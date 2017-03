Nu-i nici o păcăleală cu scumpirea gunoaielor • rămîne o formalitate scumpirea deseurilor din Roman, în cadrul sedintei de joi, 30 martie • depozitul temporar va fi închis de la 1 aprilie, iar gunoaiele vor fi transportate la depozitul judetean de la Girov • Este clar că vom scoate din buzunare mai multi bani pentru deseuri de la 1 aprilie, în acest sens trebuind să fie parafată decizia legislativului comunitătii în sedinta de mîine, 30 martie. Proiectul aflat în mapele consilierilor este o formalitate, municipiul trebuind să se alinieze noilor tarife stabilite de la nivel judetean si guvernamental. Mai mult decît atît, de la aceeasi dată, gunoaiele strînse din oras vor fi duse la Girov, iar depozitul temporar va fi închis, urmînd să fie găsită o solutie pentru neutralizarea lui, în conditiile prevăzute de legislatie. Din acest punct de vedere, edilii au de optat între arderea gunoaielor existente, cu o instalatie specială, sau aplicarea măsurii luate la fosta groapă de gunoi. Actul care va fi supus votului prevede în primul rînd modificarea tarifului de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale si similare provenind din activităti comerciale, din industrie si institutii, la valoarea de 108,4 lei/metrul cub, fără TVA, conform memoriului tehnico-economic justificativ, precum si a fisei de fundamentare. „Activitatea de gestionare a deseurilor este reglementată prin Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a localitătilor din Neamt, aprobat de Consiliul Local Roman în 2015 precum si de toate unitătile administrativ-teritoriale din judet, respectiv de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Eco Neamt. De altfel, ADI ECO Neamt gestionează proiectul care, din păcate, nu functioneaza încă pe toate componentele sale. În prezent, depozitul judetean Girov este în functiune. Deseurile provenind de la unitătile administrativ-teritoriale din judet se transportă si se depozitează direct la depozit, fără sortarea lor, întrucît nu au fost selectati operatorii. Deseurile produse în Roman sînt depuse în depozitul temporar a cărui capacitate de depozitare este depăsită. Fată de situatia existentă se impune sistarea depunerilor în depozitul temporar Roman si transportarea lor la depozitul Girov. Din punct de vedere financiar la momentul actual se plăteste colectarea si transportul la depozitul temporar Roman. Prin adresa nr. 5274/23.03.2017, SC Rossal SRL Roman, operatorul serviciului public de salubritate, a solicitat aprobarea unui tarif pentru activitatea de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale si a deseurilor similare provenind din activităti comerciale, din industrie si institutii din municipiul Roman la depozitul conform Girov. Fată de situatia existentă se impune modificarea actualelor tarife cu cheltuielile suplimentare legate de transportul si depozitarea la Girov“, se arată în expunerea de motive a prioectului. Conform aceluiasi act, tariful de depunere la Girov a fost stabilit de către CJ Neamt la suma de 129,75 lei/tonă (echivalent 51,9 lei/metrul cub) fără TVA sumă ce include si taxa de 80 lei/tonă instituită la nivel national. În memoriul tehnico-economic justificativ, operatorul de salubritate a arătat că noul tarif include transportul suplimentar de 13,5 lei/metrul cub fără TVA si respectiv taxa de depozitare la Girov de 51,9 lei/metrul cub, fără TVA. Primarul Lucian Micu a explicat de unde vin aceste scumpiri. „Tariful de colectare a deseurilor de la Roman nu se majorează. Singurele influente care se vor regăsi la pret sînt cele legate de transferul la Girov, un cost suplimentar de 0,6 lei, care nu reprezintă o problemă majoră. Problema majoră o reprezintă taxa de groapă de la Girov care este de 108,4 lei, per tonă, fără TVA, care va induce o majorare. Fiecare persoană va plăti 12,9 lei, lunar, TVA inclus. Chiar dacă taxa este introdusă de la 1 ianuarie, am făcut demersuri pe lîngă Ministerul Mediului pe mai multe căi, pentru eliminarea ei. Nu am avut succes, iar taxa este operatională. Nu mai putem depozita nimic la Roman, capacitatea depozitului fiind atinsă. Din 1 aprilie, deseurile le vom duce la Girov. Depozitul de la Roman îl închidem. Respectăm hotărârea CJ Neamt care prevede acel tarif majorat si să începem să plătim, din aprilie“, a precizat primarul Lucian Micu. De precizat si faptul că Romanul va duce deseuri neselectate la Girov, în conditiile în care nu a fost făcută licitatia pentru desemnarea oficială a operatorului din zonă, iar statia de sortare de lîngă Cersanit rămîne cu lacătul pus.

Articol afisat de 283 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Tudor CIOBOTARU)