credinta drept fundament, chiar dacă vin asupra noastră atîtea ispitiri si încercări, putem depăsi orice obstacol, putem să mergem mai departe. Postul si rugăciunea sînt alte trepte prin care omul se ridică către Dumnezeu. Căci un om lipsit de post, căzut în comoditatea si relaxarea vietii, încercînd să fie mai prejos decît mîncarea cu care se hrăneste, adică devenind sclav al pîntecelui, nu poate să urce pe scară. Ca omul să urce, are nevoie să fie mai suplu, mai ales în sufletul său. Căci mîncarea multă si băutura fără sat adaugă grăsimi pe suflet si omul, urcîndu-se, ameteste dacă nu este un om al postului. Fără rugăciune, care este numită de sfintii părinti «aripă cu care omul poate să zboare», omul nu poate să urce spre cer“, a predicat IPS Teofan. Chiar dacă vremea a fost duminică neprielnică, cei prezenti la Biserica Sfîntul Serafim de Sarov, fie că au fost nevoiti să stea afară, fie că si-au aflat un loc în interiorul acesteia, au participat cu evlavie la întreaga slujbă. Oficiile de gazdă au fost făcute de parohul Mihail Popa, cu sprijinul credinciosilor si a părintelui protopop de Piatra Neamt, Valentin Tofan. Reamintim faptul că, la Bicaz, începînd din 2009, fiintează o a doua parohie crestin-ortodoxă, avînd arondat cartierul Dodeni. Actul de nastere al parohiei a fost emis de către Mitropolia Moldovei si Bucovinei si poartă numărul de înregistrare 795/2009 sub semnătura IPS Teofan. Prin această decizie, s-a făcut practic pe voia oamenilor din Bicaz, ce doreau de mai multă vreme a avea o a doua biserică parohială, cea existentă în centrul orasului fiindu-le unora peste mînă si insuficientă ca spatiu pentru participarea la oficierea slujbelor. Primăria Bicaz, luînd atunci act de decizia Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, a pus la dispozitia noii institutii bisericesti spatiul fostei centrale termice din cartierul Dodeni, aflat de mai multi ani în părăsire. Asta, pentru amenajarea unui paraclis în care să poată fi oficiate provizoriu slujbele religioase. Numai că, asa cum afirma părintele paroh Mihail Popa n-a fost să fie o altă locatie, asa că s-a decis ca biserica să rămînă în spatiul fostei centrale. Ideea e că preotul paroh si credinciosii din Dodeni, fiind întăriti spiritual si încurajati de recenta vizită a IPS Teofan, sînt decisi ca anul acesta să continue lucrările la constructia unui nou acoperis, ce va reda spatiului de cult un aspect de veritabilă biserică.

