Brandul „TT“ l-ati omorât, dar cu Teatrul ce-ati avut? Teatrului Tineretului („T.T“) din Piatra Neamt, unul din putinele repere care ne-au mai rămas după 1989, i se cam cântă prohodul de câtiva ani, într-o corală reunită a Consiliului Judetean si a Primăriei Piatra Neamt. În existenta Teatrului, începând din 1958 ca sectie a „Teatrului de Stat Bacău“, continuând cu înfiintarea „Teatrului de Stat Piatra Neamt“ în 1961, transformat apoi în 1967 în „Teatrul Tineretului“, pe scena sa s-au perindat pleiade de actori debutanti. Asa a devenit „TT“ un brand recunoscut, în hotare si peste, pe scândura căruia au debutat o sumedenie de viitori „monstri sacri“ ai scenei românesti, a căror nume mă feresc să le pomenesc acum, de spaima vreunei omisiuni involuntare. Clădirea teatrului, o bijuterie arhitectonică inaugurată în 24 Octombrie 1943 ca „Teatru National Piatra Neamt“, a avut după război destinatii multiple până în 1958 printre care cea de cinematograf denumit initial „Trianon“ si ulterior „1 Mai“. După 1961, majoritatea absolventilor Academiei de Teatru si Film - Bucuresti se „băteau“ să fie repartizati la „T.T“ din Piatra Neamt, pentru a se consacra. Astăzi situatia Teatrului este schimbată dramatic. Nici firma devenită brand nu mai există pe fatada clădirii. Declinul „TT“, cu o istorie mai îndelung elaborată, a început pe nesimtite după Revolutie si s-a accentuat începând cu anul 2011. Unii turisti mai avizati, atrasi de Piatra Neamt pentru alte obiective decât „Telegondola lui Pinalti“, ajunsi în fata clădirii cu stilul arhitectural, antebelic, se întreabă dacă fostul edil nu avea de gând să plaseze discret aici vreun cazinou, ori dacă destinul clădirii nu era gândit la pachet cu destinul impozantului imobil al fostei Poste, băgat în paragină cu intentii pidosnice.



Curtea Domnească a domnitorului Stefan cel Mare, s-a transformat în Curtea Domnească a primarului Gheorghe Stefan cel mare



Cu un „entuziasm“ declansat de interese prost disimulate, Primăria Piatra Neamt, aflată sub conducerea edilului Gheorghe Stefan, a initiat mult controversatul „Proiect privind restaurarea Curtii Domnesti“, pe baza unor fonduri europene. Naivii chiar au crezut că „Proiectul de restaurare a Curtii Domnesti“ va reabilita în sfârsit imaginea acesteia, mutilată de unele proiecte ale perioadei comuniste. În realitate imaginea „Curtii Domnesti“, atâta cât a mai rămas de la comunisti, a fost mutilată în continuare prin „restaurare“, ajungând kitch-ul unui viitor sid megalitic din piatră si beton, sub bagheta unor proiectanti străini de medievalism. Scopul restaurării a fost mai curând să îndestuleze clientela edilului, în vederea alegerilor din 2012, decât să refacă imaginea Curtii Domnesti, de la Stefan cel Mare mostenire.

În locul Curtii Domnesti a domnitorului Stefan cel Mare a apărut Curtea Domnească a primarului Gheorghe Stefan. Pe acesta chiar îl măgulea paralela si accepta cu falsă pudoare ca lingăii de curte să-l gratuleze cu titulatura „Gheorghe Stefan cel mare“, pe care era tentat să si-o protejeze la OSIM. A fost să fie ca în acest nefast Proiect de restaurare să cadă victimă si clădirea Teatrului, care a fost inclusă printr-un tertip lansat de viceprimar în acest program. S-a pretins că clădirea teatrului nu rezista la un cutremur de 9 grade pe scara Richter si trebuie realizată o centură de rezistentă din beton, care să consolideze de jur împrejur temelia existentă. Centura s-a plătit, dar nu s-a turnat nici măcar un metru cub de beton, dovedindu-se că nu este necesar.



Restaurarea teatrului, gândită si realizată cu picioarele



Restaurarea teatrului, a fost încredintată de primar unui apropiat, specializat mai mult pe fotbal, amicului său de vesnică pomenire Vasile Turcu, dedulcit în restaurări pe fonduri europene. Restaurarea teatrului, printre altele, a afectat tehnica de scenă, luminile de spectacol, acustica si dotările. Proiectantul s-a priceput la orice, numai la săli de teatru nu. Nu a existat o temă de proiectare si s-a improvizat una din initiativă proprie. În opera de restaurare a teatrului, proiectantul si-a propus cel putin o premieră internatională. Pentru a mări sansele actorilor de a intra mai usor în contact cu spectatorii, scena a fost proiectată să fie înclinată spre sală. Mai lipsea o mână curentă pentru a nu o aluneca la vale. Directorul Liviu Timus s-a dat de ceasul mortii să-i convingă pe executanti să lase scena cum a fost. În 2011 teatrul a fost închis, s-au demontat de-a valma toate instalatiile, dotările si mobilierul, fără a-si asuma cineva responsabilitatea că, după înlocuire, acestea să fie cel putin la fel de performante. Managerul proiectului, din partea Primăriei, nu avea pregătirea necesară, nici măcar pentru a supraveghea înlocuirea scândurilor de la scenă. Pe ansamblu, astăzi Teatrul Tineretului este departe de a avea o sală functională la nivelul celei care a fost înainte de 2011.



Încurajarea autofinantării teatrului prin micsorarea capacitătii sălii de spectatori



Unul din obiectivele ambitioase ale restaurării teatrului a fost „mărirea capacitătii sălii teatrului la 500 de locuri“. Dacă înainte de restaurare „T.T.“ avea un total de 346 locuri, după restaurare au rămas doar 220 locuri functionale, care pot asigura spectatorilor vizibilitate asupra scenei. Scaunele din sală, lojă si balcoane, au fost procurate tocmai din China, având toate ingredientele unor chinezisme. Scaunele din lojă sunt mai scunde, după statura asiaticilor, dar se compensează cu supraînăltarea balustradei lojelor, pentru ca spectatorii să nu mai vadă nimic. Scaunele din sală trebuie utilizate cu delicatete, pentru a nu te prăbusi pe spate cu tot rândul. Podeaua sălii, supraînăltată si înclinată, dar si scările de la intrarea în sală, au rezonantă la păsit, de parcă pătrunzi în padocul unui manej podit. Este oare aceasta o măsură de protectie involuntară gândită pentru a nu mai intra în sală după începerea spectacolului? În fond, reducerea capacitătii sălii la 44% fată de proiect, scoate „T.T.“ din circuitul marilor spectacole la care pietrenii au dreptul, dar nu au parte, iar pe de altă parte se încearcă rentabilizarea Polivalentei. Obiectivul restaurării nu a fost atins si a constituit unul din motivele pentru care conducerea „TT“ a solicitat cu responsabilitate rezilierea contractului de finantare a proiectului. Solicitarea a provocat panică în Primărie, din cauza riscului că aceasta va trebui să returneze finantarea UE pe motiv de frauduloasă gestionare. Această „Sabie a lui Damocles“ stă de veghe în biroul Primarului, cu atât mai mult cu cât managerul Teatrului, Liviu Timus, pe bună dreptate, refuză să semneze procesul verbal de receptie finală a restaurării cu cântec.



Sonorizarea precară a sălii, transformă „TT“ într-un banal Cămin cultural



După restaurare, cu ocazia unui spectacol de revistă desfăsurat în sala „T.T.“ s-a concluzionat cu consternare că acustica sălii este catastrofală. În una din deplasările sale la Piatra Neamt, actorul Ion Caramitru, directorul Teatrului National Bucuresti, a atras atentia că acustica cu care sala „T.T.“ s-a pricopsit după restaurare, este execrabilă si constituie un mare handicap, care va tine departe de Piatra Neamt multe trupe de teatru si revistă. Pentru a compensa, Primăria si-a propus un proiect de sonorizare a sălii Polivalente. Bineînteles pe buget local. Nici gând despre acustica sălii „T.T.“ de către Consiliul Judetean, pentru a reda acesteia o functionalitate normală. Desi conducerea Consiliului Judetean nu prea calcă pe la „T.T“, pe motiv că este prea departe, atunci când cineva de acolo o veni, să fie plasat pe jumătatea din spate a sălii, la lojă sau balcon, ca să aibă ce povesti despre ce a înteles din spectacol. Unii oameni de bine, specialisti în acustica sălilor de spectacole au confirmat că au solutii pentru salvarea acusticii „T.T“, pe care sunt dispusi să o rezolve cu costuri rezonabile, dar Consiliul Judetean nu a avut nici o reactie că ar fi interesat.



Războiul directorului „T.T.“- Liviu Timus



Pe parcursul lucrărilor de restaurare a teatrului, directorul Liviu Timus a refuzat cu responsabilitate să recunoască procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor, nedorind să cautioneze astfel incompetenta sau frauda unora din Primărie sau din Consiliul Judetean. De atunci si până astăzi, domnul Liviu Timus se află într-o permanentă stare de război, între Consiliul Judetean si Primărie, deoarece acestea consideră că dumnealui dă dovadă de „rea credintă“ în formă continuată, pentru că refuză semnarea receptiei finale. În răspunsurile înaintate autoritătilor competente, Liviu Timus a avut initiativa permanentă de a sesiza autoritătile (Primăria si Consiliul Judetean) în legătură cu desfăsurarea anapoda a lucrărilor de restaurare, si aceasta nu poate fi trecută cu vederea de către aceste autorităti. Astăzi se pare că pe Liviu Timus îl paste o schimbare din functie, cu mult mai înainte de expirarea contractului de manager. Acum, când activitatea „T.T“ este sabotată, ca urmare a restaurării defectuoase, se contează mai mult ca niciodată pe autofinantarea sa. Asa că în bugetul pe anul 2017, Consiliul Judetean a uitat că „T.T“ există si că are probleme cu supravietuirea.



Ce caută Teatrul în teatru?



Dacă până în 1989, Teatrul Tineretului constituia o atractie permanentă pentru actorii tineri, după 2011 intentia actorilor si a personalului de specialitate existenti este să plece din Piatra Neamt spre alte teatre. Nemtenii resimt în direct această stare de lucruri. Lipsa unei reactii constructive din partea Consiliului Judetean, în ce priveste refacerea functionalitătii teatrului, presiunile care se exercită asupra managerului, precum si neasigurarea unor resurse financiare rezonabile necesare supravietuirii teatrului, induc nemtenilor convingerea că pentru clădirea teatrului se proiectează alte destinatii. Vorba unuia de la ISU, care justifica de ce nu acorda autorizatia de securitate de incendiu: „ce caută Teatrul în teatru?“.

